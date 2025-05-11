РУС
Рубио посетит встречу министров стран НАТО в Турции, чтобы обсудить прекращение войны РФ против Украины, - Госдеп

Марко Рубио отправится в Турцию

Государственный секретарь США Марко Рубио посетит неформальную встречу министров иностранных дел НАТО в Турции 14-16 мая. Среди тем встречи - прекращение войны РФ против Украины.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, информирует Цензор.НЕТ.

"14-16 мая министр Рубио отправится в Анталию (Турция) для участия в неформальной встрече министров иностранных дел НАТО, на которой будут обсуждены приоритеты безопасности для Альянса, включая увеличение инвестиций союзников в оборону и прекращение российско-украинской войны", - сказано в заявлении.

В Госдепе добавили, что "учитывая саммит НАТО в Гааге в этом июне, госсекретарь будет продвигать повестку дня президента Трампа, которая заключается в обеспечении того, чтобы союзники внесли свой справедливый вклад в укрепление и повышение эффективности НАТО".

Также в американском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что Рубио будет сопровождать президента США Дональда Трампа во время его визитов в Саудовскую Аравию и Катар с 11 по 14 мая. Цель этого турне – укрепление связи между Соединенными Штатами и партнерами из стран Персидского залива, говорится в заявлении.

Напомним, что ранее в Белом доме сообщалось, что в мае президент США Дональд Трамп совершит турне тремя странами Ближнего Востока. Американский лидер посетит Саудовскую Аравию, Катар и Соединенные Арабские Эмираты.

визит (3144) НАТО (10255) Турция (3529) Рубио Марко (262) война в Украине (5696)
Якщо США не введеть анонсовані санкції проти рф, то це всім продемонструє їх слабкість, особливо за цим спостерігає Пекін.
Так потрібно обрати один стілець,прийшов час!
Відвідування москви генскеком КНР продемонструвало непохитність китайсько-російського союзу, тому сподівання США відірвати рф від КНР остаточно провалилося .
Ці оци говорили про введення санкцій ще з 12 числа. А дзвінок трампіща увечері 8 числа( єдиний) підтвердив, що білий дім на стороні пуйла і зацікавлений у проведенні параду. Тепер вони продовжують тягнути резину з санкціями, не відповідають за сказане і ведуть далі гру на стороні кремля.
11.05.2025 17:31 Ответить
Пекін 9 травня остаточно перейшов на сторону рф.
Якщо США не введуть анонсованих санкції проти рф з 12 травня, це буде означати що і вони перейшли на сторону рф.
Так потрібно обрати один стілець,прийшов час!
Відвідування москви генскеком КНР продемонструвало непохитність китайсько-російського союзу, тому сподівання США відірвати рф від КНР остаточно провалилося .
США давно обрала один стілець, що при Байдені, що при цьому недопрезиденті: рашка не повинна програти.
А Україна? Яка різниця що з нею буде.
Тому потрібно спонукати партнерів з Європи бути більш самостійними, не покладатися в безпеці на США , виробляти свою зброю на яку непотрібно отримувати погодження з Вашингтону, а то якось дивно виглядає як принижуються Макрон чи Мерц коли просять дозволити...
Саме через це у рф просто не чують голосу Європи, бо вважають, що за них все вирішує США!
Пекин с давних пор всегда был на стороне России, а не перешел туда только 9 мая. Си приехал в Россию показать Кто в доме хозяин а кто вассал ,потому что xутин отдал ему на разграбление Дальний Восток уже давным-давно. и показал он это специально для Трампа.
https://www.beliefnet.com/columnists/news/2025/01/newly-appointed-secretary-of-state-marco-rubio-boldly-declares-christian-faith Марко Рубіо, США Державний секретар, має різноманітне релігійне походження. Він був хрещений як католик, а пізніше досліджував мормонську та південну баптистську віру. Зараз він практикуючий католик і відвідує неконфесійну церкву Christ Fellowship у Західному Кендаллі, штат Флорида1234.

Що тепер малюватиме на лобі оцей флюхер після обрання Папи Римського?
Ексміністр оборони Великої Британії Бен Уоллес закликав усвідомити, що Путін розв'язав війну в Україні не особисто, а за підтримки усього російського народу. Уоллес закликав "збудувати високий тюремний паркан" https://kyiv24.news/news/uolles-haklykav-zbuduvaty-vysokyj-tyuremnyj-parkan-navkolo-rosiyi-ta-zachynyty-dveri-dlya-rosijskoyi-elity навколо Росії та "зачинити двері" для російської еліти.
Рубио лучше посетить музей крейсера москва и пойди за ним прямо в фарватере!
