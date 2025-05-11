Рубио посетит встречу министров стран НАТО в Турции, чтобы обсудить прекращение войны РФ против Украины, - Госдеп
Государственный секретарь США Марко Рубио посетит неформальную встречу министров иностранных дел НАТО в Турции 14-16 мая. Среди тем встречи - прекращение войны РФ против Украины.
Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, информирует Цензор.НЕТ.
"14-16 мая министр Рубио отправится в Анталию (Турция) для участия в неформальной встрече министров иностранных дел НАТО, на которой будут обсуждены приоритеты безопасности для Альянса, включая увеличение инвестиций союзников в оборону и прекращение российско-украинской войны", - сказано в заявлении.
В Госдепе добавили, что "учитывая саммит НАТО в Гааге в этом июне, госсекретарь будет продвигать повестку дня президента Трампа, которая заключается в обеспечении того, чтобы союзники внесли свой справедливый вклад в укрепление и повышение эффективности НАТО".
Также в американском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что Рубио будет сопровождать президента США Дональда Трампа во время его визитов в Саудовскую Аравию и Катар с 11 по 14 мая. Цель этого турне – укрепление связи между Соединенными Штатами и партнерами из стран Персидского залива, говорится в заявлении.
Напомним, что ранее в Белом доме сообщалось, что в мае президент США Дональд Трамп совершит турне тремя странами Ближнего Востока. Американский лидер посетит Саудовскую Аравию, Катар и Соединенные Арабские Эмираты.
Якщо США не введуть анонсованих санкції проти рф з 12 травня, це буде означати що і вони перейшли на сторону рф.
Відвідування москви генскеком КНР продемонструвало непохитність китайсько-російського союзу, тому сподівання США відірвати рф від КНР остаточно провалилося .
А Україна? Яка різниця що з нею буде.
Що тепер малюватиме на лобі оцей флюхер після обрання Папи Римського?