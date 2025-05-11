Рубіо відвідає зустріч міністрів країн НАТО у Туреччині, щоб обговорити припинення війни РФ проти України, - Держдеп
Державний секретар США Марко Рубіо відвідає неформальну зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Туреччині 14-16 травня. Серед тем зустрічі - припинення війни РФ проти України.
Про це йдеться у заяві Державного департаменту США, інформує Цензор.НЕТ.
"14-16 травня міністр Рубіо вирушить до Анталії (Туреччина) для участі в неформальній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, на якій будуть обговорені пріоритети безпеки для Альянсу, включаючи збільшення інвестицій союзників у оборону та припинення російсько-української війни", - сказано в заяві.
У Держдепі додали, що "з огляду на саміт НАТО в Гаазі цього червня, держсекретар просуватиме порядок денний президента Трампа, який полягає в забезпеченні того, щоб союзники зробили свій справедливий внесок у зміцнення та підвищення ефективності НАТО".
Також в американському зовнішньополітичному відомстві розповіли, що Рубіо супроводжуватиме президента США Дональда Трампа під час його візитів до Саудівської Аравії та Катару з 11 по 14 травня. Мета цього турне - зміцнення зв'язки між Сполученими Штатами та партнерами з країн Перської затоки, сказано в заяві.
Нагадаємо, що раніше у Білому домі повідомляли, що у травні президент США Дональд Трамп здійснить турне трьома країнами Близького Сходу. Американський лідер відвідає Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо США не введуть анонсованих санкції проти рф з 12 травня, це буде означати що і вони перейшли на сторону рф.
Відвідування москви генскеком КНР продемонструвало непохитність китайсько-російського союзу, тому сподівання США відірвати рф від КНР остаточно провалилося .
А Україна? Яка різниця що з нею буде.
Що тепер малюватиме на лобі оцей флюхер після обрання Папи Римського?