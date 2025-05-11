Рубіо відвідає зустріч міністрів країн НАТО у Туреччині, щоб обговорити припинення війни РФ проти України, - Держдеп

Державний секретар США Марко Рубіо відвідає неформальну зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Туреччині 14-16 травня. Серед тем зустрічі - припинення війни РФ проти України.

Про це йдеться у заяві Державного департаменту США, інформує Цензор.НЕТ.

"14-16 травня міністр Рубіо вирушить до Анталії (Туреччина) для участі в неформальній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, на якій будуть обговорені пріоритети безпеки для Альянсу, включаючи збільшення інвестицій союзників у оборону та припинення російсько-української війни", - сказано в заяві.

У Держдепі додали, що "з огляду на саміт НАТО в Гаазі цього червня, держсекретар просуватиме порядок денний президента Трампа, який полягає в забезпеченні того, щоб союзники зробили свій справедливий внесок у зміцнення та підвищення ефективності НАТО".

Також в американському зовнішньополітичному відомстві розповіли, що Рубіо супроводжуватиме президента США Дональда Трампа під час його візитів до Саудівської Аравії та Катару з 11 по 14 травня. Мета цього турне - зміцнення зв'язки між Сполученими Штатами та партнерами з країн Перської затоки, сказано в заяві.

Нагадаємо, що раніше у Білому домі повідомляли, що у травні президент США Дональд Трамп здійснить турне трьома країнами Близького Сходу. Американський лідер відвідає Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати.

