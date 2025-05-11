УКР
Рубіо відвідає зустріч міністрів країн НАТО у Туреччині, щоб обговорити припинення війни РФ проти України, - Держдеп

Марко Рубіо вирушить до Туреччини

Державний секретар США Марко Рубіо відвідає неформальну зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Туреччині 14-16 травня. Серед тем зустрічі - припинення війни РФ проти України.

Про це йдеться у заяві Державного департаменту США, інформує Цензор.НЕТ.

"14-16 травня міністр Рубіо вирушить до Анталії (Туреччина) для участі в неформальній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, на якій будуть обговорені пріоритети безпеки для Альянсу, включаючи збільшення інвестицій союзників у оборону та припинення російсько-української війни", - сказано в заяві.

 У Держдепі додали, що "з огляду на саміт НАТО в Гаазі цього червня, держсекретар просуватиме порядок денний президента Трампа, який полягає в забезпеченні того, щоб союзники зробили свій справедливий внесок у зміцнення та підвищення ефективності НАТО".

Також в американському зовнішньополітичному відомстві розповіли, що Рубіо супроводжуватиме президента США Дональда Трампа під час його візитів до Саудівської Аравії та Катару з 11 по 14 травня. Мета цього турне - зміцнення зв'язки між Сполученими Штатами та партнерами з країн Перської затоки, сказано в заяві.

Нагадаємо, що раніше у Білому домі повідомляли, що у травні президент США Дональд Трамп здійснить турне трьома країнами Близького Сходу. Американський лідер відвідає Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати.

Якщо США не введеть анонсовані санкції проти рф, то це всім продемонструє їх слабкість, особливо за цим спостерігає Пекін.
показати весь коментар
11.05.2025 17:36 Відповісти
+2
Так потрібно обрати один стілець,прийшов час!
Відвідування москви генскеком КНР продемонструвало непохитність китайсько-російського союзу, тому сподівання США відірвати рф від КНР остаточно провалилося .
показати весь коментар
11.05.2025 17:46 Відповісти
+1
Ці оци говорили про введення санкцій ще з 12 числа. А дзвінок трампіща увечері 8 числа( єдиний) підтвердив, що білий дім на стороні пуйла і зацікавлений у проведенні параду. Тепер вони продовжують тягнути резину з санкціями, не відповідають за сказане і ведуть далі гру на стороні кремля.
показати весь коментар
11.05.2025 17:31 Відповісти
