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Новини Візит Трампа на Близький Схід
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Трамп у травні відвідає Саудівську Аравію, Катар і ОАЕ, - Білий дім

Трамп здійснить близькосхідний вояж

У травні президент США Дональд Трамп здійснить турне трьома країнами Близького Сходу. Американський лідер відвідає Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати.

Про це під час брифінгу повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, інформує Цензор.НЕТ.

"Я можу підтвердити дати поїздки президента на Близький Схід. З 13 по 16 травня він відвідає Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати", - розповіла речниця Білого дому.

Також Левітт підтвердила, що Трамп візьме участь у похороні Папи Римського Франциска.

"Президент вирушить із Вашингтона (до Італії й Ватикану, - ред.) в п'ятницю вранці й повернеться до Сполучених Штатів у суботу ввечері після похоронної служби", - розповіла речниця Білого дому.

Читайте також: Трамп особисто відвідає похорон Папи Римського Франциска

Автор: 

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Хай літає побільше - може десь з трапа *********.
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22.04.2025 22:17 Відповісти
Нафтова петля - в Україну не хоче?
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22.04.2025 22:20 Відповісти
Може одразу і на свій похорон потрапить?
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22.04.2025 22:27 Відповісти
Авторитарні країни з самим диким видом ісламу, салафізмом. Спонсори всесвітнього джихаду, ІДІЛ, Аль-Каїди і все іншої гидоти. Які не дають спокійно жити всім іншим мусульманським країнам. Але завжди залишаються друзями Америки.
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22.04.2025 22:37 Відповісти
ОАЭ по меркам ислама очень демократичная страна
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22.04.2025 23:18 Відповісти
Прайс озвучен.
Ужин наедине в резиденции Мар-а-Лаго $5 млн, участие в ужине совместно с другими посетителями $1 млн. Выезд на встречу 15млн.
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22.04.2025 22:40 Відповісти
Прекрасно.А для чого нам інформація куди буде їздити ця дурна рижа пакля?
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22.04.2025 23:02 Відповісти
Этот рыжий клоун может и арабам заявить что они ему должны.
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23.04.2025 06:42 Відповісти
 
 