Трамп у травні відвідає Саудівську Аравію, Катар і ОАЕ, - Білий дім

У травні президент США Дональд Трамп здійснить турне трьома країнами Близького Сходу. Американський лідер відвідає Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати.

Про це під час брифінгу повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, інформує Цензор.НЕТ.

"Я можу підтвердити дати поїздки президента на Близький Схід. З 13 по 16 травня він відвідає Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати", - розповіла речниця Білого дому.

Також Левітт підтвердила, що Трамп візьме участь у похороні Папи Римського Франциска.

"Президент вирушить із Вашингтона (до Італії й Ватикану, - ред.) в п'ятницю вранці й повернеться до Сполучених Штатів у суботу ввечері після похоронної служби", - розповіла речниця Білого дому.

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