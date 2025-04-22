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Новости Визит Трампа на Ближний Восток
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Трамп в мае посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, - Белый дом

Трамп совершит ближневосточный вояж

В мае президент США Дональд Трамп совершит турне по трем странам Ближнего Востока. Американский лидер посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, информирует Цензор.НЕТ.

"Я могу подтвердить даты поездки президента на Ближний Восток. С 13 по 16 мая он посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты", - рассказала пресс-секретарь Белого дома.

Также Левитт подтвердила, что Трамп примет участие в похоронах Папы Римского Франциска.

"Президент отправится из Вашингтона (в Италию и Ватикан. - Ред.) в пятницу утром и вернется в Соединенные Штаты в субботу вечером после похоронной службы", - рассказала пресс-секретарь Белого дома.

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Автор: 

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Хай літає побільше - може десь з трапа *********.
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22.04.2025 22:17 Ответить
Нафтова петля - в Україну не хоче?
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22.04.2025 22:20 Ответить
Може одразу і на свій похорон потрапить?
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22.04.2025 22:27 Ответить
Авторитарні країни з самим диким видом ісламу, салафізмом. Спонсори всесвітнього джихаду, ІДІЛ, Аль-Каїди і все іншої гидоти. Які не дають спокійно жити всім іншим мусульманським країнам. Але завжди залишаються друзями Америки.
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22.04.2025 22:37 Ответить
ОАЭ по меркам ислама очень демократичная страна
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22.04.2025 23:18 Ответить
Прайс озвучен.
Ужин наедине в резиденции Мар-а-Лаго $5 млн, участие в ужине совместно с другими посетителями $1 млн. Выезд на встречу 15млн.
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22.04.2025 22:40 Ответить
Прекрасно.А для чого нам інформація куди буде їздити ця дурна рижа пакля?
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22.04.2025 23:02 Ответить
Этот рыжий клоун может и арабам заявить что они ему должны.
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23.04.2025 06:42 Ответить
 
 