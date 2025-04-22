Трамп в мае посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, - Белый дом

В мае президент США Дональд Трамп совершит турне по трем странам Ближнего Востока. Американский лидер посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, информирует Цензор.НЕТ.

"Я могу подтвердить даты поездки президента на Ближний Восток. С 13 по 16 мая он посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты", - рассказала пресс-секретарь Белого дома.

Также Левитт подтвердила, что Трамп примет участие в похоронах Папы Римского Франциска.

"Президент отправится из Вашингтона (в Италию и Ватикан. - Ред.) в пятницу утром и вернется в Соединенные Штаты в субботу вечером после похоронной службы", - рассказала пресс-секретарь Белого дома.

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