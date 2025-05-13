УКР
Новини Переговори у Туреччині
На переговори України та РФ у Туреччині поїде Рубіо та інші, - Трамп

трамп,рубіо

На перемовини України та Росії в Туреччині поїде державний секретар США Марко Рубіо та "інші".

Про це сказав президент США Дональд Трамп під час виступу в Ер-Ріяді, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп заявив, що очікує "хороших результатів" від можливих переговорів між Україною та Росією в Туреччині.

"Дуже важливо, що переговори відбудуться в Туреччині цього тижня...  І вони можуть дати досить хороші результати. Наші люди туди поїдуть. Марко (держсекретар США Марко Рубіо, - ред.) туди поїде. Інші також поїдуть, і ми побачимо, чи зможемо ми це зробити", - сказав глава Білого дому.

Раніше повідомлялося, що спеціальні посланці Дональда Трампа Кіт Келлог та Стів Віткофф цього тижня вирушать до Стамбулу для участі у можливих переговорах між Україною та Росією.

Також раніше повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо відвідає неформальну зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Туреччині 14-16 травня. Серед тем зустрічі - припинення війни РФ проти України.

Читайте також: Трамп і Рубіо цього тижня відвідають Саудівську Аравію й Катар

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Читайте також: Наразі немає підтвердження, чи приїде Трамп до Туреччини, - Зеленський

Автор: 

перемовини (3064) Туреччина (3664) Трамп Дональд (6913) Рубіо Марко (271)
Топ коментарі
+7
ну да, поддержать ху*ло надо же кому то.

У твоей команды это хорошо получается пид()р ты конченный
показати весь коментар
13.05.2025 19:37 Відповісти
+7
Шик, тобто з президентів там буде лише Зеленський...(
Чергове приниження України
Сподіваюсь, у Зеленського вистачить розуму відправити їм Сибігу і нехай собі базікають
показати весь коментар
13.05.2025 19:44 Відповісти
+4
Опущенный скорее тот, кто приедет на стрелку с этими самыми шестерка и и будет о чем-то с ними договариваться
показати весь коментар
13.05.2025 20:02 Відповісти
ну да, поддержать ху*ло надо же кому то.

У твоей команды это хорошо получается пид()р ты конченный
показати весь коментар
13.05.2025 19:37 Відповісти
Вот и повод отпетлять для Пути.
показати весь коментар
13.05.2025 19:38 Відповісти
Тампон расскажи чем закончились переговоры США и рашки в ОАЭ ?
Как успехи, какие достижения ? Чего добилась твоя команда переговорщиков ?
показати весь коментар
13.05.2025 19:39 Відповісти
Трамп, щось не те робить, як цього хотів прутін!!
Навіть, ота, подарована ним картинка, з Трампом і його битим вухом, не допомогла!
показати весь коментар
13.05.2025 19:43 Відповісти
так на допомогу рашистам Тампон направляє групу підримки
показати весь коментар
13.05.2025 19:48 Відповісти
Шик, тобто з президентів там буде лише Зеленський...(
Чергове приниження України
Сподіваюсь, у Зеленського вистачить розуму відправити їм Сибігу і нехай собі базікають
показати весь коментар
13.05.2025 19:44 Відповісти
Ніт...
показати весь коментар
13.05.2025 19:46 Відповісти
сами себе приниження придумаете сами причитаете по єтому поводу)
показати весь коментар
13.05.2025 19:48 Відповісти
..
показати весь коментар
13.05.2025 19:58 Відповісти
Опущенный скорее тот, кто приедет на стрелку с этими самыми шестерка и и будет о чем-то с ними договариваться
показати весь коментар
13.05.2025 20:02 Відповісти
Зеля вже заявив що буде говорити лише з ****** .
За новинами слідкуй .
показати весь коментар
13.05.2025 20:18 Відповісти
Зеля багато чого говорив а потім прогинався. Останній раз зеля прогнувся коли сказав що переговорів не буде без 30-ти денного перемир'я. Тепер всі будуть мати Зелю за лоха і пустобріха якого можна завжди нагнути потрібно тільки синіше давити
показати весь коментар
13.05.2025 20:34 Відповісти
Ніякого прогину я тут не бачу . Зеля підігрує іржавому і правильно й робить . Нема тут чого ставати в позу .
показати весь коментар
13.05.2025 20:40 Відповісти
Ну скоро Зеля напідігрується так що скоро будемо стовпчики прикордонні забивати вздовж правого берегу Дніпра. Може хватить підігрувати ***** і полковнику Краснову?
показати весь коментар
13.05.2025 20:44 Відповісти
Зеля ***** і не підігрує . А от іржавому доводиться .
На жаль ми знаходимося не в тій ситуації щоб диктувати йому свої умови .
показати весь коментар
13.05.2025 20:51 Відповісти
Якщо приїде лавров, то від України треба відправити директора кінного заводу.
показати весь коментар
13.05.2025 20:40 Відповісти
Можна Вєрку Сердючку .! Теж непоганий варіант . Якраз - рівень коняки ..
показати весь коментар
13.05.2025 20:44 Відповісти
Думаю він теж не поїде - без ***** там не буде кому заглянуть, щоб мір побачити, а дЄрмака відправить 100%. В любому випадку наших або проукраїнських на перемовини не допустять взагалі нікого.
показати весь коментар
13.05.2025 21:23 Відповісти
В общем никто туда не поедет кроме бубачки. По факту ему скажут садиться за стол с теми кто будет и не вы..ся. Выкатят ему список требований и пару недель на раздумье. И опять мяч будет на нашей стороне. Зелёных обложили как кабанов и загоняют за флажки. Тампон на пару с ******. Мастерски нужно признать. ***** перебил инициативу европейцев с перемирием переговорами в Стамбуле. Тампон подыграл типа тоже будет. Бубочка проглотил наживку. Наверное зелебобы о чем то догадываются но сделать ничего не могут. Европейсы скорее всего тоже все понимают но могут только наблюдать и проявлять озабоченность.
показати весь коментар
13.05.2025 20:01 Відповісти
ну за запорожье єтому мясу убоггому лет 5 штурмовать минимум с их кпд)удел кацапья сейчас єто пантелеймоновки и прочие павловки 2-3 на бамбасе.
показати весь коментар
13.05.2025 20:06 Відповісти
Рудий так рвався, так рвався..... А тепер послав маленького кубинця туди. Відать Окурок попередив, що не приїде.
показати весь коментар
13.05.2025 20:12 Відповісти
Тобто трпамп вже знає, що путіна не буде там..
показати весь коментар
13.05.2025 20:22 Відповісти
Та це й так було зрозуміло . І Трамп це розуміє , і Зеля .. ***** з бункера і бульдозером не витягнеш .
Він і не думав нікуди їхати .
***** з усіх сил старається уникнути санкцій , тому й змушений робити вигляд що він мовляв - хоче перемовин . Насправді ж воно вішає трампу на вуха локшину , і тягне час .
показати весь коментар
13.05.2025 20:37 Відповісти
***** не буде, замість нього поїдуть якісь холопи. Тампона теж не буде, він відправить своїх песиків. Один Зеля як ідіот висунувши язика побіжить перед ними танцювати. Зате як раділи що Зеля всіх переграв. Тепер спостерігайте як будуть грати Зелю. Ідіоти необучаємі.
показати весь коментар
13.05.2025 20:32 Відповісти
 
 