РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10592 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры
8 105 55

Присутствие Трампа в Стамбуле побудит Путина тоже быть там. Если глава Кремля не приедет - это будет его полное поражение, - Зеленский

Путин о Крыме

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что присутствие лидера США Дональда Трампа в Стамбуле может побудить российского диктатора Владимира Путина тоже прибыть туда.

Об этом он сказал в интервью Liberation, информирует Цензор.НЕТ.

"Если Путин не приедет, это будет выглядеть как его полное поражение", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назвал ключевые темы возможной встречи с Путиным: прекращение огня и обмен "всех на всех"

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Автор: 

Зеленский Владимир (21647) путин владимир (32016) Трамп Дональд (6393)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+43
Каждый день с утра до вечера от Зе сплошной поток ничего не значащих речей и видосиков.А реальных действий 0.Это похоже на предыдущие сериалы про Незламність,Перемогу і Саміт
Миру.
показать весь комментарий
14.05.2025 07:23 Ответить
+32
Хтось може стулити йому пельку і пояснити, що іноді "краще жувати, аніж говорити"?
І куди уся ця словесна діарея від найвеличнішого зникає, коли треба вийти і пояснити депутатам та "мудрому наріту" підписану "угоду про копалини", що коїться з мобілізацією, звідки виникли "превентивні санкції" і відповідно яких законів все те робиться? Але тут тиша, а от побикувать - та запросто!
показать весь комментарий
14.05.2025 07:24 Ответить
+27
Повна поразка буде тоді, коли ти проведеш переговори з шістками х@йла....
показать весь комментарий
14.05.2025 07:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.05.2025 07:04 Ответить
без ВПН тебе ніхто не бачить
показать весь комментарий
14.05.2025 07:12 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2025 07:13 Ответить
Якщо не буде, тобі в ООН ВИВІШУЄТЬСЯ ВЕЛИЧЕЗНИЙ ПЛАКАТ !
РОЗШУКУЄТЬСЯ ЖИВИМ АБО МЕРТВИМ міжнародний злочинець ***** ! Він же путім ! Нагорода тому хто схопить його 10 млрд доларів !
показать весь комментарий
14.05.2025 07:11 Ответить
Та не приїде ***** нікуди. Візьми краще сіна для лаврова.
показать весь комментарий
14.05.2025 07:14 Ответить
Трампон вроде и не собирался в Стамбул. Тогда к чему этот высер???
показать весь комментарий
14.05.2025 07:14 Ответить
Повна поразка буде тоді, коли ти проведеш переговори з шістками х@йла....
показать весь комментарий
14.05.2025 07:18 Ответить
Каждый день с утра до вечера от Зе сплошной поток ничего не значащих речей и видосиков.А реальных действий 0.Это похоже на предыдущие сериалы про Незламність,Перемогу і Саміт
Миру.
показать весь комментарий
14.05.2025 07:23 Ответить
Якщо ВВХ не приїде, то це буде його повною поразкою, а чією перемогою буде?
показать весь комментарий
14.05.2025 07:23 Ответить
Це буде третє потужне досягнення незламного Лідора на сьомому році президенства - невтік, биканув в Овальному кабінеті і путін не приїхав на стрєлку🐑🐑🐑
показать весь комментарий
14.05.2025 07:37 Ответить
Хтось може стулити йому пельку і пояснити, що іноді "краще жувати, аніж говорити"?
І куди уся ця словесна діарея від найвеличнішого зникає, коли треба вийти і пояснити депутатам та "мудрому наріту" підписану "угоду про копалини", що коїться з мобілізацією, звідки виникли "превентивні санкції" і відповідно яких законів все те робиться? Але тут тиша, а от побикувать - та запросто!
показать весь комментарий
14.05.2025 07:24 Ответить
Боже! Знову поразка!? Та він ще після Курської поразки не відійшов, а тут нова!
показать весь комментарий
14.05.2025 07:24 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2025 07:25 Ответить
Якщо не забувати, що під ніком "Volodymyr Dosch" пише пропагандист Петров, який обіцяв потужні обміни територій

показать весь комментарий
14.05.2025 07:38 Ответить
Трахає путіна? Своїм ротом? Чи ще чимось?
Нажаль ні - він трахає Україну, при тому - з усіх боків, як і обіцяв. Певно, ті, хто за нього голосували - саме цього й хотіли.
показать весь комментарий
14.05.2025 08:13 Ответить
І чекать нічого - не приїде він... Бо, приїхавши, треба щось не тільки говорить, але й вирішувать... А йому і сказать нічого, і робить нічого не хоче... Тому там, як завжди, Лавруша буде "тягать кота за яйця"...
показать весь комментарий
14.05.2025 07:26 Ответить
Вся ця вистава виключно для Трампа. На жаль, він схильний до *****, тому його відсутність не завадить далі змушувати зєлю до пєрєговоров на умовах русні.
показать весь комментарий
14.05.2025 07:48 Ответить
З іншого боку. Можна Трумпа загнати в черговий кут: "Ви ж бачите, найвеличніший, ми зробили усе що могли".
Правда вже пояснили багато разів - він просто зільється і поїде отримувати наступний літачок.
показать весь комментарий
14.05.2025 10:52 Ответить
Фрік шоу
показать весь комментарий
14.05.2025 07:27 Ответить
Цей організм просто грає роль. Бездумно. Навіть не усвідомлює, що відбувається
показать весь комментарий
14.05.2025 07:33 Ответить
Поясните, що відбувається ? Плізз ...
показать весь комментарий
14.05.2025 10:54 Ответить
Та звісно поразка. От тіки шо з фронтом шо робить - там хаос та вихід рашистів на адмінкордони Дніпропетровщини та незабаром Запоріжжя - а так все добре - незабаром перемога
показать весь комментарий
14.05.2025 07:35 Ответить
Розтягуються тили рашистів. Знищується техніка, запаси та ОС.
Так, за рахунок територій. Але іншого у війні ніхто не придумав. Якщо немає переваги у людях і техніці.
показать весь комментарий
14.05.2025 10:56 Ответить
Де наші ракети, османська нікчемо?
показать весь комментарий
14.05.2025 07:36 Ответить
Летять. А ви і не помітили. Вчора Буданов показував.
показать весь комментарий
14.05.2025 10:57 Ответить
Не треба триндіти, то були БПЛА, а не ракети
показать весь комментарий
14.05.2025 14:03 Ответить
ГУР вперше показало детальне відео використання ЗРК С-200

https://www.unian.ua/weapons/gur-pokazano-kadri-vikoristannya-ukrajinoyu-zrk-s-200-eksperti-poyasnili-chim-voni-unikalni-video-13006872.html
показать весь комментарий
14.05.2025 23:19 Ответить
І скільки у нас тих С200? Ця ракета для ППО вироблялася на рашці
показать весь комментарий
14.05.2025 23:28 Ответить
Нам же показали - її перепрофілювали, чи якусь їх частину.
Якусь кількість вже застосували. Якусь кількість передали поляки і ще хтось.
показать весь комментарий
15.05.2025 18:16 Ответить
Найвеличніший призначальник поразок, квартальний суддя, ї@і його мать. А якщо Пуйло все ж приїде і нагне на віслюка на підписання стамбульських угод, це буде чия перемога?
показать весь комментарий
14.05.2025 07:47 Ответить
Що би нахилити "зе", пуйлу не обов'язково навіть й приїжджати - там є Віткофф та Келлог.
показать весь комментарий
14.05.2025 08:15 Ответить
Власне, чим голосніше лунають гасла про "поразку путіна", особливо від "зе", тим ясніше стає зрозумілим, що ганебну поразку з капітуляцією готують саме нам, українцям.
показать весь комментарий
14.05.2025 08:17 Ответить
Від закінчення війни в голові,до такої ж поразки пуйла, ПОТУЖНО!
показать весь комментарий
14.05.2025 07:47 Ответить
теля ще в сраці...а воно триндить
показать весь комментарий
14.05.2025 07:50 Ответить
Балачки
показать весь комментарий
14.05.2025 08:00 Ответить
Дивлячись на цей треш-виникає питання,чи взагалі залишиться Україна незалежною під керівництвом тупого ішака.Ішак при владі ще довго буде і не один рік.
показать весь комментарий
14.05.2025 08:00 Ответить
Вряд ли ему Трепло подыграет и приедет
показать весь комментарий
14.05.2025 08:08 Ответить
Краще б Залужного та 20 генералів повернув., щоб поліпшити ситуацію на фронті замість сирка
показать весь комментарий
14.05.2025 08:15 Ответить
Вєнька сцикопіхотна, поразка для України відбулася коли 73 проценти дебілів голосували за одне недолуге уйоб...ще.
показать весь комментарий
14.05.2025 08:25 Ответить
Ідіот, ***** на всіх вас насрати що ви пр нього думаєте. Головне що його діло робиться і полковник Краснов працює на нього. А от те що ще позавчора на Сосію могли бути накладені санкції а ***** зробило так що їх відмінили це його перемога і поразка України і Європи
показать весь комментарий
14.05.2025 08:36 Ответить
Великий комбинатор.А ты предложи шашлык ему.
показать весь комментарий
14.05.2025 08:39 Ответить
Зеленський для путіна завжди буде клоуном, з обслуговуючого персоналу..., тому ніяких перемовин з ним, ***** вести не буде !
показать весь комментарий
14.05.2025 08:53 Ответить
Путіна та його посіпак у Стамбулі треба заарештувати як військового злочинця!
Зі злочинцями та терористами, Україна за стіл переговорів ніколи не сяде!
показать весь комментарий
14.05.2025 09:50 Ответить
Заарештуй, як треба
показать весь комментарий
14.05.2025 13:16 Ответить
Висновок стратега **********, який шукав мир у дупі Путіна
показать весь комментарий
14.05.2025 10:46 Ответить
Тебе завтра с Мединским переговоры вести. Это даже не шестерка. Это где-то на уровне Дугина. Такой себе придворный городской сумасшедший.
показать весь комментарий
14.05.2025 12:02 Ответить
Ні Трамп ні рашисткий гітлер до Туреччини орпіорі не поїдуть....
показать весь комментарий
14.05.2025 12:23 Ответить
Наступним президентом стане той, хто буде гарантувати покарання попередньому і всім його злочинцям. Від тецека до прикордонників.
показать весь комментарий
14.05.2025 13:15 Ответить
А Трамп вже приїхав у Стамбул чекає пуйла? Риторичне запитання
показать весь комментарий
14.05.2025 14:31 Ответить
 
 