Зеленский назвал ключевые темы возможной встречи с Путиным: прекращение огня и обмен "всех на всех".

Президент Украины Владимир Зеленский готов вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Если тот приедет в Стамбул, Зеленский намерен обсудить с ним вопросы прекращения огня и обмен пленными в формате "всех на всех".

Об этом он сказал в интервью Liberation, информирует Цензор.НЕТ.

"Если я встречусь с ним, мы должны выйти с политической победой - прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным", - говорит Зеленский.

"Важно понять цель моей встречи с Путиным", - объясняет он.

"Мы с ним не можем сейчас прийти к согласию относительно всего, это невозможно...] Но мы должны как-то найти формат для прекращения войны", - добавляет Зеленский.

По его словам, "россияне не будут доверять" украинцам, а украинцы "не будут доверять россиянам". Поэтому, по мнению главы государства, только внешние посредники могут гарантировать соблюдение всех договоренностей.

На вопрос о продолжительности конфликта, Зеленский отметил:

"Никто не знает, как долго он продлится. Но не десять лет. Украина не выдержит... Это дорого стоит для всех, и не только для друзей, но и для врагов", - резюмировал он.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.