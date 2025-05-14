РУС
Зеленский назвал ключевые темы возможной встречи с Путиным: прекращение огня и обмен "всех на всех".

Зеленский о переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Если тот приедет в Стамбул, Зеленский намерен обсудить с ним вопросы прекращения огня и обмен пленными в формате "всех на всех".

Об этом он сказал в интервью Liberation, информирует Цензор.НЕТ.

"Если я встречусь с ним, мы должны выйти с политической победой - прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным", - говорит Зеленский.

"Важно понять цель моей встречи с Путиным", - объясняет он.

"Мы с ним не можем сейчас прийти к согласию относительно всего, это невозможно...] Но мы должны как-то найти формат для прекращения войны", - добавляет Зеленский.

Эрдоган и Рютте обсудили мирные переговоры по Украине в Турции

По его словам, "россияне не будут доверять" украинцам, а украинцы "не будут доверять россиянам". Поэтому, по мнению главы государства, только внешние посредники могут гарантировать соблюдение всех договоренностей.

На вопрос о продолжительности конфликта, Зеленский отметил:

"Никто не знает, как долго он продлится. Но не десять лет. Украина не выдержит... Это дорого стоит для всех, и не только для друзей, но и для врагов", - резюмировал он.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Автор: 

Зеленский Владимир (21647) путин владимир (32016) Стамбул (277) переговоры с Россией (1287)
+17
Вже про план перемоги ні-ні?Чи може язик до дупи затягнуло?Ситуація в якій опинилась Україна, в більшій мірі, є твоя вина.Це, мабуть,"країна твоєї мрії"?
14.05.2025 06:50 Ответить
+8
Ніякий путін в Стамбул не приїде воно дуже боїтся за свою погану шкуру ,приїде лавров та інша рашиська мерзота . Переговори не дадуть жодних результатів ,рашисти висунуть свої ультимативні умови : вивід ЗСУ з чотирьох областей ,розброєння так звана денацифікація ітд ,якщо це підпишуть то місця для тих переговорників в Україні не буде ,якщо не підпишуть рашисти будуть кричати про зрив так званих переговорів Україную . Єдини що в української влади чи клепки не хватає чи боятся образити Трампа якому всерівно є Україна чи ні ,так ось треба чітко заявити ми ніколи не відмовимся від своїх територій ,ми ніколи не будем розброюватись на догоду ворога ,ми ніколи не будем змінювати Конституцію на догоду ворогу ,суверенітет і національні інтереси понад усе.
14.05.2025 06:58 Ответить
+7
Але є ньюанс: Потужного ні в грош ставлять
14.05.2025 07:29 Ответить
14.05.2025 06:48 Ответить
Накінецьто вінзможе сойтітся по сєрєдінє
14.05.2025 06:50 Ответить
14.05.2025 06:50 Ответить
А за що ти ненавидиш зелю?
14.05.2025 07:16 Ответить
Краще напиши, за що його ти любиш
14.05.2025 07:30 Ответить
Наслідок роботи завгоспа,якого прикриває слуга і виконує його рішення.
14.05.2025 08:13 Ответить
14.05.2025 06:58 Ответить
}{уйло в Стамбул не приедет. Янелох прокатится и поговорит в Пердоганом ни о чём.
Коняка с Ушаковым ни о чём переговорят с Умеровым и Сибигой. Война продолжается.
14.05.2025 07:17 Ответить
14.05.2025 07:29 Ответить
Лідор за наші кошти скумбрію вигуляє , 2 роки уже лапшу вішав підписував 29 угод безпеки їздило відпочивало по світу,
14.05.2025 07:36 Ответить
"Якщо я зустрінуся з ним, ми повинні вийти з політичною перемогою - припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним", - каже Зеленський.

"Важливо зрозуміти мету моєї зустрічі з Путіним", - пояснює він. Джерело: https://censor.net/ua/n3552094

Це він доводить "мудрому наріду" що мета зустрічі - вийти з "чимось подібним".
Тобто конкретних умов нема. ніхто ніщо не розуміє, типу "как пойдет"

Хлопці розгубилися, і Захід не знає, як діяти!
14.05.2025 07:58 Ответить
Чегєварка, як завше, киздить...
Потужно, як завше...
14.05.2025 08:01 Ответить
А як же: 23-й РІК ПЕРЕМОГИ, ПЛАН ПЕРЕМОГИ, СПРАВЕДЛИВИЙ МІР... ДЕ ВСЕ ЦЕ ?!?
14.05.2025 08:10 Ответить
Треба ще мати вагу своїх слів,щоб до них дослухались,а не так з бункера просто записати відос і запустити для населення.
14.05.2025 08:11 Ответить
Andriy Yermak @Andriyyer..08 лип. 24 :

У відповідь @AndriyYermak

Цікаво подивитися в очі тим, хто багато

говорить про необхідність сідати за стіл

перемовин, про якісь російські умови. З

ким? З вбивцями дітей? Ви будете говорити

з вбивцею ваших дітей? Якщо так, то

назвіть своє ім'я
14.05.2025 11:14 Ответить
 
 