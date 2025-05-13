Эрдоган и Рютте обсудили мирные переговоры относительно Украины в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил необходимость немедленного прекращения боевых действий между РФ и Украиной, отметив, что шанс на мирное урегулирование нельзя терять.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Как сообщает Anadolu, Эрдоган отметил, что Анкара прилагает усилия для достижения длительного мира, который бы основывался на справедливых принципах. Он подчеркнул, что Турция выступает за полное прекращение огня и придерживается позиции, что Североатлантический альянс не должен быть втянут в эту войну.

"Мы считаем, что нужно действовать немедленно, чтобы не упустить окно возможностей для мира", - сказал турецкий лидер.

Во время встречи стороны обсудили состояние отношений между Турцией и НАТО, ход российско-украинской войны, а также вопросы безопасности как в региональном, так и в глобальном измерениях. Эрдоган подтвердил, что его страна и в дальнейшем будет работать над укреплением обороноспособности Альянса, несмотря на внешнее давление и внутренние вызовы.

В контексте сотрудничества с НАТО президент Турции сообщил, что Анкара согласилась вновь возглавить контингент сил Альянса в Косово. Также он призвал союзников активнее участвовать в борьбе с терроризмом.

Эрдоган напомнил, что в рамках усилий по прекращению войны он провел переговоры как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, Турция стремится оставаться посредником и платформой для дипломатии, что будет способствовать стабилизации ситуации.

Кроме того, стало известно, что 14-15 мая в турецком городе Анталия пройдет неформальная встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. На ней будут обсуждаться, в частности, перспективы прекращения войны в Украине и усиление оборонного потенциала Альянса.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.