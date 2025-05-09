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Новости План усиления обороны Европы Оборонительные расходы НАТО
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Рютте хочет, чтобы в 2032 году страны НАТО тратили на оборону 5% ВВП, - премьер Нидерландов Схооф

Рютте хочет, чтобы в 2032 году страны НАТО тратили на оборону 5% ВВП, - премьер Нидерландов Схооф

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хочет, чтобы повышенный стандарт расходов на оборону в 5% ВВП вступил в силу в 2032 году.

Об этом сказал премьер-министр Нидерландов Дик Схооф после заседания правительства 9 мая, пишет AD.nl, информирует Цензор.НЕТ.

Схооф подтвердил, что на прошлой неделе Рютте направил письмо всем странам-членам НАТО, в котором объявил о намерении добиться принятия новых обязательных оборонных расходов на предстоящем саммите Альянса в Гааге, который состоится в июне.

Как пояснил премьер Нидерландов, генсек Альянса хочет, чтобы к 2032 году страны увеличили военные расходы до 3,5% ВВП, а еще 1,5% ВВП должен быть потрачен на связанные с этим вопросы, например инфраструктуру и кибербезопасность.

Схооф отметил, что наиболее заинтересованные министры уже провели первые переговоры относительно пожеланий генерального секретаря НАТО, и дискуссия продолжится в ближайшие недели.

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Издание AD.nl отмечает, что Схооф стал первым лидером государства Альянса, который обнародовал предварительный график внедрения новой нормы оборонных расходов НАТО.

Ранее посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что страны-члены Альянса должны увеличить расходы на оборону. Он отметил, что нынешних расходов в размере 2% ВВП - недостаточно.

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Автор: 

НАТО (10005) оборона (5216) расходы (141) Рютте Марк (358)


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Ледве не зрадів, що Рютте хоче щоб у 2032 році Україна була в НАТО.
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09.05.2025 20:58 Ответить
У 32-му вже пуйло визначатиме скільки ви будете на оборону витрачати. А ви лиш голівками киватимете.
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09.05.2025 21:08 Ответить
Та воно саме не знає,що буде через рік.Навіщо строить далеко идущие планы.
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09.05.2025 21:13 Ответить
Польша вже витрачає 5 процентів. Німечинна дала 100 млрд. І ще 1 тріліон загубився, котрий витратят на зброю.
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09.05.2025 21:29 Ответить
2032 можете уже ничего на оборону не тратить.
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09.05.2025 21:39 Ответить
Не треба піднімати бюджети, просто перестаньте мучити солдат дисципліною в своїх арміях, перестаньте закуповувати зброю по завищеним цінам.

На Заході, служба в армії не популярна, бо надто висока дисципліна, як то вставання в 6 ранку, тупорилі дріл-інструктури котрі кричать прямо в лице, куча дурнуватих правил і перекосів.

Через це приходиться виплачувати одному солдату по 100 000 євро в рік, щоб він терпів, грошей на закупку техніки уже не вистичає.

Наших солдат пробували дресирувати західними дріл-інструкторами як в американських фільмах, котрі кричать прямо в лице, на наших мобілізованих мужиків такий цирк не подіяв, відмінили.
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09.05.2025 21:42 Ответить
 
 