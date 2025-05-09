Рютте хочет, чтобы в 2032 году страны НАТО тратили на оборону 5% ВВП, - премьер Нидерландов Схооф
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хочет, чтобы повышенный стандарт расходов на оборону в 5% ВВП вступил в силу в 2032 году.
Об этом сказал премьер-министр Нидерландов Дик Схооф после заседания правительства 9 мая, пишет AD.nl, информирует Цензор.НЕТ.
Схооф подтвердил, что на прошлой неделе Рютте направил письмо всем странам-членам НАТО, в котором объявил о намерении добиться принятия новых обязательных оборонных расходов на предстоящем саммите Альянса в Гааге, который состоится в июне.
Как пояснил премьер Нидерландов, генсек Альянса хочет, чтобы к 2032 году страны увеличили военные расходы до 3,5% ВВП, а еще 1,5% ВВП должен быть потрачен на связанные с этим вопросы, например инфраструктуру и кибербезопасность.
Схооф отметил, что наиболее заинтересованные министры уже провели первые переговоры относительно пожеланий генерального секретаря НАТО, и дискуссия продолжится в ближайшие недели.
Издание AD.nl отмечает, что Схооф стал первым лидером государства Альянса, который обнародовал предварительный график внедрения новой нормы оборонных расходов НАТО.
Ранее посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что страны-члены Альянса должны увеличить расходы на оборону. Он отметил, что нынешних расходов в размере 2% ВВП - недостаточно.
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На Заході, служба в армії не популярна, бо надто висока дисципліна, як то вставання в 6 ранку, тупорилі дріл-інструктури котрі кричать прямо в лице, куча дурнуватих правил і перекосів.
Через це приходиться виплачувати одному солдату по 100 000 євро в рік, щоб він терпів, грошей на закупку техніки уже не вистичає.
Наших солдат пробували дресирувати західними дріл-інструкторами як в американських фільмах, котрі кричать прямо в лице, на наших мобілізованих мужиків такий цирк не подіяв, відмінили.