Рютте хоче, щоб у 2032 році країни НАТО витрачали на оборону 5% ВВП, - прем’єр Нідерландів Схооф
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте хоче, щоб підвищений стандарт витрат на оборону у 5% ВВП набув чинності у 2032 році.
Про це сказав прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф після засідання уряду 9 травня, пише AD.nl, інформує Цензор.НЕТ.
Схооф підтвердив, що минулого тижня Рютте надіслав листа всім країнам-членам НАТО, в якому оголосив про намір домогтися прийняття нових обовʼязкових оборонних витрат на майбутньому саміті Альянсу в Гаазі, який відбудеться в червні.
Як пояснив прем'єр Нідерландів, генсек Альянсу хоче, щоб до 2032 року країни збільшили військові витрати до 3,5% ВВП, а ще 1,5% ВВП має бути витрачений на пов'язані з цим питання, наприклад інфраструктуру та кібербезпеку.
Схооф зазначив, що найбільш зацікавлені міністри вже провели перші переговори щодо побажань генерального секретаря НАТО, і дискусія продовжиться в найближчі тижні.
Видання AD.nl зазначає, що Схооф став першим лідером держави Альянсу, який оприлюднив попередній графік впровадження нової норми оборонних витрат НАТО.
Раніше посол США у НАТО Метью Вітакер заявив, що країни-члени Альянсу мають збільшити витрати на оборону. Він наголосив, що нинішніх витрат у розмірі 2% ВВП - недостатньо.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На Заході, служба в армії не популярна, бо надто висока дисципліна, як то вставання в 6 ранку, тупорилі дріл-інструктури котрі кричать прямо в лице, куча дурнуватих правил і перекосів.
Через це приходиться виплачувати одному солдату по 100 000 євро в рік, щоб він терпів, грошей на закупку техніки уже не вистичає.
Наших солдат пробували дресирувати західними дріл-інструкторами як в американських фільмах, котрі кричать прямо в лице, на наших мобілізованих мужиків такий цирк не подіяв, відмінили.