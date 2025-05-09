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Рютте хоче, щоб у 2032 році країни НАТО витрачали на оборону 5% ВВП, - прем’єр Нідерландів Схооф

Рютте хоче, щоб у 2032 році країни НАТО витрачали на оборону 5% ВВП, - прем’єр Нідерландів Схооф

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте хоче, щоб підвищений стандарт витрат на оборону у 5% ВВП набув чинності у 2032 році.

Про це сказав прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф після засідання уряду 9 травня, пише AD.nl, інформує Цензор.НЕТ.

Схооф підтвердив, що минулого тижня Рютте надіслав листа всім країнам-членам НАТО, в якому оголосив про намір домогтися прийняття нових обовʼязкових оборонних витрат на майбутньому саміті Альянсу в Гаазі, який відбудеться в червні.

Як пояснив прем'єр Нідерландів, генсек Альянсу хоче, щоб до 2032 року країни збільшили військові витрати до 3,5% ВВП, а ще 1,5% ВВП має бути витрачений на пов'язані з цим питання, наприклад інфраструктуру та кібербезпеку.

Схооф зазначив, що найбільш зацікавлені міністри вже провели перші переговори щодо побажань генерального секретаря НАТО, і дискусія продовжиться в найближчі тижні.

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Видання AD.nl зазначає, що Схооф став першим лідером держави Альянсу, який оприлюднив попередній графік впровадження нової норми оборонних витрат НАТО.

Раніше посол США у НАТО Метью Вітакер заявив, що країни-члени Альянсу мають збільшити витрати на оборону. Він наголосив, що нинішніх витрат у розмірі 2% ВВП - недостатньо.

Читайте також: Рютте пропонує нову формулу оборонних витрат у НАТО, щоб виконати вимогу Трампа, - Reuters

Автор: 

НАТО (6466) оборона (4800) витрати (287) Рютте Марк (401)


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Ледве не зрадів, що Рютте хоче щоб у 2032 році Україна була в НАТО.
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09.05.2025 20:58 Відповісти
У 32-му вже пуйло визначатиме скільки ви будете на оборону витрачати. А ви лиш голівками киватимете.
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09.05.2025 21:08 Відповісти
Та воно саме не знає,що буде через рік.Навіщо строить далеко идущие планы.
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09.05.2025 21:13 Відповісти
Польша вже витрачає 5 процентів. Німечинна дала 100 млрд. І ще 1 тріліон загубився, котрий витратят на зброю.
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09.05.2025 21:29 Відповісти
2032 можете уже ничего на оборону не тратить.
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09.05.2025 21:39 Відповісти
Не треба піднімати бюджети, просто перестаньте мучити солдат дисципліною в своїх арміях, перестаньте закуповувати зброю по завищеним цінам.

На Заході, служба в армії не популярна, бо надто висока дисципліна, як то вставання в 6 ранку, тупорилі дріл-інструктури котрі кричать прямо в лице, куча дурнуватих правил і перекосів.

Через це приходиться виплачувати одному солдату по 100 000 євро в рік, щоб він терпів, грошей на закупку техніки уже не вистичає.

Наших солдат пробували дресирувати західними дріл-інструкторами як в американських фільмах, котрі кричать прямо в лице, на наших мобілізованих мужиків такий цирк не подіяв, відмінили.
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09.05.2025 21:42 Відповісти
 
 