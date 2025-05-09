Рютте хоче, щоб у 2032 році країни НАТО витрачали на оборону 5% ВВП, - прем’єр Нідерландів Схооф

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте хоче, щоб підвищений стандарт витрат на оборону у 5% ВВП набув чинності у 2032 році.

Про це сказав прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф після засідання уряду 9 травня, пише AD.nl, інформує Цензор.НЕТ.

Схооф підтвердив, що минулого тижня Рютте надіслав листа всім країнам-членам НАТО, в якому оголосив про намір домогтися прийняття нових обовʼязкових оборонних витрат на майбутньому саміті Альянсу в Гаазі, який відбудеться в червні.

Як пояснив прем'єр Нідерландів, генсек Альянсу хоче, щоб до 2032 року країни збільшили військові витрати до 3,5% ВВП, а ще 1,5% ВВП має бути витрачений на пов'язані з цим питання, наприклад інфраструктуру та кібербезпеку.

Схооф зазначив, що найбільш зацікавлені міністри вже провели перші переговори щодо побажань генерального секретаря НАТО, і дискусія продовжиться в найближчі тижні.

Читайте також: Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс

Видання AD.nl зазначає, що Схооф став першим лідером держави Альянсу, який оприлюднив попередній графік впровадження нової норми оборонних витрат НАТО.

Раніше посол США у НАТО Метью Вітакер заявив, що країни-члени Альянсу мають збільшити витрати на оборону. Він наголосив, що нинішніх витрат у розмірі 2% ВВП - недостатньо.

Читайте також: Рютте пропонує нову формулу оборонних витрат у НАТО, щоб виконати вимогу Трампа, - Reuters