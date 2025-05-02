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Новини План посилення оборони Європи Оборонні витрати НАТО
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Рютте пропонує нову формулу оборонних витрат у НАТО, щоб виконати вимогу Трампа, - Reuters

Рютте хоче, щоб союзники виконували вимогу Трампа у 5% ВВП на оборону

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував нову модель фінансування оборони. Запропонована формула дозволить країнам-членам виконати вимогу президента США Дональда Трампа щодо витрат на рівні 5% ВВП.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела, які знайомі з цією ідеєю, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Рютте запропонував членам Альянсу збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП і виділити ще 1,5% на більш широкі витрати, пов'язані з безпекою.

Як зауважує агентство, поняття "широкі витрати на оборону" ще має бути узгоджене. Співрозмовники кажуть, що це може включати витрати на модернізацію доріг і мостів для забезпечення транспортування важкої військової техніки.

Речниця НАТО Еллісон Гарт не відповіла прямо на запитання, чи може НАТО підтвердити, що Рютте зробив таку пропозицію. Вона сказала, що генсек Альянсу "неодноразово заявляв, що збільшення витрат на оборону необхідне для досягнення цілей у сфері потенціалу, про які союзники незабаром домовляться, та для забезпечення більш справедливого розподілу навантаження між союзниками".

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"Це, ймовірно, передбачатиме не тільки збільшення інвестицій в оборону відповідно до узгоджених визначень НАТО, але й додаткові інвестиції в суміжні сфери, такі як інфраструктура та стійкість", - сказала Гарт.

Також вона додала, що Рютте працює в тісній консультації з союзниками над підготовкою рішень з цього питання для саміту в Гаазі, який відбудеться наприкінці червня.

Раніше посол США у НАТО Метью Вітакер заявив, що країни-члени Альянсу мають збільшити витрати на оборону. Він наголосив, що нинішніх витрат у розмірі 2% ВВП - недостатньо.

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Автор: 

НАТО (6460) оборона (4790) витрати (284) Рютте Марк (400) Трамп Дональд (5785)


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Придурки, когда вы перестанете носиться с этим рыжим дебилом, зачем вы из него делаете идола,

которому поклоняетесь?

Совсем обмельчала Европа, а какие раньше в ней были личности, Америка снимала перед ними

шляпу, а теперь одна шантрапа.
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02.05.2025 19:04 Відповісти
Кацапи теж вважають що не треба Європі підвищувати витрати на оборону...
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02.05.2025 19:06 Відповісти
Ну и к чему ты мне тут своих кацапов прицепил?
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02.05.2025 19:28 Відповісти
Вже обісрався на болотах, тунгусе?
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02.05.2025 19:22 Відповісти
Найкраща формула - включити воєнну допомогу Україні в оборонні витрати НАТО.
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02.05.2025 19:05 Відповісти
Приходит еврей в синагогу.
- Рютте! Дай мне совет! Живу я с четырьмя детьми, с женой, с тещей, повернуться негде…
Как дальше жить?
Рютте спокойно говорит: - Купи козу.
Совет Рютте - закон, еврей пошел и таки купил козу.
Проходит некоторое время. Он опять приходит к раввину.
- Рютте, что ты наделал?! В комнатке у меня сумасшедший дом: дети на голове ходят, теща старая, больная, да тут еще и коза стоит - почти всю комнату занимает, блеет… Что делать, Рютте?

- Продай козу.
- Рютте, я не понимаю: то «купи козу», то «продай козу...».
- Слушай меня: немедленно продай козу.
Проходит еще некоторое время. Этот же еврей опять приходит к Рютте.
- Дорогой Рютте! Как я тебе благодарен! А я ведь даже не подозревал, что я такой счастливый человек!…
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02.05.2025 19:06 Відповісти
нагадало фільм ТЕМНІ ЧАСИ де черчіль просить у рузвельта літаки а той каже - дати не можу але можу поставити за 100 метрів від канадського кордону, хтось зайде у гіртом попхне його в канаду і матимете.
а так мені сенат забороняє бо америка фірст і мейк грейт егейн.
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02.05.2025 19:23 Відповісти
Як зауважує агентство, поняття "широкі витрати на оборону" ще має бути узгоджене. Співрозмовники кажуть, що це може включати витрати на модернізацію доріг і мостів для забезпечення транспортування важкої військової техніки. Приклад України показує ,що подібна модернізація доріг може бути фсбешним планом швидкої окупації певних країн НАТО...
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02.05.2025 19:26 Відповісти
Вообще не пойму эту идею с процентами от ВВП. Ведь сделав 10 танков и, продав из них 5, государство может записать себе 10 танков. С учётом наценок покупателю и налогов потратить на них как за 3 танка. Покупатель при этом себе запишет всего 5 закупленных. А суммарно две страны потратили на оборону на 15 танков.
А так как деньги выводить из ЕС никто не заинтересован, страны ЕС начнут отказываться от американской техники. Т.к. она тупо невыгодна независимо от цены.
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02.05.2025 19:28 Відповісти
 
 