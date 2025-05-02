Рютте пропонує нову формулу оборонних витрат у НАТО, щоб виконати вимогу Трампа, - Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував нову модель фінансування оборони. Запропонована формула дозволить країнам-членам виконати вимогу президента США Дональда Трампа щодо витрат на рівні 5% ВВП.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела, які знайомі з цією ідеєю, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Рютте запропонував членам Альянсу збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП і виділити ще 1,5% на більш широкі витрати, пов'язані з безпекою.

Як зауважує агентство, поняття "широкі витрати на оборону" ще має бути узгоджене. Співрозмовники кажуть, що це може включати витрати на модернізацію доріг і мостів для забезпечення транспортування важкої військової техніки.

Речниця НАТО Еллісон Гарт не відповіла прямо на запитання, чи може НАТО підтвердити, що Рютте зробив таку пропозицію. Вона сказала, що генсек Альянсу "неодноразово заявляв, що збільшення витрат на оборону необхідне для досягнення цілей у сфері потенціалу, про які союзники незабаром домовляться, та для забезпечення більш справедливого розподілу навантаження між союзниками".

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"Це, ймовірно, передбачатиме не тільки збільшення інвестицій в оборону відповідно до узгоджених визначень НАТО, але й додаткові інвестиції в суміжні сфери, такі як інфраструктура та стійкість", - сказала Гарт.

Також вона додала, що Рютте працює в тісній консультації з союзниками над підготовкою рішень з цього питання для саміту в Гаазі, який відбудеться наприкінці червня.

Раніше посол США у НАТО Метью Вітакер заявив, що країни-члени Альянсу мають збільшити витрати на оборону. Він наголосив, що нинішніх витрат у розмірі 2% ВВП - недостатньо.

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