Єврокомісія виділяє 910 мільйонів євро на посилення оборони ЄС. Можуть залучити українські підприємства

Європейська Комісія анонсувала інвестиції 910 млн євро в межах Європейського оборонного фонду (EDF) для проєктів зі створення сильної та інноваційної оборонної промисловості в Європі.

Про це йдеться в повідомленні Єврокоісії, передає Інтерфакс-Україна.

"Обрані (для інвестицій, – ред.) пропозиції підтримують розробку критично важливих оборонних спроможностей, як-от системи протиповітряної та протиракетної оборони і безпілотні літальні апарати, що дадуть змогу європейським збройним силам реагувати на загрози, що виникають, та захищати наших громадян, чи то через зміцнення нашої колективної оборони, чи то через підтримку наших партнерів, як-от України", – сказав член ЄК з питань оборони Андрюс Кубілюс.

Ці інвестиції спрямовані "на усунення ключових прогалин у оборонному потенціалі, таких як мобільність збройних сил і захист від безпілотників, за допомогою інновацій і співпраці в європейській науці та промисловості".

"Ба більше, вперше українська оборонна промисловість може бути пов'язана з проєктами EDF", – наголосили в Єврокомісії.

Там зазначили, що інвестиції сприятимуть розвитку оборонної промисловості Європи відповідно до плану ЄК ReArm Europe/Readiness 2030 зі зміцнення загальноєвропейських оборонних спроможностей і "білої книжки" з оборонної готовності Європи до 2030 року, в якій визначаються потреби в інвестиціях.

Після відбору пропозицій щодо проєктів Єврокомісія розпочне підготовку угод за грантами з консорціумами з метою підписання їх до кінця року.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що якби інші країни Європи вкладалися в обороноздатність на рівні з Польщею, то це б у 10 разів перевищило витрати Росії на свою оборону

Згодом єврокомісар із питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс сказав, що хоче, щоб у наступному семирічному бюджеті Європейського Союзу на оборону було виділено близько 100 млрд євро. У нинішньому семирічному бюджеті Євросоюзу, що перевищує 1 трлн євро, на оборону виділено лише 10 млрд євро.