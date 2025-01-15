Європа могла б у 10 разів перевищити витрати Росії на оборону, – прем’єр-міністр Польщі Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що якби інші країни Європи вкладалися в обороноздатність на рівні з Польщею, то це б у 10 разів перевищило витрати Росії на свою оборону.

Про це Туск сказав на спільній конференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає LIGA.net.

За словами Туска, інші країни не повинні платити 1,5% свого ВВП на оборону, оскільки цього замало. Він вважає, що держави НАТО мають вкладатися в оборону на рівні із Польщею.

"Якби Євросоюз і члени НАТО платили на обороноздатність стільки, скільки Польща, то це означало б, що ми тратили в 10 разів більше, ніж Росія. Не треба багато", – зауважив Туск.

Туск не виключив, що в разі посилення позицій європейських країн може змінитися і позиція США. Він підкреслив, що ніхто окрім Європи не вирішить її проблем оборони.

"Якщо всі європейські країни почнуть серйозно трактувати свої зобов'язання в НАТО, я впевнений – Америка буде із задоволенням співпрацювати з нами", – зазначив Туск.

Він також підкреслив, що Європа не перебуває у конфронтації з Росією. А це Росія йде на конфлікт і це не є план Європи.

Як повідомлялося, Польща 2024 року купила нового озброєння та техніки для армії на $38,5 млрд (161 млрд злотих). Більша частина цієї суми – $26,9 млрд (110 млрд злотих) – пішла на закордонну промисловість. Таким чином витрати Польщі на закупівлю зброї та техніки стали рекордними.

На початку жовтня минулого року віцепремʼєр-міністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що Польща в 2025 році виділить на оборону рекордну суму – 186,6 млрд злотих (майже $48 млрд) або 4,7% ВВП країни.

Згодом єврокомісар із питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс сказав, що хоче, щоб у наступному семирічному бюджеті Європейського Союзу на оборону було виділено близько 100 млрд євро. У нинішньому семирічному бюджеті Євросоюзу, що перевищує 1 трлн євро, на оборону виділено лише 10 млрд євро.

Перед тим стало відомо, що країни-члени Європейського Союзу наближаються до угоди про створення нового оборонного фонду в розмірі 1,5 млрд євро, який допоможе зміцнити промисловість у державах блоку та Україні протягом наступних трьох років.