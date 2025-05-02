РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12083 посетителя онлайн
Новости План усиления обороны Европы Оборонительные расходы НАТО
819 9

Рютте предлагает новую формулу оборонных расходов в НАТО, чтобы выполнить требование Трампа, - Reuters

Рютте хочет, чтобы союзники выполнили требование Трампа в 5% ВВП на оборону

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил новую модель финансирования обороны. Предложенная формула позволит странам-членам выполнить требование президента США Дональда Трампа по расходам на уровне 5% ВВП.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, которые знакомы с этой идеей, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Рютте предложил членам Альянса увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП и выделить еще 1,5% на более широкие расходы, связанные с безопасностью.

Как отмечает агентство, понятие "широкие расходы на оборону" еще должно быть согласовано. Собеседники говорят, что это может включать расходы на модернизацию дорог и мостов для обеспечения транспортировки тяжелой военной техники.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Гарт не ответила прямо на вопрос, может ли НАТО подтвердить, что Рютте сделал такое предложение. Она сказала, что генсек Альянса "неоднократно заявлял, что увеличение расходов на оборону необходимо для достижения целей в сфере потенциала, о которых союзники вскоре договорятся, и для обеспечения более справедливого распределения нагрузки между союзниками".

Читайте также: Крупные страны ЕС должны увеличить свои расходы на оборону, - Карис

"Это, вероятно, будет предусматривать не только увеличение инвестиций в оборону в соответствии с согласованными определениями НАТО, но и дополнительные инвестиции в смежные сферы, такие как инфраструктура и устойчивость", - сказала Гарт.

Также она добавила, что Рютте работает в тесной консультации с союзниками над подготовкой решений по этому вопросу для саммита в Гааге, который состоится в конце июня.

Ранее посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что страны-члены Альянса должны увеличить расходы на оборону. Он отметил, что нынешних расходов в размере 2% ВВП - недостаточно.

Читайте также: Еврокомиссия выделяет 910 миллионов евро на усиление обороны ЕС. Могут привлечь украинские предприятия

Автор: 

НАТО (9999) оборона (5212) расходы (139) Рютте Марк (357) Трамп Дональд (5360)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Придурки, когда вы перестанете носиться с этим рыжим дебилом, зачем вы из него делаете идола,

которому поклоняетесь?

Совсем обмельчала Европа, а какие раньше в ней были личности, Америка снимала перед ними

шляпу, а теперь одна шантрапа.
показать весь комментарий
02.05.2025 19:04 Ответить
Кацапи теж вважають що не треба Європі підвищувати витрати на оборону...
показать весь комментарий
02.05.2025 19:06 Ответить
Ну и к чему ты мне тут своих кацапов прицепил?
показать весь комментарий
02.05.2025 19:28 Ответить
Вже обісрався на болотах, тунгусе?
показать весь комментарий
02.05.2025 19:22 Ответить
Найкраща формула - включити воєнну допомогу Україні в оборонні витрати НАТО.
показать весь комментарий
02.05.2025 19:05 Ответить
Приходит еврей в синагогу.
- Рютте! Дай мне совет! Живу я с четырьмя детьми, с женой, с тещей, повернуться негде…
Как дальше жить?
Рютте спокойно говорит: - Купи козу.
Совет Рютте - закон, еврей пошел и таки купил козу.
Проходит некоторое время. Он опять приходит к раввину.
- Рютте, что ты наделал?! В комнатке у меня сумасшедший дом: дети на голове ходят, теща старая, больная, да тут еще и коза стоит - почти всю комнату занимает, блеет… Что делать, Рютте?

- Продай козу.
- Рютте, я не понимаю: то «купи козу», то «продай козу...».
- Слушай меня: немедленно продай козу.
Проходит еще некоторое время. Этот же еврей опять приходит к Рютте.
- Дорогой Рютте! Как я тебе благодарен! А я ведь даже не подозревал, что я такой счастливый человек!…
показать весь комментарий
02.05.2025 19:06 Ответить
нагадало фільм ТЕМНІ ЧАСИ де черчіль просить у рузвельта літаки а той каже - дати не можу але можу поставити за 100 метрів від канадського кордону, хтось зайде у гіртом попхне його в канаду і матимете.
а так мені сенат забороняє бо америка фірст і мейк грейт егейн.
показать весь комментарий
02.05.2025 19:23 Ответить
Як зауважує агентство, поняття "широкі витрати на оборону" ще має бути узгоджене. Співрозмовники кажуть, що це може включати витрати на модернізацію доріг і мостів для забезпечення транспортування важкої військової техніки. Приклад України показує ,що подібна модернізація доріг може бути фсбешним планом швидкої окупації певних країн НАТО...
показать весь комментарий
02.05.2025 19:26 Ответить
Вообще не пойму эту идею с процентами от ВВП. Ведь сделав 10 танков и, продав из них 5, государство может записать себе 10 танков. С учётом наценок покупателю и налогов потратить на них как за 3 танка. Покупатель при этом себе запишет всего 5 закупленных. А суммарно две страны потратили на оборону на 15 танков.
А так как деньги выводить из ЕС никто не заинтересован, страны ЕС начнут отказываться от американской техники. Т.к. она тупо невыгодна независимо от цены.
показать весь комментарий
02.05.2025 19:28 Ответить
 
 