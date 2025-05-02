Рютте предлагает новую формулу оборонных расходов в НАТО, чтобы выполнить требование Трампа, - Reuters
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил новую модель финансирования обороны. Предложенная формула позволит странам-членам выполнить требование президента США Дональда Трампа по расходам на уровне 5% ВВП.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, которые знакомы с этой идеей, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Рютте предложил членам Альянса увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП и выделить еще 1,5% на более широкие расходы, связанные с безопасностью.
Как отмечает агентство, понятие "широкие расходы на оборону" еще должно быть согласовано. Собеседники говорят, что это может включать расходы на модернизацию дорог и мостов для обеспечения транспортировки тяжелой военной техники.
Пресс-секретарь НАТО Эллисон Гарт не ответила прямо на вопрос, может ли НАТО подтвердить, что Рютте сделал такое предложение. Она сказала, что генсек Альянса "неоднократно заявлял, что увеличение расходов на оборону необходимо для достижения целей в сфере потенциала, о которых союзники вскоре договорятся, и для обеспечения более справедливого распределения нагрузки между союзниками".
"Это, вероятно, будет предусматривать не только увеличение инвестиций в оборону в соответствии с согласованными определениями НАТО, но и дополнительные инвестиции в смежные сферы, такие как инфраструктура и устойчивость", - сказала Гарт.
Также она добавила, что Рютте работает в тесной консультации с союзниками над подготовкой решений по этому вопросу для саммита в Гааге, который состоится в конце июня.
Ранее посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что страны-члены Альянса должны увеличить расходы на оборону. Он отметил, что нынешних расходов в размере 2% ВВП - недостаточно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
которому поклоняетесь?
Совсем обмельчала Европа, а какие раньше в ней были личности, Америка снимала перед ними
шляпу, а теперь одна шантрапа.
- Рютте! Дай мне совет! Живу я с четырьмя детьми, с женой, с тещей, повернуться негде…
Как дальше жить?
Рютте спокойно говорит: - Купи козу.
Совет Рютте - закон, еврей пошел и таки купил козу.
Проходит некоторое время. Он опять приходит к раввину.
- Рютте, что ты наделал?! В комнатке у меня сумасшедший дом: дети на голове ходят, теща старая, больная, да тут еще и коза стоит - почти всю комнату занимает, блеет… Что делать, Рютте?
- Продай козу.
- Рютте, я не понимаю: то «купи козу», то «продай козу...».
- Слушай меня: немедленно продай козу.
Проходит еще некоторое время. Этот же еврей опять приходит к Рютте.
- Дорогой Рютте! Как я тебе благодарен! А я ведь даже не подозревал, что я такой счастливый человек!…
а так мені сенат забороняє бо америка фірст і мейк грейт егейн.
А так как деньги выводить из ЕС никто не заинтересован, страны ЕС начнут отказываться от американской техники. Т.к. она тупо невыгодна независимо от цены.