Рютте предлагает новую формулу оборонных расходов в НАТО, чтобы выполнить требование Трампа, - Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил новую модель финансирования обороны. Предложенная формула позволит странам-членам выполнить требование президента США Дональда Трампа по расходам на уровне 5% ВВП.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, которые знакомы с этой идеей, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Рютте предложил членам Альянса увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП и выделить еще 1,5% на более широкие расходы, связанные с безопасностью.

Как отмечает агентство, понятие "широкие расходы на оборону" еще должно быть согласовано. Собеседники говорят, что это может включать расходы на модернизацию дорог и мостов для обеспечения транспортировки тяжелой военной техники.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Гарт не ответила прямо на вопрос, может ли НАТО подтвердить, что Рютте сделал такое предложение. Она сказала, что генсек Альянса "неоднократно заявлял, что увеличение расходов на оборону необходимо для достижения целей в сфере потенциала, о которых союзники вскоре договорятся, и для обеспечения более справедливого распределения нагрузки между союзниками".

Читайте также: Крупные страны ЕС должны увеличить свои расходы на оборону, - Карис

"Это, вероятно, будет предусматривать не только увеличение инвестиций в оборону в соответствии с согласованными определениями НАТО, но и дополнительные инвестиции в смежные сферы, такие как инфраструктура и устойчивость", - сказала Гарт.

Также она добавила, что Рютте работает в тесной консультации с союзниками над подготовкой решений по этому вопросу для саммита в Гааге, который состоится в конце июня.

Ранее посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что страны-члены Альянса должны увеличить расходы на оборону. Он отметил, что нынешних расходов в размере 2% ВВП - недостаточно.

Читайте также: Еврокомиссия выделяет 910 миллионов евро на усиление обороны ЕС. Могут привлечь украинские предприятия