Расходов на оборону в 2% ВВП от стран НАТО недостаточно, - посол США в Альянсе Уитакер

Посол США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что страны-члены Альянса должны увеличить расходы на оборону. Он отметил, что нынешних расходов в размере 2% ВВП - недостаточно.

Об этом посол заявил в эфире Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что наши европейские союзники и Канада понимают, что им нужно сделать гораздо больше, чем они сделали после того, как обязались тратить 2% своего ВВП на оборону и связанную с обороной деятельность. Месседж теперь таков, что этого недостаточно. У нас опасный мир",- заявил Уитакер.

Он отметил, что одной из опасностей является Россия, которая угрожает европейским союзникам. Также Уитакер упомянул об Иране и Китае.

"Очень большой и опасный мир. Нам всем нужно воспользоваться этой возможностью, когда Дональд Трамп направляет эти альянсы, чтобы они были готовы отвечать всем этим угрозам", - сказал американский посол.

Уитакер заявил, что до саммита НАТО в Гааге в июне 2025 года все страны-члены Альянса должны показать инициативу по увеличению расходов на оборону.

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