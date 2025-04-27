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Расходов на оборону в 2% ВВП от стран НАТО недостаточно, - посол США в Альянсе Уитакер

США требуют от союзников увеличения расходов на оборону

Посол США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что страны-члены Альянса должны увеличить расходы на оборону. Он отметил, что нынешних расходов в размере 2% ВВП - недостаточно.

Об этом посол заявил в эфире Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что наши европейские союзники и Канада понимают, что им нужно сделать гораздо больше, чем они сделали после того, как обязались тратить 2% своего ВВП на оборону и связанную с обороной деятельность. Месседж теперь таков, что этого недостаточно. У нас опасный мир",- заявил Уитакер.

Он отметил, что одной из опасностей является Россия, которая угрожает европейским союзникам. Также Уитакер упомянул об Иране и Китае.

"Очень большой и опасный мир. Нам всем нужно воспользоваться этой возможностью, когда Дональд Трамп направляет эти альянсы, чтобы они были готовы отвечать всем этим угрозам", - сказал американский посол.

Уитакер заявил, что до саммита НАТО в Гааге в июне 2025 года все страны-члены Альянса должны показать инициативу по увеличению расходов на оборону.

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Автор: 

Европа (1858) НАТО (9991) оборона (5208) расходы (137) США (26719)


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Топ комментарии
+2
Схоже що США - мошенники. Ось мають літаки , а грозят не давати сервісу.
може ЕС ЯКОСЬ САМОЙ у НАТО бути ?
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27.04.2025 19:44
+2
А кому це вже НАТО так потрибно? Так,якось ы без нього ніяк,але НАТО як структура недоопрацьована,вона холоста. З неі немае результату. Заводте краще війска в Украіну і вчиться.
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27.04.2025 19:47
+1
Веселое ржание "НАТА закой небо" превратилось в жалобный плачь "НАТА закрой небо, хотя-бы себе".
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27.04.2025 19:48
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Схоже що США - мошенники. Ось мають літаки , а грозят не давати сервісу.
може ЕС ЯКОСЬ САМОЙ у НАТО бути ?
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27.04.2025 19:44 Ответить
пєши на свайом радном рузкє язикє 🤣🤣
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27.04.2025 19:48 Ответить
Самое время погыгыкать что "ЕС может брасатся асфальтом". Тут на Цензоре очень любят эту шутку.
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27.04.2025 19:52 Ответить
Трамп хоче, аби наступним Папою Римським став американець, - BILD
Зараз як Ватикан ввірветься в НАТО. Дасть 5% а може і всі 10%
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27.04.2025 19:47 Ответить
А кому це вже НАТО так потрибно? Так,якось ы без нього ніяк,але НАТО як структура недоопрацьована,вона холоста. З неі немае результату. Заводте краще війска в Украіну і вчиться.
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27.04.2025 19:47 Ответить
доречі,да. Їм би зараз своїх інструкторів в Україну направляти,не так вчити ЗСУ, як самим вчитися. Бо скоро це їм знадобитьсмя, ой як знадобиться.
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27.04.2025 20:13 Ответить
Веселое ржание "НАТА закой небо" превратилось в жалобный плачь "НАТА закрой небо, хотя-бы себе".
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27.04.2025 19:48 Ответить
Кацап, йди додому, здєсь водкі нєт.
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27.04.2025 21:03 Ответить
Що агент кремля робить в НАТО? США, як підконтрольна путєну территорія, повинна втратити голос в цій шановній организації.
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27.04.2025 19:55 Ответить
Ну тут американці праві. Особливо, якщо вони вийдуть з НАТО. Еврогеям буде важкувато з розслабленими булками.
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27.04.2025 20:16 Ответить
Тут он прав. Десятки лет Европа полагалась на американский щит, занимаясь своими делами. Пробуждение будет болезненным и дорогостоящим.
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27.04.2025 20:23 Ответить
 
 