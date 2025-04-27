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Новини Вимоги Трампа до членів НАТО Оборонні витрати НАТО
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Витрат на оборону у 2% ВВП від країн НАТО недостатньо, - посол США в Альянсі Вітакер

США вимагають від союзників збільшення витрат на оборону

Посол США у НАТО Метью Вітакер заявив, що країни-члени Альянсу мають збільшити витрати на оборону. Він наголосив, що нинішніх витрат у розмірі 2% ВВП - недостатньо.

Про це посол заявив в ефірі Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що наші європейські союзники та Канада розуміють, що їм потрібно зробити набагато більше, ніж вони зробили після того, як зобов’язалися витрачати 2% свого ВВП на оборону та пов’язану з обороною діяльність. Меседж тепер такий, що цього недостатньо. У нас небезпечний світ",- заявив Вітакер.

Він зазначив, що однією з небезпек є Росія, яка загрожує європейським союзникам. Також Вітакер згадав про Іран та Китай.

"Дуже великий і небезпечний світ. Нам усім потрібно скористатися цією можливістю, коли Дональд Трамп направляє ці альянси, щоб вони були готові відповідати всім цим загрозам", - сказав американський посол.

Вітакер заявив, що до саміту НАТО у Гаазі у червні 2025 року всі країни-члени Альянсу мають показати ініціативу щодо збільшення витрат на оборону.

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Автор: 

Європа (1816) НАТО (6452) оборона (4783) витрати (280) США (22900)


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Схоже що США - мошенники. Ось мають літаки , а грозят не давати сервісу.
може ЕС ЯКОСЬ САМОЙ у НАТО бути ?
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27.04.2025 19:44 Відповісти
пєши на свайом радном рузкє язикє 🤣🤣
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27.04.2025 19:48 Відповісти
Самое время погыгыкать что "ЕС может брасатся асфальтом". Тут на Цензоре очень любят эту шутку.
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27.04.2025 19:52 Відповісти
Трамп хоче, аби наступним Папою Римським став американець, - BILD
Зараз як Ватикан ввірветься в НАТО. Дасть 5% а може і всі 10%
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27.04.2025 19:47 Відповісти
А кому це вже НАТО так потрибно? Так,якось ы без нього ніяк,але НАТО як структура недоопрацьована,вона холоста. З неі немае результату. Заводте краще війска в Украіну і вчиться.
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27.04.2025 19:47 Відповісти
Веселое ржание "НАТА закой небо" превратилось в жалобный плачь "НАТА закрой небо, хотя-бы себе".
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27.04.2025 19:48 Відповісти
Що агент кремля робить в НАТО? США, як підконтрольна путєну территорія, повинна втратити голос в цій шановній организації.
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27.04.2025 19:55 Відповісти
 
 