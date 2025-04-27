Витрат на оборону у 2% ВВП від країн НАТО недостатньо, - посол США в Альянсі Вітакер

Посол США у НАТО Метью Вітакер заявив, що країни-члени Альянсу мають збільшити витрати на оборону. Він наголосив, що нинішніх витрат у розмірі 2% ВВП - недостатньо.

Про це посол заявив в ефірі Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що наші європейські союзники та Канада розуміють, що їм потрібно зробити набагато більше, ніж вони зробили після того, як зобов’язалися витрачати 2% свого ВВП на оборону та пов’язану з обороною діяльність. Меседж тепер такий, що цього недостатньо. У нас небезпечний світ",- заявив Вітакер.

Він зазначив, що однією з небезпек є Росія, яка загрожує європейським союзникам. Також Вітакер згадав про Іран та Китай.

"Дуже великий і небезпечний світ. Нам усім потрібно скористатися цією можливістю, коли Дональд Трамп направляє ці альянси, щоб вони були готові відповідати всім цим загрозам", - сказав американський посол.

Вітакер заявив, що до саміту НАТО у Гаазі у червні 2025 року всі країни-члени Альянсу мають показати ініціативу щодо збільшення витрат на оборону.

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