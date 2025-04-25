Європа та Канада мають зробити "квантовий стрибок" у видатках на оборону, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав європейські країни та Канаду зробити "квантовий стрибок" у збільшенні видатків на оборону.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
У щорічній доповіді Рютте зазначив, що європейські члени НАТО та Канада у 2024 році інвестували в оборону на 19,4% більше, ніж минулого року. Проте зусилля потрібно нарощувати.
"Європейські союзники і Канада мають зробити "квантовий стрибок" у своїх внесках та спроможностях. ... Для цього ключове - інвестувати набагато більше", - сказав генсек Альянсу.
Згідно з оцінками, внески США у 2024 році склали 64% оборонних витрат НАТО, тоді як європейських союзників і Канади - 36%. Водночас 22 із 32 членів НАТО минулого року досягли цільового показника витрат на оборону у 2%.
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рудий донні, ти на чиєму боці?
У мене відчуття, що ***** по нам ТЯЗ не використав лише через те, щоб не отримати всесвітнє тавро розпалювача ядерної війни. Бо всі пам'ятають першого (Гагарін), а про другого (Тітов) мало хто знає.
Хтось має використати ЯЗ першим, а русня підтягнеться в тіні його "слави".
без води пакистанцям дупа
масштабні бої точаться у кашмирі, у повітрі вже винищувачі та бомбардувальники обидвох сторін
усе дійсно йде до яз, дуже хєрово...
вже не буде таких от танців у них на кордоні
в України нема яз, а в пакистана є
до того пакистан по суті проксі китаю
тіко от за яз у пакистана - то суттєво
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