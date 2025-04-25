Європа та Канада мають зробити "квантовий стрибок" у видатках на оборону, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав європейські країни та Канаду зробити "квантовий стрибок" у збільшенні видатків на оборону.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

У щорічній доповіді Рютте зазначив, що європейські члени НАТО та Канада у 2024 році інвестували в оборону на 19,4% більше, ніж минулого року. Проте зусилля потрібно нарощувати.

"Європейські союзники і Канада мають зробити "квантовий стрибок" у своїх внесках та спроможностях. ... Для цього ключове - інвестувати набагато більше", - сказав генсек Альянсу.

Згідно з оцінками, внески США у 2024 році склали 64% оборонних витрат НАТО, тоді як європейських союзників і Канади - 36%. Водночас 22 із 32 членів НАТО минулого року досягли цільового показника витрат на оборону у 2%.

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