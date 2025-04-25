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Новини Оборонні витрати НАТО
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Європа та Канада мають зробити "квантовий стрибок" у видатках на оборону, - Рютте

Європа та Канада мають наростити витрати на оборону. Заява Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав європейські країни та Канаду зробити "квантовий стрибок" у збільшенні видатків на оборону.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

У щорічній доповіді Рютте зазначив, що європейські члени НАТО та Канада у 2024 році інвестували в оборону на 19,4% більше, ніж минулого року. Проте зусилля потрібно нарощувати.

"Європейські союзники і Канада мають зробити "квантовий стрибок" у своїх внесках та спроможностях. ... Для цього ключове - інвестувати набагато більше", - сказав генсек Альянсу.

Згідно з оцінками, внески США у 2024 році склали 64% оборонних витрат НАТО, тоді як європейських союзників і Канади - 36%. Водночас 22 із 32 членів НАТО минулого року досягли цільового показника витрат на оборону у 2%.

Читайте: НАТО вважає Росію "довгостроковою загрозою", - Рютте

Автор: 

НАТО (6452) оборона (4783) Рютте Марк (400)


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Топ коментарі
+2
********* буде, якщо вони ядерку застосують.
У мене відчуття, що ***** по нам ТЯЗ не використав лише через те, щоб не отримати всесвітнє тавро розпалювача ядерної війни. Бо всі пам'ятають першого (Гагарін), а про другого (Тітов) мало хто знає.
Хтось має використати ЯЗ першим, а русня підтягнеться в тіні його "слави".
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25.04.2025 11:17
+1
Квантовий стрибок - це на довжину одного кванту?
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25.04.2025 11:15
+1
пакистан - це наразі феілд стейт, шо не здатний самостійно вести війну. значить війну веде китай руками пакистану, шоб не дати індії можливість провести індустріальний ривок і замістити китай на світових ринках. бажаю усім трьом дороги до пекла.
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25.04.2025 11:24
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між індією та пакистаном розпочалися бойові дії
рудий донні, ти на чиєму боці?

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25.04.2025 10:57 Відповісти
********* буде, якщо вони ядерку застосують.
У мене відчуття, що ***** по нам ТЯЗ не використав лише через те, щоб не отримати всесвітнє тавро розпалювача ядерної війни. Бо всі пам'ятають першого (Гагарін), а про другого (Тітов) мало хто знає.
Хтось має використати ЯЗ першим, а русня підтягнеться в тіні його "слави".
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25.04.2025 11:17 Відповісти
індуси наглухо перекрили пакистанцям Інд (усі чотири шлюзи)
без води пакистанцям дупа
масштабні бої точаться у кашмирі, у повітрі вже винищувачі та бомбардувальники обидвох сторін
усе дійсно йде до яз, дуже хєрово...
вже не буде таких от танців у них на кордоні

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25.04.2025 11:24 Відповісти
у пуйла була можливість ударити ядеркою по суджі. але тестикул виявилося не достатньо. звідки вони тепер відростуть?
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25.04.2025 11:25 Відповісти
Сподіваюсь на це.
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25.04.2025 11:28 Відповісти
пакистан - це наразі феілд стейт, шо не здатний самостійно вести війну. значить війну веде китай руками пакистану, шоб не дати індії можливість провести індустріальний ривок і замістити китай на світових ринках. бажаю усім трьом дороги до пекла.
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25.04.2025 11:24 Відповісти
Міняємо "Пакістан" на "Україну", "Індію" на "росію", Китай залишаємо на місці.
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25.04.2025 11:29 Відповісти
хєр там
в України нема яз, а в пакистана є
до того пакистан по суті проксі китаю
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25.04.2025 11:33 Відповісти
Збігаються тези про "failed state", "неможливість воювати без підтримки ззовні", "началі войну протів россіі по указкє западних хозяєв".
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25.04.2025 11:36 Відповісти
нічого дивного, у кацапів потужна система іпси, багато хто ведеться
тіко от за яз у пакистана - то суттєво
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25.04.2025 11:37 Відповісти
так, аналогія дуже кульгає. роль китаю в російсько-українській війні недооцінювати не можна, але і переоцінювати не варото. русня і без китаю була хвора цією війною ще з початку 2000х.
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25.04.2025 11:39 Відповісти
Маю на увазі те, що нас можна розглядати як Пакистан по відношенню до Індії, і за таким підходом - бажати нам поразки у цій війні.
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25.04.2025 11:41 Відповісти
Хто не скаче той москаль !
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25.04.2025 10:58 Відповісти
Квантовий стрибок - це на довжину одного кванту?
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25.04.2025 11:15 Відповісти
жабачий ква ква ква
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25.04.2025 11:18 Відповісти
В умовах квантової невизначеності невловимого ковбоя Донні Європа та Канада мають зробити "квантовий стрибок" у видатках на оборону .

...
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25.04.2025 12:28 Відповісти
 
 