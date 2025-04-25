Европа и Канада должны сделать "квантовый скачок" в расходах на оборону, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны и Канаду сделать "квантовый скачок" в увеличении расходов на оборону.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
В ежегодном докладе Рютте отметил, что европейские члены НАТО и Канада в 2024 году инвестировали в оборону на 19,4% больше, чем в прошлом году. Однако усилия нужно наращивать.
"Европейские союзники и Канада должны сделать "квантовый скачок" в своих вкладах и возможностях. ... Для этого ключевое - инвестировать гораздо больше", - сказал генсек Альянса.
Согласно оценкам, взносы США в 2024 году составили 64% оборонных расходов НАТО, тогда как европейских союзников и Канады - 36%. В то же время 22 из 32 членов НАТО в прошлом году достигли целевого показателя расходов на оборону в 2%.
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рудий донні, ти на чиєму боці?
У мене відчуття, що ***** по нам ТЯЗ не використав лише через те, щоб не отримати всесвітнє тавро розпалювача ядерної війни. Бо всі пам'ятають першого (Гагарін), а про другого (Тітов) мало хто знає.
Хтось має використати ЯЗ першим, а русня підтягнеться в тіні його "слави".
без води пакистанцям дупа
масштабні бої точаться у кашмирі, у повітрі вже винищувачі та бомбардувальники обидвох сторін
усе дійсно йде до яз, дуже хєрово...
вже не буде таких от танців у них на кордоні
в України нема яз, а в пакистана є
до того пакистан по суті проксі китаю
тіко от за яз у пакистана - то суттєво
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