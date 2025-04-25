Европа и Канада должны сделать "квантовый скачок" в расходах на оборону, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны и Канаду сделать "квантовый скачок" в увеличении расходов на оборону.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

В ежегодном докладе Рютте отметил, что европейские члены НАТО и Канада в 2024 году инвестировали в оборону на 19,4% больше, чем в прошлом году. Однако усилия нужно наращивать.

"Европейские союзники и Канада должны сделать "квантовый скачок" в своих вкладах и возможностях. ... Для этого ключевое - инвестировать гораздо больше", - сказал генсек Альянса.

Согласно оценкам, взносы США в 2024 году составили 64% оборонных расходов НАТО, тогда как европейских союзников и Канады - 36%. В то же время 22 из 32 членов НАТО в прошлом году достигли целевого показателя расходов на оборону в 2%.

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