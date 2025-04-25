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Новости Оборонительные расходы НАТО
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Европа и Канада должны сделать "квантовый скачок" в расходах на оборону, - Рютте

Европа и Канада должны нарастить расходы на оборону. Заявление Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны и Канаду сделать "квантовый скачок" в увеличении расходов на оборону.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

В ежегодном докладе Рютте отметил, что европейские члены НАТО и Канада в 2024 году инвестировали в оборону на 19,4% больше, чем в прошлом году. Однако усилия нужно наращивать.

"Европейские союзники и Канада должны сделать "квантовый скачок" в своих вкладах и возможностях. ... Для этого ключевое - инвестировать гораздо больше", - сказал генсек Альянса.

Согласно оценкам, взносы США в 2024 году составили 64% оборонных расходов НАТО, тогда как европейских союзников и Канады - 36%. В то же время 22 из 32 членов НАТО в прошлом году достигли целевого показателя расходов на оборону в 2%.

Читайте: НАТО считает Россию "долгосрочной угрозой", - Рютте

Автор: 

НАТО (9991) оборона (5208) Рютте Марк (357)


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Топ комментарии
+2
********* буде, якщо вони ядерку застосують.
У мене відчуття, що ***** по нам ТЯЗ не використав лише через те, щоб не отримати всесвітнє тавро розпалювача ядерної війни. Бо всі пам'ятають першого (Гагарін), а про другого (Тітов) мало хто знає.
Хтось має використати ЯЗ першим, а русня підтягнеться в тіні його "слави".
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25.04.2025 11:17
+1
Квантовий стрибок - це на довжину одного кванту?
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25.04.2025 11:15
+1
пакистан - це наразі феілд стейт, шо не здатний самостійно вести війну. значить війну веде китай руками пакистану, шоб не дати індії можливість провести індустріальний ривок і замістити китай на світових ринках. бажаю усім трьом дороги до пекла.
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25.04.2025 11:24
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між індією та пакистаном розпочалися бойові дії
рудий донні, ти на чиєму боці?

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25.04.2025 10:57 Ответить
********* буде, якщо вони ядерку застосують.
У мене відчуття, що ***** по нам ТЯЗ не використав лише через те, щоб не отримати всесвітнє тавро розпалювача ядерної війни. Бо всі пам'ятають першого (Гагарін), а про другого (Тітов) мало хто знає.
Хтось має використати ЯЗ першим, а русня підтягнеться в тіні його "слави".
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25.04.2025 11:17 Ответить
індуси наглухо перекрили пакистанцям Інд (усі чотири шлюзи)
без води пакистанцям дупа
масштабні бої точаться у кашмирі, у повітрі вже винищувачі та бомбардувальники обидвох сторін
усе дійсно йде до яз, дуже хєрово...
вже не буде таких от танців у них на кордоні

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25.04.2025 11:24 Ответить
у пуйла була можливість ударити ядеркою по суджі. але тестикул виявилося не достатньо. звідки вони тепер відростуть?
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25.04.2025 11:25 Ответить
Сподіваюсь на це.
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25.04.2025 11:28 Ответить
пакистан - це наразі феілд стейт, шо не здатний самостійно вести війну. значить війну веде китай руками пакистану, шоб не дати індії можливість провести індустріальний ривок і замістити китай на світових ринках. бажаю усім трьом дороги до пекла.
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25.04.2025 11:24 Ответить
Міняємо "Пакістан" на "Україну", "Індію" на "росію", Китай залишаємо на місці.
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25.04.2025 11:29 Ответить
хєр там
в України нема яз, а в пакистана є
до того пакистан по суті проксі китаю
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25.04.2025 11:33 Ответить
Збігаються тези про "failed state", "неможливість воювати без підтримки ззовні", "началі войну протів россіі по указкє западних хозяєв".
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25.04.2025 11:36 Ответить
нічого дивного, у кацапів потужна система іпси, багато хто ведеться
тіко от за яз у пакистана - то суттєво
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25.04.2025 11:37 Ответить
так, аналогія дуже кульгає. роль китаю в російсько-українській війні недооцінювати не можна, але і переоцінювати не варото. русня і без китаю була хвора цією війною ще з початку 2000х.
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25.04.2025 11:39 Ответить
Маю на увазі те, що нас можна розглядати як Пакистан по відношенню до Індії, і за таким підходом - бажати нам поразки у цій війні.
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25.04.2025 11:41 Ответить
Хто не скаче той москаль !
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25.04.2025 10:58 Ответить
Квантовий стрибок - це на довжину одного кванту?
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25.04.2025 11:15 Ответить
жабачий ква ква ква
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25.04.2025 11:18 Ответить
В умовах квантової невизначеності невловимого ковбоя Донні Європа та Канада мають зробити "квантовий стрибок" у видатках на оборону .

...
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25.04.2025 12:28 Ответить
 
 