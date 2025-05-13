Ердоган та Рютте обговорили мирні перемовини щодо України в Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган наголосив на необхідності негайного припинення бойових дій між РФ та Україною, зауваживши, що шанс на мирне врегулювання не можна втрачати.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Як повідомляє Anadolu, Ердоган зазначив, що Анкара докладає зусиль для досягнення тривалого миру, який би ґрунтувався на справедливих засадах. Він підкреслив, що Туреччина виступає за повне припинення вогню та дотримується позиції, що Північноатлантичний альянс не повинен бути втягнутий у цю війну.

"Ми вважаємо, що потрібно діяти негайно, щоб не втратити вікно можливостей для миру", - сказав турецький лідер.

Під час зустрічі сторони обговорили стан відносин між Туреччиною та НАТО, хід російсько-української війни, а також питання безпеки як у регіональному, так і в глобальному вимірах. Ердоган підтвердив, що його країна й надалі працюватиме над зміцненням обороноздатності Альянсу, попри зовнішні тиски та внутрішні виклики.

У контексті співпраці з НАТО президент Туреччини повідомив, що Анкара погодилася знову очолити контингент сил Альянсу в Косово. Також він закликав союзників активніше долучатися до боротьби з тероризмом.

Ердоган нагадав, що в межах зусиль із припинення війни він провів перемовини як із президентом України Володимиром Зеленським, так і з президентом Росії Володимиром Путіним.

За його словами, Туреччина прагне залишатися посередником і платформою для дипломатії, що сприятиме стабілізації ситуації.

Крім того, стало відомо, що 14–15 травня в турецькому місті Анталія пройде неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. На ній обговорюватимуться, зокрема, перспективи припинення війни в Україні та посилення оборонного потенціалу Альянсу.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.