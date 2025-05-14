Зеленський назвав ключові теми можливої зустрічі з Путіним: припинення вогню та обмін "всіх на всіх"
Президент України Володимир Зеленський готовий вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Якщо той приїде у Стамбул, Зеленський має намір обговорити з ним питання припинення вогню й обмін полоненими у форматі "всіх на всіх".
Про це він сказав в інтерв'ю Liberation, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо я зустрінуся з ним, ми повинні вийти з політичною перемогою - припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним", - каже Зеленський.
"Важливо зрозуміти мету моєї зустрічі з Путіним", - пояснює він.
"Ми з ним не можемо зараз дійти згоди щодо всього, це неможливо...] Але ми повинні якось знайти формат для припинення війни", - додає Зеленський.
За його словами, "росіяни не будуть довіряти" українцям, а українці "не будуть довіряти росіянам". Тому, на думку глави держави, лише зовнішні посередники можуть гарантувати дотримання всіх домовленостей.
На запитання щодо тривалості конфлікту, Зеленський зазначив:
"Ніхто не знає, як довго він триватиме. Але не десять років. Україна не витримає... Це дорого коштує для всіх, і не тільки для друзів, а й для ворогів", - резюмував він.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
