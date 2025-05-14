УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9668 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
2 473 18

Зеленський назвав ключові теми можливої зустрічі з Путіним: припинення вогню та обмін "всіх на всіх"

Зеленський про переговори з Путіним

Президент України Володимир Зеленський готовий вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Якщо той приїде у Стамбул, Зеленський має намір обговорити з ним питання припинення вогню й обмін полоненими у форматі "всіх на всіх".

Про це він сказав в інтерв'ю Liberation, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо я зустрінуся з ним, ми повинні вийти з політичною перемогою - припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним", - каже Зеленський.

"Важливо зрозуміти мету моєї зустрічі з Путіним", - пояснює він.

"Ми з ним не можемо зараз дійти згоди щодо всього, це неможливо...] Але ми повинні якось знайти формат для припинення війни", - додає Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган та Рютте обговорили мирні перемовини щодо України в Туреччині

За його словами, "росіяни не будуть довіряти" українцям, а українці "не будуть довіряти росіянам". Тому, на думку глави держави, лише зовнішні посередники можуть гарантувати дотримання всіх домовленостей.

На запитання щодо тривалості конфлікту, Зеленський зазначив:

"Ніхто не знає, як довго він триватиме. Але не десять років. Україна не витримає... Це дорого коштує для всіх, і не тільки для друзів, а й для ворогів", - резюмував він.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) путін володимир (24601) Стамбул (243) переговори з Росією (1402)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Вже про план перемоги ні-ні?Чи може язик до дупи затягнуло?Ситуація в якій опинилась Україна, в більшій мірі, є твоя вина.Це, мабуть,"країна твоєї мрії"?
показати весь коментар
14.05.2025 06:50 Відповісти
+8
Ніякий путін в Стамбул не приїде воно дуже боїтся за свою погану шкуру ,приїде лавров та інша рашиська мерзота . Переговори не дадуть жодних результатів ,рашисти висунуть свої ультимативні умови : вивід ЗСУ з чотирьох областей ,розброєння так звана денацифікація ітд ,якщо це підпишуть то місця для тих переговорників в Україні не буде ,якщо не підпишуть рашисти будуть кричати про зрив так званих переговорів Україную . Єдини що в української влади чи клепки не хватає чи боятся образити Трампа якому всерівно є Україна чи ні ,так ось треба чітко заявити ми ніколи не відмовимся від своїх територій ,ми ніколи не будем розброюватись на догоду ворога ,ми ніколи не будем змінювати Конституцію на догоду ворогу ,суверенітет і національні інтереси понад усе.
показати весь коментар
14.05.2025 06:58 Відповісти
+7
Але є ньюанс: Потужного ні в грош ставлять
показати весь коментар
14.05.2025 07:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
14.05.2025 06:48 Відповісти
Накінецьто вінзможе сойтітся по сєрєдінє
показати весь коментар
14.05.2025 06:50 Відповісти
Вже про план перемоги ні-ні?Чи може язик до дупи затягнуло?Ситуація в якій опинилась Україна, в більшій мірі, є твоя вина.Це, мабуть,"країна твоєї мрії"?
показати весь коментар
14.05.2025 06:50 Відповісти
А за що ти ненавидиш зелю?
показати весь коментар
14.05.2025 07:16 Відповісти
Краще напиши, за що його ти любиш
показати весь коментар
14.05.2025 07:30 Відповісти
Наслідок роботи завгоспа,якого прикриває слуга і виконує його рішення.
показати весь коментар
14.05.2025 08:13 Відповісти
Ніякий путін в Стамбул не приїде воно дуже боїтся за свою погану шкуру ,приїде лавров та інша рашиська мерзота . Переговори не дадуть жодних результатів ,рашисти висунуть свої ультимативні умови : вивід ЗСУ з чотирьох областей ,розброєння так звана денацифікація ітд ,якщо це підпишуть то місця для тих переговорників в Україні не буде ,якщо не підпишуть рашисти будуть кричати про зрив так званих переговорів Україную . Єдини що в української влади чи клепки не хватає чи боятся образити Трампа якому всерівно є Україна чи ні ,так ось треба чітко заявити ми ніколи не відмовимся від своїх територій ,ми ніколи не будем розброюватись на догоду ворога ,ми ніколи не будем змінювати Конституцію на догоду ворогу ,суверенітет і національні інтереси понад усе.
показати весь коментар
14.05.2025 06:58 Відповісти
}{уйло в Стамбул не приедет. Янелох прокатится и поговорит в Пердоганом ни о чём.
Коняка с Ушаковым ни о чём переговорят с Умеровым и Сибигой. Война продолжается.
показати весь коментар
14.05.2025 07:17 Відповісти
Але є ньюанс: Потужного ні в грош ставлять
показати весь коментар
14.05.2025 07:29 Відповісти
Лідор за наші кошти скумбрію вигуляє , 2 роки уже лапшу вішав підписував 29 угод безпеки їздило відпочивало по світу,
показати весь коментар
14.05.2025 07:36 Відповісти
"Якщо я зустрінуся з ним, ми повинні вийти з політичною перемогою - припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним", - каже Зеленський.

"Важливо зрозуміти мету моєї зустрічі з Путіним", - пояснює він. Джерело: https://censor.net/ua/n3552094

Це він доводить "мудрому наріду" що мета зустрічі - вийти з "чимось подібним".
Тобто конкретних умов нема. ніхто ніщо не розуміє, типу "как пойдет"

Хлопці розгубилися, і Захід не знає, як діяти!
показати весь коментар
14.05.2025 07:58 Відповісти
Чегєварка, як завше, киздить...
Потужно, як завше...
показати весь коментар
14.05.2025 08:01 Відповісти
А як же: 23-й РІК ПЕРЕМОГИ, ПЛАН ПЕРЕМОГИ, СПРАВЕДЛИВИЙ МІР... ДЕ ВСЕ ЦЕ ?!?
показати весь коментар
14.05.2025 08:10 Відповісти
Треба ще мати вагу своїх слів,щоб до них дослухались,а не так з бункера просто записати відос і запустити для населення.
показати весь коментар
14.05.2025 08:11 Відповісти
Andriy Yermak @Andriyyer..08 лип. 24 :

У відповідь @AndriyYermak

Цікаво подивитися в очі тим, хто багато

говорить про необхідність сідати за стіл

перемовин, про якісь російські умови. З

ким? З вбивцями дітей? Ви будете говорити

з вбивцею ваших дітей? Якщо так, то

назвіть своє ім'я
показати весь коментар
14.05.2025 11:14 Відповісти
 
 