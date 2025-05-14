УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9668 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
8 105 55

Присутність Трампа у Стамбулі спонукатиме Путіна теж бути там. Якщо глава Кремля не приїде - це буде його повна поразка, - Зеленський

Путін про Крим

Президент України Володимир Зеленський вважає, що присутність лідера США Дональда Трампа у Стамбулі може спонукати російського диктатора Володимира Путіна теж прибути туди.

Про це він сказав в інтерв'ю Liberation, інформує Цензор.НЕТ.

 "Якщо Путін не приїде, це буде виглядати як його повна поразка", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський назвав ключові теми можливої зустрічі з Путіним: припинення вогню та обмін "всіх на всіх"

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) путін володимир (24601) Трамп Дональд (6913)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+43
Каждый день с утра до вечера от Зе сплошной поток ничего не значащих речей и видосиков.А реальных действий 0.Это похоже на предыдущие сериалы про Незламність,Перемогу і Саміт
Миру.
показати весь коментар
14.05.2025 07:23 Відповісти
+32
Хтось може стулити йому пельку і пояснити, що іноді "краще жувати, аніж говорити"?
І куди уся ця словесна діарея від найвеличнішого зникає, коли треба вийти і пояснити депутатам та "мудрому наріту" підписану "угоду про копалини", що коїться з мобілізацією, звідки виникли "превентивні санкції" і відповідно яких законів все те робиться? Але тут тиша, а от побикувать - та запросто!
показати весь коментар
14.05.2025 07:24 Відповісти
+27
Повна поразка буде тоді, коли ти проведеш переговори з шістками х@йла....
показати весь коментар
14.05.2025 07:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
14.05.2025 07:04 Відповісти
без ВПН тебе ніхто не бачить
показати весь коментар
14.05.2025 07:12 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2025 07:13 Відповісти
Якщо не буде, тобі в ООН ВИВІШУЄТЬСЯ ВЕЛИЧЕЗНИЙ ПЛАКАТ !
РОЗШУКУЄТЬСЯ ЖИВИМ АБО МЕРТВИМ міжнародний злочинець ***** ! Він же путім ! Нагорода тому хто схопить його 10 млрд доларів !
показати весь коментар
14.05.2025 07:11 Відповісти
Та не приїде ***** нікуди. Візьми краще сіна для лаврова.
показати весь коментар
14.05.2025 07:14 Відповісти
Трампон вроде и не собирался в Стамбул. Тогда к чему этот высер???
показати весь коментар
14.05.2025 07:14 Відповісти
Повна поразка буде тоді, коли ти проведеш переговори з шістками х@йла....
показати весь коментар
14.05.2025 07:18 Відповісти
Каждый день с утра до вечера от Зе сплошной поток ничего не значащих речей и видосиков.А реальных действий 0.Это похоже на предыдущие сериалы про Незламність,Перемогу і Саміт
Миру.
показати весь коментар
14.05.2025 07:23 Відповісти
Якщо ВВХ не приїде, то це буде його повною поразкою, а чією перемогою буде?
показати весь коментар
14.05.2025 07:23 Відповісти
Це буде третє потужне досягнення незламного Лідора на сьомому році президенства - невтік, биканув в Овальному кабінеті і путін не приїхав на стрєлку🐑🐑🐑
показати весь коментар
14.05.2025 07:37 Відповісти
Хтось може стулити йому пельку і пояснити, що іноді "краще жувати, аніж говорити"?
І куди уся ця словесна діарея від найвеличнішого зникає, коли треба вийти і пояснити депутатам та "мудрому наріту" підписану "угоду про копалини", що коїться з мобілізацією, звідки виникли "превентивні санкції" і відповідно яких законів все те робиться? Але тут тиша, а от побикувать - та запросто!
показати весь коментар
14.05.2025 07:24 Відповісти
Боже! Знову поразка!? Та він ще після Курської поразки не відійшов, а тут нова!
показати весь коментар
14.05.2025 07:24 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2025 07:25 Відповісти
Якщо не забувати, що під ніком "Volodymyr Dosch" пише пропагандист Петров, який обіцяв потужні обміни територій

показати весь коментар
14.05.2025 07:38 Відповісти
Трахає путіна? Своїм ротом? Чи ще чимось?
Нажаль ні - він трахає Україну, при тому - з усіх боків, як і обіцяв. Певно, ті, хто за нього голосували - саме цього й хотіли.
показати весь коментар
14.05.2025 08:13 Відповісти
І чекать нічого - не приїде він... Бо, приїхавши, треба щось не тільки говорить, але й вирішувать... А йому і сказать нічого, і робить нічого не хоче... Тому там, як завжди, Лавруша буде "тягать кота за яйця"...
показати весь коментар
14.05.2025 07:26 Відповісти
Вся ця вистава виключно для Трампа. На жаль, він схильний до *****, тому його відсутність не завадить далі змушувати зєлю до пєрєговоров на умовах русні.
показати весь коментар
14.05.2025 07:48 Відповісти
З іншого боку. Можна Трумпа загнати в черговий кут: "Ви ж бачите, найвеличніший, ми зробили усе що могли".
Правда вже пояснили багато разів - він просто зільється і поїде отримувати наступний літачок.
показати весь коментар
14.05.2025 10:52 Відповісти
Фрік шоу
показати весь коментар
14.05.2025 07:27 Відповісти
Цей організм просто грає роль. Бездумно. Навіть не усвідомлює, що відбувається
показати весь коментар
14.05.2025 07:33 Відповісти
Поясните, що відбувається ? Плізз ...
показати весь коментар
14.05.2025 10:54 Відповісти
Та звісно поразка. От тіки шо з фронтом шо робить - там хаос та вихід рашистів на адмінкордони Дніпропетровщини та незабаром Запоріжжя - а так все добре - незабаром перемога
показати весь коментар
14.05.2025 07:35 Відповісти
Розтягуються тили рашистів. Знищується техніка, запаси та ОС.
Так, за рахунок територій. Але іншого у війні ніхто не придумав. Якщо немає переваги у людях і техніці.
показати весь коментар
14.05.2025 10:56 Відповісти
Де наші ракети, османська нікчемо?
показати весь коментар
14.05.2025 07:36 Відповісти
Летять. А ви і не помітили. Вчора Буданов показував.
показати весь коментар
14.05.2025 10:57 Відповісти
Не треба триндіти, то були БПЛА, а не ракети
показати весь коментар
14.05.2025 14:03 Відповісти
ГУР вперше показало детальне відео використання ЗРК С-200

https://www.unian.ua/weapons/gur-pokazano-kadri-vikoristannya-ukrajinoyu-zrk-s-200-eksperti-poyasnili-chim-voni-unikalni-video-13006872.html
показати весь коментар
14.05.2025 23:19 Відповісти
І скільки у нас тих С200? Ця ракета для ППО вироблялася на рашці
показати весь коментар
14.05.2025 23:28 Відповісти
Нам же показали - її перепрофілювали, чи якусь їх частину.
Якусь кількість вже застосували. Якусь кількість передали поляки і ще хтось.
показати весь коментар
15.05.2025 18:16 Відповісти
Найвеличніший призначальник поразок, квартальний суддя, ї@і його мать. А якщо Пуйло все ж приїде і нагне на віслюка на підписання стамбульських угод, це буде чия перемога?
показати весь коментар
14.05.2025 07:47 Відповісти
Що би нахилити "зе", пуйлу не обов'язково навіть й приїжджати - там є Віткофф та Келлог.
показати весь коментар
14.05.2025 08:15 Відповісти
Власне, чим голосніше лунають гасла про "поразку путіна", особливо від "зе", тим ясніше стає зрозумілим, що ганебну поразку з капітуляцією готують саме нам, українцям.
показати весь коментар
14.05.2025 08:17 Відповісти
Від закінчення війни в голові,до такої ж поразки пуйла, ПОТУЖНО!
показати весь коментар
14.05.2025 07:47 Відповісти
теля ще в сраці...а воно триндить
показати весь коментар
14.05.2025 07:50 Відповісти
Балачки
показати весь коментар
14.05.2025 08:00 Відповісти
Дивлячись на цей треш-виникає питання,чи взагалі залишиться Україна незалежною під керівництвом тупого ішака.Ішак при владі ще довго буде і не один рік.
показати весь коментар
14.05.2025 08:00 Відповісти
Вряд ли ему Трепло подыграет и приедет
показати весь коментар
14.05.2025 08:08 Відповісти
Краще б Залужного та 20 генералів повернув., щоб поліпшити ситуацію на фронті замість сирка
показати весь коментар
14.05.2025 08:15 Відповісти
Вєнька сцикопіхотна, поразка для України відбулася коли 73 проценти дебілів голосували за одне недолуге уйоб...ще.
показати весь коментар
14.05.2025 08:25 Відповісти
Ідіот, ***** на всіх вас насрати що ви пр нього думаєте. Головне що його діло робиться і полковник Краснов працює на нього. А от те що ще позавчора на Сосію могли бути накладені санкції а ***** зробило так що їх відмінили це його перемога і поразка України і Європи
показати весь коментар
14.05.2025 08:36 Відповісти
Великий комбинатор.А ты предложи шашлык ему.
показати весь коментар
14.05.2025 08:39 Відповісти
Зеленський для путіна завжди буде клоуном, з обслуговуючого персоналу..., тому ніяких перемовин з ним, ***** вести не буде !
показати весь коментар
14.05.2025 08:53 Відповісти
Путіна та його посіпак у Стамбулі треба заарештувати як військового злочинця!
Зі злочинцями та терористами, Україна за стіл переговорів ніколи не сяде!
показати весь коментар
14.05.2025 09:50 Відповісти
Заарештуй, як треба
показати весь коментар
14.05.2025 13:16 Відповісти
Висновок стратега **********, який шукав мир у дупі Путіна
показати весь коментар
14.05.2025 10:46 Відповісти
Тебе завтра с Мединским переговоры вести. Это даже не шестерка. Это где-то на уровне Дугина. Такой себе придворный городской сумасшедший.
показати весь коментар
14.05.2025 12:02 Відповісти
Ні Трамп ні рашисткий гітлер до Туреччини орпіорі не поїдуть....
показати весь коментар
14.05.2025 12:23 Відповісти
Наступним президентом стане той, хто буде гарантувати покарання попередньому і всім його злочинцям. Від тецека до прикордонників.
показати весь коментар
14.05.2025 13:15 Відповісти
А Трамп вже приїхав у Стамбул чекає пуйла? Риторичне запитання
показати весь коментар
14.05.2025 14:31 Відповісти
 
 