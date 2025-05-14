Присутність Трампа у Стамбулі спонукатиме Путіна теж бути там. Якщо глава Кремля не приїде - це буде його повна поразка, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що присутність лідера США Дональда Трампа у Стамбулі може спонукати російського диктатора Володимира Путіна теж прибути туди.

Про це він сказав в інтерв'ю Liberation, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Путін не приїде, це буде виглядати як його повна поразка", - зазначив Зеленський.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.