Присутність Трампа у Стамбулі спонукатиме Путіна теж бути там. Якщо глава Кремля не приїде - це буде його повна поразка, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що присутність лідера США Дональда Трампа у Стамбулі може спонукати російського диктатора Володимира Путіна теж прибути туди.
Про це він сказав в інтерв'ю Liberation, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо Путін не приїде, це буде виглядати як його повна поразка", - зазначив Зеленський.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
РОЗШУКУЄТЬСЯ ЖИВИМ АБО МЕРТВИМ міжнародний злочинець ***** ! Він же путім ! Нагорода тому хто схопить його 10 млрд доларів !
Миру.
І куди уся ця словесна діарея від найвеличнішого зникає, коли треба вийти і пояснити депутатам та "мудрому наріту" підписану "угоду про копалини", що коїться з мобілізацією, звідки виникли "превентивні санкції" і відповідно яких законів все те робиться? Але тут тиша, а от побикувать - та запросто!
Нажаль ні - він трахає Україну, при тому - з усіх боків, як і обіцяв. Певно, ті, хто за нього голосували - саме цього й хотіли.
Правда вже пояснили багато разів - він просто зільється і поїде отримувати наступний літачок.
Так, за рахунок територій. Але іншого у війні ніхто не придумав. Якщо немає переваги у людях і техніці.
https://www.unian.ua/weapons/gur-pokazano-kadri-vikoristannya-ukrajinoyu-zrk-s-200-eksperti-poyasnili-chim-voni-unikalni-video-13006872.html
Якусь кількість вже застосували. Якусь кількість передали поляки і ще хтось.
Зі злочинцями та терористами, Україна за стіл переговорів ніколи не сяде!