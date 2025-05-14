США завжди розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти РФ, - Трамп
Президент Дональд Трамп заявив, що Штати розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, його цитує Clash Report.
"Ми завжди розглядаємо вторинні санкції проти Росії", - сказав він.
Володимир Зеленський напередодні заявив, що Україна повинна переконати США та Трампа у тому, що Путін бреше та не хоче мирних перемовин.
