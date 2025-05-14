УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10200 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Санкції США проти Росії
1 299 15

США завжди розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти РФ, - Трамп

Трамп висловився щодо санкцій проти Росії

Президент Дональд Трамп заявив, що Штати розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, його цитує Clash Report.

"Ми завжди розглядаємо вторинні санкції проти Росії", - сказав він.

Володимир Зеленський напередодні заявив, що Україна повинна переконати США та Трампа у тому, що Путін бреше та не хоче мирних перемовин.

Читайте: Рейтинг Трампа зріс до 44%: американці менше бояться рецесії, - опитування Reuters

Автор: 

росія (67259) санкції (12576) США (24085) Трамп Дональд (6949)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
да простят меня американцы... я всегда уважал эту гордую нацию... НО ТРАМП ..... это такая жалкая бумажка, которой вытерли вытерли женский половой орган .... мерзкая трусливая и ********* падаль... он опустил Америку и её реноме на много лет, Дед Байден - рыцарь по сравнению с эим куском ... не не куском, а лужей жидкого говна
показати весь коментар
14.05.2025 13:41 Відповісти
+3
Можна нескінченно дивитися як горить вогонь, як тече вода і як Трамп розглядає санкції проти рф.
показати весь коментар
14.05.2025 13:43 Відповісти
+3
Але виключно для розглядування
показати весь коментар
14.05.2025 13:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Розглядателі всраті всі гляделки проглядели мабуть вже і нічого не розглянули
показати весь коментар
14.05.2025 13:41 Відповісти
да простят меня американцы... я всегда уважал эту гордую нацию... НО ТРАМП ..... это такая жалкая бумажка, которой вытерли вытерли женский половой орган .... мерзкая трусливая и ********* падаль... он опустил Америку и её реноме на много лет, Дед Байден - рыцарь по сравнению с эим куском ... не не куском, а лужей жидкого говна
показати весь коментар
14.05.2025 13:41 Відповісти
На перспективі, у команди Трампа, мабуть, ще є підготовлені, і третинні та четвертинні санкції??
показати весь коментар
14.05.2025 13:41 Відповісти
Але виключно для розглядування
показати весь коментар
14.05.2025 13:54 Відповісти
Дайте дідові хоч порозглядувати
показати весь коментар
14.05.2025 14:03 Відповісти
Можна нескінченно дивитися як горить вогонь, як тече вода і як Трамп розглядає санкції проти рф.
показати весь коментар
14.05.2025 13:43 Відповісти
РОЗГЛЯДАТИ треба картини, а санкції треба вводити а не теревенити про них без зупинки!!!
показати весь коментар
14.05.2025 13:46 Відповісти
І будуть розглядати. Розглядати-не мішки тягати.
показати весь коментар
14.05.2025 13:47 Відповісти
Розглядав би я ісчо да боліт глазілісчо!
показати весь коментар
14.05.2025 14:23 Відповісти
Тьоті з Плейбою остогидли, піду санкції порозглядаю, вторинні - це топ...
показати весь коментар
14.05.2025 13:52 Відповісти
Думаю, що в його рочки "тьоті з Плейбою" душевнохворого дєдушку вже мало цікавлять😂
показати весь коментар
14.05.2025 15:37 Відповісти
Санкции от Трампона: }{уйлу будет запрещено заходить в Оральный кабинет без Моники Явлински. Или хотя бы без Григория Явлинского.
показати весь коментар
14.05.2025 13:52 Відповісти
Зовсім дід бістижий...
показати весь коментар
14.05.2025 14:02 Відповісти
РІшуче та потужне розгядування
показати весь коментар
14.05.2025 13:53 Відповісти
"Директор Всесвіту" із 5-ї палати...😂🤣🤣🤣
показати весь коментар
14.05.2025 15:35 Відповісти
 
 