Треба переконати Трампа, що Путін бреше і гальмує мирні процеси, - Зеленський

Україна повинна переконати США та президента Дональда Трампа у тому, що Путін бреше та не хоче мирних перемовин.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив виданню Spiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зеленський заявив, що необхідно переконати президента США Дональда Трампа в тому, що диктатор Володимир Путін бреше, і показати, що саме Росія гальмує мирні процеси.

"І тому я роблю те, що я роблю, безсумнівно, для України, але також для того, щоб інші країни, а не тільки Сполучені Штати, могли побачити, що Путін цього не хоче" - зазначив Зеленський.

Глава держави також наголосив, що очікує від Сполучених Штатів санкційний пакет проти РФ, який, за його словами, буде "сильним і дуже небезпечним для росіян".

Зеленський також підкреслив, що важливо сформувати ширший міжнародний тиск на Кремль, щоб змусити його припинити війну.