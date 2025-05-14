Треба переконати Трампа, що Путін бреше і гальмує мирні процеси, - Зеленський
Україна повинна переконати США та президента Дональда Трампа у тому, що Путін бреше та не хоче мирних перемовин.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив виданню Spiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зеленський заявив, що необхідно переконати президента США Дональда Трампа в тому, що диктатор Володимир Путін бреше, і показати, що саме Росія гальмує мирні процеси.
"І тому я роблю те, що я роблю, безсумнівно, для України, але також для того, щоб інші країни, а не тільки Сполучені Штати, могли побачити, що Путін цього не хоче" - зазначив Зеленський.
Глава держави також наголосив, що очікує від Сполучених Штатів санкційний пакет проти РФ, який, за його словами, буде "сильним і дуже небезпечним для росіян".
Зеленський також підкреслив, що важливо сформувати ширший міжнародний тиск на Кремль, щоб змусити його припинити війну.
Чого порохобіти казали "рагуль криворізький", не розумію...
Але це не для тебе, доведеться ж віддавати те, що ви з гопкомпанією вже підготували для себе.
Коли ти на роботі, але роботи нема і проблеми вирішити неможливо, то ти сидиш і робиш якусь показушну х**ню щоб ніхто не помітив, що ти нічим реально не займаєшся.
То ще треба бути неабияким артистом,щоб люди повірили.