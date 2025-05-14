УКР
Новини Мирні перемовини
Треба переконати Трампа, що Путін бреше і гальмує мирні процеси, - Зеленський

Україна повинна переконати США та президента Дональда Трампа у тому, що Путін бреше та не хоче мирних перемовин.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив виданню Spiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зеленський заявив, що необхідно переконати президента США Дональда Трампа в тому, що диктатор Володимир Путін бреше, і показати, що саме Росія гальмує мирні процеси.

"І тому я роблю те, що я роблю, безсумнівно, для України, але також для того, щоб інші країни, а не тільки Сполучені Штати, могли побачити, що Путін цього не хоче" - зазначив Зеленський.

Читайте також: Адміністрація Трампа поступово змінює позицію щодо війни в Україні, розуміючи, що головна перепона миру - Путін, а не Зеленський, - FT

Глава держави також наголосив, що очікує від Сполучених Штатів санкційний пакет проти РФ, який, за його словами, буде "сильним і дуже небезпечним для росіян".

Зеленський також підкреслив, що важливо сформувати ширший міжнародний тиск на Кремль, щоб змусити його припинити війну.

Зеленський Володимир (25185) путін володимир (24621) Трамп Дональд (6949)
+7
14.05.2025 12:39
+5
Стратег!!!!А хамство трампу то теж була частина стратегії?
14.05.2025 12:40
+5
А тебе сильно переконали в 2019? Пам'ятаєш як гицяв по стадіону...
14.05.2025 12:49
14.05.2025 12:39
Риже чмо все чудово розуміє. Просто натура в нього падлюча.
14.05.2025 12:56
Стратег!!!!А хамство трампу то теж була частина стратегії?
14.05.2025 12:40
ну, заспівай йому колискову - вечірній хрипосик...
14.05.2025 12:43
Дивна пропозиція, від зеленського, що чотири рази «ПЕРЕКОНАВ» військомат, що його, уже не існує в Україні з 2014-15 року??!!
14.05.2025 12:45
Боневтік зразка 2019 буде намагатися в чомусь переконати іншого Боневтіка зразка 2024, що не варто у ***** щось шукати подібне до миру. Оце така реальність.
14.05.2025 12:47
А ще хтось не бачить що ***** не хоче миру? Це мені напоминає коли ми 4 роки доказували що зелені чоловічки це насправді розійські війська а не шахтарі які накопали танки в шахтах. І всі робили вигляд що цього не розуміють. А як на мене всі просто знущалися з України. Тому що цей світ не любить слабих і беззахисних. І це було доти доки Україна не почала бити рашистів по зубах. І весь світ трохи протверезів і побачив що рашистів можна бити. Але тепер ми знову повертаємось до 2014 року і клянчимо миру. Хоча ще пів року назад миру клянчило *****
14.05.2025 12:48
Немає що його переконувати, він такий самий долбойоб як і диктатор *****!
14.05.2025 12:49
А тебе сильно переконали в 2019? Пам'ятаєш як гицяв по стадіону...
14.05.2025 12:49
Для переконливості Трампа треба багато грошей, дуже багато, також треба інформаційна підтримка, яка допомагає стати президентом. Тому ти Зе запізнився, він вже переконаний!
14.05.2025 12:50
Гросмейстер!
Чого порохобіти казали "рагуль криворізький", не розумію...
14.05.2025 12:50
А чому саме порохоботи? Правду кажуть тільки вони?
14.05.2025 12:52
Порохобіти - збірний образ "казлов, каториє мєшают жить" зєлєбобам і просто одноклітинним...
14.05.2025 13:01
Переконати можна розумну людину яка вміє слухати. В нашій ситуації нікого і переконувати не треба - все на долоні. А якщо хтось "не бачить" то не від того що він незрячий....
14.05.2025 12:52
Правильно убеждать в Оральном кабинете умела только Моника Левински.
14.05.2025 12:52
Наш на карпаратівах натренований
14.05.2025 12:53
От прочитавши Ваш комент, десь там, далеко за океаном, згадавши молодість тихо заплакав пристаркуватий Біллі... 😃
14.05.2025 13:12
А та Моника наконец-то сдала своё синее платье в химчистку.
14.05.2025 13:57
Тре нарештi второпати, що без Трампа муйлуша не гальмував би мирнi процеси. Бизнесмени хрiновi. Що за пошерсть така пiшла, заглядати одне одному в моргала.
14.05.2025 13:05
Один придурок вже переконав 28 лютого.
14.05.2025 13:07
Так мало українцям треба...От тільки щоб лідер включився в хор тилових патріотів і співав з ними в унісон.А якщо ще й реально посадить кілька високопоставлених корупціонерів,якщо повиганяє скоробагату бидлоту з маєтків біля Дніпра та інших природніх водойм - рейтинг до небес...А якщо навіть розстріляє кілька,провівши це право законодавчо - виборів можна і не проводити,ім"я президента в найближчі десятиліття відоме...
14.05.2025 13:12
Так в чому проблема, Вова? Вже і так зрозуміли шлях до переконань Трампа. Йому літак з золотим унітазом всередині, його сину землі під гольф-поле, а його друзям грошей (можна просто готівкою). І купити трохи токенів $TRUMP.

Але це не для тебе, доведеться ж віддавати те, що ви з гопкомпанією вже підготували для себе.
Але це не для тебе, доведеться ж віддавати те, що ви з гопкомпанією вже підготували для себе.
14.05.2025 13:13
Трамп все прекрасно розуміє. Зокрема, Трамп розуміє, що і Зеленський прикидається.
14.05.2025 13:15
Витрата ресурсів та нервів, постійні приниження да сдача наших інтерсів, пройоб часу, дизмораль армії. І це все для того, щоб одного рудого дурачка в чомусь переконати. І просто питання і що далі? Що це нам дає? Ок, переконали, думаємо це щось дасть. А завтра рудого дурачка переконують в іншому і він зливається. Він це робить навіть з головним союзником - Ізраїлем! На нас же взагалі повністю пох. Пацан слово дав, пацан де я таке казав?. От просто в ах*ї від цього всього.

Коли ти на роботі, але роботи нема і проблеми вирішити неможливо, то ти сидиш і робиш якусь показушну х**ню щоб ніхто не помітив, що ти нічим реально не займаєшся.

Коли ти на роботі, але роботи нема і проблеми вирішити неможливо, то ти сидиш і робиш якусь показушну х**ню щоб ніхто не помітив, що ти нічим реально не займаєшся.
14.05.2025 13:16
14.05.2025 13:18
безхребетный потужный словопоносец
14.05.2025 13:19
14.05.2025 13:23
***** якесь
14.05.2025 16:06
Вава, так переконуй, підключи дєрьмака з татаром для більшої ваги
14.05.2025 13:27
Голова підкомітету з питань міжнародних форм та методів протидії агресії проти України Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.
14.05.2025 13:46
Але,як він зумів в 19-му?
То ще треба бути неабияким артистом,щоб люди повірили.
14.05.2025 14:02
Путін зараз вигадає черговий обман. І це буде цікаво.
14.05.2025 14:53
Те що зеленський бреше на кожному кроці нікого переконувати не потрібно вріж правдоньку так щоб всі офігіли про свою діяльність починаючи з Оману.
14.05.2025 15:48
правильно.
15.05.2025 04:40
 
 