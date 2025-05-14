Надо убедить Трампа, что Путин лжет и тормозит мирные процессы, - Зеленский
Украина должна убедить США и президента Дональда Трампа в том, что Путин врет и не хочет мирных переговоров.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил изданию Spiegel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Зеленский заявил, что необходимо убедить президента США Дональда Трампа в том, что диктатор Владимир Путин врет, и показать, что именно Россия тормозит мирные процессы.
"И поэтому я делаю то, что я делаю, несомненно, для Украины, но также для того, чтобы другие страны, а не только Соединенные Штаты, могли увидеть, что Путин этого не хочет" - отметил Зеленский.
Глава государства также подчеркнул, что ожидает от Соединенных Штатов санкционный пакет против РФ, который, по его словам, будет "сильным и очень опасным для россиян".
Зеленский также подчеркнул, что важно сформировать более широкое международное давление на Кремль, чтобы заставить его прекратить войну.
Чого порохобіти казали "рагуль криворізький", не розумію...
Але це не для тебе, доведеться ж віддавати те, що ви з гопкомпанією вже підготували для себе.
Коли ти на роботі, але роботи нема і проблеми вирішити неможливо, то ти сидиш і робиш якусь показушну х**ню щоб ніхто не помітив, що ти нічим реально не займаєшся.
То ще треба бути неабияким артистом,щоб люди повірили.