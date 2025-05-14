РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10047 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
2 191 37

Надо убедить Трампа, что Путин лжет и тормозит мирные процессы, - Зеленский

зеленський

Украина должна убедить США и президента Дональда Трампа в том, что Путин врет и не хочет мирных переговоров.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил изданию Spiegel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Зеленский заявил, что необходимо убедить президента США Дональда Трампа в том, что диктатор Владимир Путин врет, и показать, что именно Россия тормозит мирные процессы.

"И поэтому я делаю то, что я делаю, несомненно, для Украины, но также для того, чтобы другие страны, а не только Соединенные Штаты, могли увидеть, что Путин этого не хочет" - отметил Зеленский.

Читайте также: Администрация Трампа постепенно меняет позицию относительно войны в Украине, понимая, что главная преграда мира - Путин, а не Зеленский, - FT

Глава государства также подчеркнул, что ожидает от Соединенных Штатов санкционный пакет против РФ, который, по его словам, будет "сильным и очень опасным для россиян".

Зеленский также подчеркнул, что важно сформировать более широкое международное давление на Кремль, чтобы заставить его прекратить войну.

Автор: 

Зеленский Владимир (21647) путин владимир (32016) Трамп Дональд (6430)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
показать весь комментарий
14.05.2025 12:39 Ответить
+5
Стратег!!!!А хамство трампу то теж була частина стратегії?
показать весь комментарий
14.05.2025 12:40 Ответить
+5
А тебе сильно переконали в 2019? Пам'ятаєш як гицяв по стадіону...
показать весь комментарий
14.05.2025 12:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.05.2025 12:39 Ответить
Риже чмо все чудово розуміє. Просто натура в нього падлюча.
показать весь комментарий
14.05.2025 12:56 Ответить
Стратег!!!!А хамство трампу то теж була частина стратегії?
показать весь комментарий
14.05.2025 12:40 Ответить
ну, заспівай йому колискову - вечірній хрипосик...
показать весь комментарий
14.05.2025 12:43 Ответить
Дивна пропозиція, від зеленського, що чотири рази «ПЕРЕКОНАВ» військомат, що його, уже не існує в Україні з 2014-15 року??!!
показать весь комментарий
14.05.2025 12:45 Ответить
Боневтік зразка 2019 буде намагатися в чомусь переконати іншого Боневтіка зразка 2024, що не варто у ***** щось шукати подібне до миру. Оце така реальність.
показать весь комментарий
14.05.2025 12:47 Ответить
А ще хтось не бачить що ***** не хоче миру? Це мені напоминає коли ми 4 роки доказували що зелені чоловічки це насправді розійські війська а не шахтарі які накопали танки в шахтах. І всі робили вигляд що цього не розуміють. А як на мене всі просто знущалися з України. Тому що цей світ не любить слабих і беззахисних. І це було доти доки Україна не почала бити рашистів по зубах. І весь світ трохи протверезів і побачив що рашистів можна бити. Але тепер ми знову повертаємось до 2014 року і клянчимо миру. Хоча ще пів року назад миру клянчило *****
показать весь комментарий
14.05.2025 12:48 Ответить
Немає що його переконувати, він такий самий долбойоб як і диктатор *****!
показать весь комментарий
14.05.2025 12:49 Ответить
А тебе сильно переконали в 2019? Пам'ятаєш як гицяв по стадіону...
показать весь комментарий
14.05.2025 12:49 Ответить
Для переконливості Трампа треба багато грошей, дуже багато, також треба інформаційна підтримка, яка допомагає стати президентом. Тому ти Зе запізнився, він вже переконаний!
показать весь комментарий
14.05.2025 12:50 Ответить
Гросмейстер!
Чого порохобіти казали "рагуль криворізький", не розумію...
показать весь комментарий
14.05.2025 12:50 Ответить
А чому саме порохоботи? Правду кажуть тільки вони?
показать весь комментарий
14.05.2025 12:52 Ответить
Порохобіти - збірний образ "казлов, каториє мєшают жить" зєлєбобам і просто одноклітинним...
показать весь комментарий
14.05.2025 13:01 Ответить
Переконати можна розумну людину яка вміє слухати. В нашій ситуації нікого і переконувати не треба - все на долоні. А якщо хтось "не бачить" то не від того що він незрячий....
показать весь комментарий
14.05.2025 12:52 Ответить
Правильно убеждать в Оральном кабинете умела только Моника Левински.
показать весь комментарий
14.05.2025 12:52 Ответить
Наш на карпаратівах натренований
показать весь комментарий
14.05.2025 12:53 Ответить
От прочитавши Ваш комент, десь там, далеко за океаном, згадавши молодість тихо заплакав пристаркуватий Біллі... 😃
показать весь комментарий
14.05.2025 13:12 Ответить
А та Моника наконец-то сдала своё синее платье в химчистку.
показать весь комментарий
14.05.2025 13:57 Ответить
Тре нарештi второпати, що без Трампа муйлуша не гальмував би мирнi процеси. Бизнесмени хрiновi. Що за пошерсть така пiшла, заглядати одне одному в моргала.
показать весь комментарий
14.05.2025 13:05 Ответить
Один придурок вже переконав 28 лютого.
показать весь комментарий
14.05.2025 13:07 Ответить
Так мало українцям треба...От тільки щоб лідер включився в хор тилових патріотів і співав з ними в унісон.А якщо ще й реально посадить кілька високопоставлених корупціонерів,якщо повиганяє скоробагату бидлоту з маєтків біля Дніпра та інших природніх водойм - рейтинг до небес...А якщо навіть розстріляє кілька,провівши це право законодавчо - виборів можна і не проводити,ім"я президента в найближчі десятиліття відоме...
показать весь комментарий
14.05.2025 13:12 Ответить
Так в чому проблема, Вова? Вже і так зрозуміли шлях до переконань Трампа. Йому літак з золотим унітазом всередині, його сину землі під гольф-поле, а його друзям грошей (можна просто готівкою). І купити трохи токенів $TRUMP.
Але це не для тебе, доведеться ж віддавати те, що ви з гопкомпанією вже підготували для себе.
показать весь комментарий
14.05.2025 13:13 Ответить
Трамп все прекрасно розуміє. Зокрема, Трамп розуміє, що і Зеленський прикидується.
показать весь комментарий
14.05.2025 13:15 Ответить
Витрата ресурсів та нервів, постійні приниження да сдача наших інтерсів, пройоб часу, дизмораль армії. І це все для того, щоб одного рудого дурачка в чомусь переконати. І просто питання і що далі? Що це нам дає? Ок, переконали, думаємо це щось дасть. А завтра рудого дурачка переконують в іншому і він зливається. Він це робить навіть з головним союзником - Ізраїлем! На нас же взагалі повністю пох. Пацан слово дав, пацан де я таке казав?. От просто в ах*ї від цього всього.

Коли ти на роботі, але роботи нема і проблеми вирішити неможливо, то ти сидиш і робиш якусь показушну х**ню щоб ніхто не помітив, що ти нічим реально не займаєшся.
показать весь комментарий
14.05.2025 13:16 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2025 13:18 Ответить
безхребетный потужный словопоносец
показать весь комментарий
14.05.2025 13:19 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2025 13:23 Ответить
***** якесь
показать весь комментарий
14.05.2025 16:06 Ответить
Вава, так переконуй, підключи дєрьмака з татаром для більшої ваги
показать весь комментарий
14.05.2025 13:27 Ответить
Голова підкомітету з питань міжнародних форм та методів протидії агресії проти України Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.
показать весь комментарий
14.05.2025 13:46 Ответить
Але,як він зумів в 19-му?
То ще треба бути неабияким артистом,щоб люди повірили.
показать весь комментарий
14.05.2025 14:02 Ответить
Путін зараз вигадає черговий обман. І це буде цікаво.
показать весь комментарий
14.05.2025 14:53 Ответить
Те що зеленський бреше на кожному кроці нікого переконувати не потрібно вріж правдоньку так щоб всі офігіли про свою діяльність починаючи з Оману.
показать весь комментарий
14.05.2025 15:48 Ответить
правильно.
показать весь комментарий
15.05.2025 04:40 Ответить
 
 