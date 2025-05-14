Надо убедить Трампа, что Путин лжет и тормозит мирные процессы, - Зеленский

Украина должна убедить США и президента Дональда Трампа в том, что Путин врет и не хочет мирных переговоров.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил изданию Spiegel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Зеленский заявил, что необходимо убедить президента США Дональда Трампа в том, что диктатор Владимир Путин врет, и показать, что именно Россия тормозит мирные процессы.

"И поэтому я делаю то, что я делаю, несомненно, для Украины, но также для того, чтобы другие страны, а не только Соединенные Штаты, могли увидеть, что Путин этого не хочет" - отметил Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что ожидает от Соединенных Штатов санкционный пакет против РФ, который, по его словам, будет "сильным и очень опасным для россиян".

Зеленский также подчеркнул, что важно сформировать более широкое международное давление на Кремль, чтобы заставить его прекратить войну.