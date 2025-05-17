Сенатори США закликали Конгрес ухвалити санкції проти Росії після переговорів у Туреччині, - Reuters

У п'ятницю, 16 травня, американські сенатори знову закликали Конгрес ухвалити санкції проти Росії після того, як російсько-українські переговори про припинення вогню не продемонстрували значного прогресу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Путін продовжуватиме ухилятися від зусиль щодо припинення вогню, доки його економіка не зазнає сильного удару", - заявив сенатор-демократ Річард Блюменталь у заяві, в якій закликав проголосувати за законопроєкт про санкції.

Як повідомлялось раніше, Блюменталь та республіканець Ліндсі Грем на початку квітня представили законопроєкт, який повинен ускладнити для Росії фінансування війни. Зокрема, документ включає такі положення, як 500-відсотковий тариф на імпорт до США з країн, які купують російські енергоносії.

Наразі законопроєкт має підтримку щонайменше 73 сенаторів зі 100, проте невідомо, коли документ може бути винесений на голосування.

Грем, який цього тижня перебував у Туреччині на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, закликав до ухвалення законопроєкту, розкритикувавши рішення Путіна не брати участь у переговорах з Україною. Як заявив сенатор-республіканець: "Досить російських ігор".

