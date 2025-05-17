УКР
Новини Санкції США проти Росії
3 032 10

Сенатори США закликали Конгрес ухвалити санкції проти Росії після переговорів у Туреччині, - Reuters

Сенатори Річард Блюменталь і Ліндсі Грем у Києві

У п'ятницю, 16 травня, американські сенатори знову закликали Конгрес ухвалити санкції проти Росії після того, як російсько-українські переговори про припинення вогню не продемонстрували значного прогресу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Путін продовжуватиме ухилятися від зусиль щодо припинення вогню, доки його економіка не зазнає сильного удару", - заявив сенатор-демократ Річард Блюменталь у заяві, в якій закликав проголосувати за законопроєкт про санкції.

Як повідомлялось раніше, Блюменталь та республіканець Ліндсі Грем на початку квітня представили законопроєкт, який повинен ускладнити для Росії фінансування війни. Зокрема, документ включає такі положення, як 500-відсотковий тариф на імпорт до США з країн, які купують російські енергоносії.

Наразі законопроєкт має підтримку щонайменше 73 сенаторів зі 100, проте невідомо,  коли документ може бути винесений на голосування.

Грем, який цього тижня перебував у Туреччині на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, закликав до ухвалення законопроєкту, розкритикувавши рішення Путіна не брати участь у переговорах з Україною. Як заявив сенатор-республіканець: "Досить російських ігор".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США завжди розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти РФ, - Трамп

Топ коментарі
+10
Бісмарк
17.05.2025 11:23 Відповісти
+10
Петро I у 1721 році офіційно проголосив створення Російської імперії "Московія".

Європейські документи, карти та хроніки ще десятиліттями після цього використовували назву "Московія" або "Московське царство".

• Але з XVIII століття назва "Russia" поступово стає загальноприйнятою.

Формально це була свідома політична ідентифікаційна операція - "вкрасти" спадок Київської Русі.
17.05.2025 11:24 Відповісти
+9
Неужели тактика Трампа 100 дней лизать жопу лилипуту провалилась, уже даже ярые фанаты Трампа ржут с него и хотят хоть что то делать
17.05.2025 11:16 Відповісти
Неужели тактика Трампа 100 дней лизать жопу лилипуту провалилась, уже даже ярые фанаты Трампа ржут с него и хотят хоть что то делать
17.05.2025 11:16 Відповісти
думаю ідея трампа довести всіх зацікавлених у закінчені війни до кретичної крапки у безнадійності в його отриманні,а потім хайпонути спустившися у білих обладунках архангела Георгія і з легкої руки ,,все порішати,, а путло виставить себе добрим чистим ангелом який ,,здібний,, на добрі дії

той цинічномерзотний трагікомічний фарс це змова від результату дивіденти отримають усі,крім тих людей які щодня саме потерпають від цієї війни
17.05.2025 11:34 Відповісти
17.05.2025 11:23 Відповісти
Аточніше мордер.
17.05.2025 11:27 Відповісти
Винесення на голосування кожного законопроекту від конгресменів залежить від бажання спікерів-республіканців: Палати представників ісусіка Джонсона та Сенату, яким керують диванойоб Венс та магашист Дж.Тун.
Так що: навіть процесу розгляду цього законопроекту - шансів нуль
17.05.2025 11:33 Відповісти
а все в лапах МАГАНАРЦИСА - коли йому республіканці підкладуть рейтинги з котрими вони йдуть на перевибори в Палаті з великим шансом отримати більшість то... А це вже ось-ось , 2026 не те що не за горами , вже восени починаються процеси часткових оновлень губернаторів ..

Вибори губернаторів - листопад 2025 року

4 листопада 2025 року відбудуться вибори губернаторів у двох штатах:

Нью-Джерсі: Демократ Філ Мерфі не може балотуватися через обмеження термінів.

Вірджинія: Республіканець Гленн Янгкін також обмежений термінами.

Ці вибори є частиною регулярного циклу, оскільки обидва штати проводять губернаторські вибори кожні чотири роки, у непарні роки.

🏛️ Вибори до Палати представників - спеціальні вибори у 2025 році

У 2025 році не проводяться загальні вибори до Палати представників США. Однак відбуваються спеціальні вибори для заповнення вакантних місць:

Флорида: 1 квітня 2025 року відбулися спеціальні вибори у 1-му та 6-му округах після відставок представників.

Аризона: 23 вересня 2025 року заплановані спеціальні вибори у 7-му окрузі.

Техас: 4 листопада 2025 року відбудут
17.05.2025 11:41 Відповісти
....мала на увазі - З НЕВЕЛИКИМ шансом на більшість - ця історія була у Байдена , коли Палата восени 2023 го змінила більшість на респів
17.05.2025 11:43 Відповісти
Шевеліться вже трохи, витягніть голову з піску, а то Путлер Трампушці всю задницю поклює...
17.05.2025 11:41 Відповісти
навіть якщо Конгрес таке рішення ухвалить, рудий гандон його заветує.
17.05.2025 11:46 Відповісти
 
 