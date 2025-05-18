Сенат примет законопроект о санкциях в отношении РФ, если не будет прогресса в переговорах, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в случае, если не будет достигнут прогресс в мирных переговорах, Сенат примет законопроект о санкциях против России.

Об этом он сказал в интервью CBS News, информирует Цензор.НЕТ.

По словам дипломата, ранее администрация Дональда Трампа просила Сенат дать ей немного времени, чтобы увидеть, будет ли достигнут прогресс в мирных переговорах.

"Мы попросили Сенат дать нам немного времени, чтобы увидеть, сможем ли мы достичь прогресса в переговорах по Украине. Если не будет достигнут прогресс, Сенат примет законопроект о санкциях против России", - сказал американский чиновник.

Рубио рассказал, что США уже проинформировали РФ, что если прогресса в переговорах по войне в Украине достигнуто не будет, Конгресс примет закон о санкциях.

"Мы сообщали им, что этот процесс(введение санкций, - ред.) уже запущен. Мы ожидали, что когда все будет завершено, законопроект будет иметь почти 80 соавторов в Сенате, и, думаю, примерно аналогичный уровень поддержки в Палате представителей. Мы объясняли, что это инициатива, которую мы не можем остановить и не контролируем",- сказал Рубио.

Он добавил, что Конгресс, особенно республиканцы в Палате представителей и Сенате, пытались дать президенту Трампу пространство и время для переговоров.

"Но мы неоднократно, уже почти два месяца, предупреждали россиян, что это (введение санкций. - ред.) произойдет, если не будет никакого прогресса. И я думаю, что именно сейчас это начинает реализовываться. И это одна из вещей, которую я снова подтвердил на этой неделе, находясь с Линдси Грэмом в Турции: у них (республиканцев. - ред.) уже 77 подписей. Он считает, что могут дойти до 80 или даже больше. И это просто факт, о том, что мы в течение нескольких недель говорили россиянам, что это произойдет", - сказал глава Госдепа.

