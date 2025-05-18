Сенат примет законопроект о санкциях в отношении РФ, если не будет прогресса в переговорах, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в случае, если не будет достигнут прогресс в мирных переговорах, Сенат примет законопроект о санкциях против России.
Об этом он сказал в интервью CBS News, информирует Цензор.НЕТ.
По словам дипломата, ранее администрация Дональда Трампа просила Сенат дать ей немного времени, чтобы увидеть, будет ли достигнут прогресс в мирных переговорах.
"Мы попросили Сенат дать нам немного времени, чтобы увидеть, сможем ли мы достичь прогресса в переговорах по Украине. Если не будет достигнут прогресс, Сенат примет законопроект о санкциях против России", - сказал американский чиновник.
Рубио рассказал, что США уже проинформировали РФ, что если прогресса в переговорах по войне в Украине достигнуто не будет, Конгресс примет закон о санкциях.
"Мы сообщали им, что этот процесс(введение санкций, - ред.) уже запущен. Мы ожидали, что когда все будет завершено, законопроект будет иметь почти 80 соавторов в Сенате, и, думаю, примерно аналогичный уровень поддержки в Палате представителей. Мы объясняли, что это инициатива, которую мы не можем остановить и не контролируем",- сказал Рубио.
Он добавил, что Конгресс, особенно республиканцы в Палате представителей и Сенате, пытались дать президенту Трампу пространство и время для переговоров.
"Но мы неоднократно, уже почти два месяца, предупреждали россиян, что это (введение санкций. - ред.) произойдет, если не будет никакого прогресса. И я думаю, что именно сейчас это начинает реализовываться. И это одна из вещей, которую я снова подтвердил на этой неделе, находясь с Линдси Грэмом в Турции: у них (республиканцев. - ред.) уже 77 подписей. Он считает, что могут дойти до 80 или даже больше. И это просто факт, о том, что мы в течение нескольких недель говорили россиянам, что это произойдет", - сказал глава Госдепа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А нагорі чувак із неконтрольованими діями..
Хотілося, б , що б із понеділка " процесс пашьол", але із Трумпом, це рулєтка..
З понеділка ніхто нікуде не піде. З четверга теж.
Поки у Трумпа електоральний рейтинг у буде вище 40 відсотків, всі будуть вдавати із себе посіпак ідіота.
Як тільки підійдуть вибори в Конгресс, і рейтинг Трумпа звалисться нижче, тоді вже піде реальна політика.
А поки, всі, всім задоволені.. Всі грають у гру-" Трамп король всесвіту".
А у Білому домі думають, що вони контролюють Конгрес, а у Конгресі думають, що у Білому домі думають, що вони контролюють Конгрес. А насправді це не контроль, а звичайне небажання достроково закінчити політичну кар'єру через престарілого ідіота з командою войовничих невігласів.
Подивимось, дамо час, якщо ні - тоді так... Де реалізація обіцяного раніше?
Доні обіцяв якщо путін не приїде в Стамбул - жорстку відповідь ударом ключкою по м'ячику на полі для гольфа...
Увечері гроші-вранці стільці.
Увечері санкції-вранці перемовини.
А у них навпаки.
Это трудная работа, минимум на 2-3 года....
И ваши псины у краснова подигрывают ему, делают вид будто он в переговорах!
Это лохотрон почище ммм - убивать украинцев и делать вид будто он хочет мира, желтая роса от Запада
Той і весь ітог
А з санкціями будут чекати тиждень за тижднем, адже типа тр домовився, що перемовини йдуть...прогрес прям на обличчі, так з санкціями і поставками зброї треба зачекати до наступного понеділка.. тільки не відомо якого року
Пу задовольниться тільки капітуляцієй України... нехай з початку частковой, зняттям усіх санкцій і відмовою від репарацій. Чи хтось думає інакше?
Також, не зрозуміло, чому на окупованих територіях продовжують укр.соц.виплати?
Це допомога велика для пу, якій сам має утримувати окуповане.. і... зміцнює бажання отримувачив досить доїти Україну при цьому ненавідячи. От, пожили б вони тільки на пенсію від пу...глядішь і в голові щось змінилося. З укр.паспортами катаються до ЄС... тобто, пора вже закрити це шапіто і до речи не відоме достоменно скільки вже там мертвих душ.
А як думаєте ви?
І що буде називатися прогресом у переговорах?