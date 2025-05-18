РУС
Сенат примет законопроект о санкциях в отношении РФ, если не будет прогресса в переговорах, - Рубио

Марко Рубио о санкциях против РФ

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в случае, если не будет достигнут прогресс в мирных переговорах, Сенат примет законопроект о санкциях против России.

Об этом он сказал в интервью CBS News, информирует Цензор.НЕТ.

По словам дипломата, ранее администрация Дональда Трампа просила Сенат дать ей немного времени, чтобы увидеть, будет ли достигнут прогресс в мирных переговорах.

"Мы попросили Сенат дать нам немного времени, чтобы увидеть, сможем ли мы достичь прогресса в переговорах по Украине. Если не будет достигнут прогресс, Сенат примет законопроект о санкциях против России", - сказал американский чиновник.

Рубио рассказал, что США уже проинформировали РФ, что если прогресса в переговорах по войне в Украине достигнуто не будет, Конгресс примет закон о санкциях.

"Мы сообщали им, что этот процесс(введение санкций, - ред.) уже запущен. Мы ожидали, что когда все будет завершено, законопроект будет иметь почти 80 соавторов в Сенате, и, думаю, примерно аналогичный уровень поддержки в Палате представителей. Мы объясняли, что это инициатива, которую мы не можем остановить и не контролируем",- сказал Рубио.

Читайте также: Трамп допустил, что может подписать инициированный Грэмом законопроект о новых санкциях против РФ: Зависит от того, будет ли Россия двигаться к миру

Он добавил, что Конгресс, особенно республиканцы в Палате представителей и Сенате, пытались дать президенту Трампу пространство и время для переговоров.

"Но мы неоднократно, уже почти два месяца, предупреждали россиян, что это (введение санкций. - ред.) произойдет, если не будет никакого прогресса. И я думаю, что именно сейчас это начинает реализовываться. И это одна из вещей, которую я снова подтвердил на этой неделе, находясь с Линдси Грэмом в Турции: у них (республиканцев. - ред.) уже 77 подписей. Он считает, что могут дойти до 80 или даже больше. И это просто факт, о том, что мы в течение нескольких недель говорили россиянам, что это произойдет", - сказал глава Госдепа.

Читайте также: Сенаторы США призвали Конгресс принять санкции против России после переговоров в Турции, - Reuters

+21
Здається навіть якщо їх пуйло прямо матом пошле ,вони усе одно побачать прогресс в переговорах .
показать весь комментарий
18.05.2025 02:20
+18
Які вони кончені...
показать весь комментарий
18.05.2025 04:41
+12
Так це вже ж було.
Подивимось, дамо час, якщо ні - тоді так... Де реалізація обіцяного раніше?
Доні обіцяв якщо путін не приїде в Стамбул - жорстку відповідь ударом ключкою по м'ячику на полі для гольфа...
показать весь комментарий
18.05.2025 02:16
це добре, що хоч цю ініціативу ви не можете зупинити і контролюєвати.
показать весь комментарий
18.05.2025 02:07
Ну, це він для публічного ефіру більше. В будь- якому випадку, контролюють процес у Білому Домі.
А нагорі чувак із неконтрольованими діями..
Хотілося, б , що б із понеділка " процесс пашьол", але із Трумпом, це рулєтка..
показать весь комментарий
18.05.2025 12:39
у Білому домі контролюють процес тільки у Білому домі.
З понеділка ніхто нікуде не піде. З четверга теж.
показать весь комментарий
18.05.2025 13:30
Поки, що, в Білому Домі контроють всі процеси, включаючи республіканську більшість в Конгресі.
Поки у Трумпа електоральний рейтинг у буде вище 40 відсотків, всі будуть вдавати із себе посіпак ідіота.
Як тільки підійдуть вибори в Конгресс, і рейтинг Трумпа звалисться нижче, тоді вже піде реальна політика.
А поки, всі, всім задоволені.. Всі грають у гру-" Трамп король всесвіту".
показать весь комментарий
18.05.2025 17:16
рейтинг трампа звалиться нижче сорока ще задовго до виборів у Конгрес.
А у Білому домі думають, що вони контролюють Конгрес, а у Конгресі думають, що у Білому домі думають, що вони контролюють Конгрес. А насправді це не контроль, а звичайне небажання достроково закінчити політичну кар'єру через престарілого ідіота з командою войовничих невігласів.
показать весь комментарий
18.05.2025 17:32
Так " небажання" чи " неможливість" суб'єкта пружининити хвоста проти мене у поточному часі , і дає мені змогу контролю над субь'єктом. Все правильно.
показать весь комментарий
18.05.2025 17:55
от як раз тією пружиною трампа і ******.
показать весь комментарий
18.05.2025 19:07
Так це вже ж було.
Подивимось, дамо час, якщо ні - тоді так... Де реалізація обіцяного раніше?
Доні обіцяв якщо путін не приїде в Стамбул - жорстку відповідь ударом ключкою по м'ячику на полі для гольфа...
показать весь комментарий
18.05.2025 02:16
Здається навіть якщо їх пуйло прямо матом пошле ,вони усе одно побачать прогресс в переговорах .
показать весь комментарий
18.05.2025 02:20
А він що, ще не посилав, посилав, да ще сміялися всім його кублом
показать весь комментарий
18.05.2025 03:21
Їм потрібно офіційно)))
показать весь комментарий
18.05.2025 07:22
З підписом і печаткою…
показать весь комментарий
18.05.2025 08:14
Та ну... А потом в Сенат придет ФицО, покажет своё лицО... и сенат "откинет" копытцО...
показать весь комментарий
18.05.2025 02:33
Ще трохи і ху...ло вас в состав ху... лостану включить, а ви все будете чекати. Ну не може агент іти против свого керівника
показать весь комментарий
18.05.2025 03:19
Які вони кончені...
показать весь комментарий
18.05.2025 04:41
🤡🤠🤡
показать весь комментарий
18.05.2025 06:32
у 2030 року
показать весь комментарий
18.05.2025 06:44
Дурнів з усіх роблять.
Увечері гроші-вранці стільці.
Увечері санкції-вранці перемовини.
А у них навпаки.
показать весь комментарий
18.05.2025 06:55
Пишут что больше 200 беспилотников запустили в этот раз... Это уже "прогресс" или еще нет?
показать весь комментарий
18.05.2025 07:12
Цим американцям, хоть плюй міжиочі, а їм дощ іде, о так їм і перемовини, невже вони такі тупорилі
показать весь комментарий
18.05.2025 07:20
Ця сувора уй@бків дуже не хоче засмучувати *****. Компромат на рудого ще ніхто не відмінив.
показать весь комментарий
18.05.2025 07:33
Євнухі....
показать весь комментарий
18.05.2025 07:21
У 2014 це треба було робити...навіть у 2008 після вторгнення в Грузію
показать весь комментарий
18.05.2025 07:29
Якщо та якщо... Не буде нічого вам від *****. Хіба що знову трампону за щоку. Терпіли.
показать весь комментарий
18.05.2025 07:31
І ми американці попереждаємо, що будемо і надалі попереджати. Кастрати.
показать весь комментарий
18.05.2025 07:48
показать весь комментарий
18.05.2025 08:04
показать весь комментарий
18.05.2025 08:53
Брешуть
показать весь комментарий
18.05.2025 09:13
проект... закона... о санкциях....
Это трудная работа, минимум на 2-3 года....
показать весь комментарий
18.05.2025 09:21
Нічого Сенат не ухвалить, нічого. Якщо навіть пуйло встане і попісяє на США з високої гори, то Трамп скаже, що то їм привидилося і що він особисто поговорить з пуйлом і він піде на мир, не дасть зробити жодного кроку мислячим сенаторам. А інший представник команди брехінів світу та гри на роялі прищиком, зробить все щоб в Україні не з'явилися свої балістичні нові ракети, дрони та РЕБ, щоб не зупинити дружбана пуйла, в якого просив забрати його хоч за борги, де довгий час заробляв грошенята і має там свої кіностудії і вигідний прокат його "сватів". А по відношенню до тих, хто витрачає гроші на ЗСУ - санкції РНБО, і хоч вони незаконні, то хто йому хоч слово скаже, журнашлюхи? Тоді за годину біля їх дверей буде ТЦК, повістка і на фронт. Правоохоронці? Та вони давно вже всі свої і під наглядом антимайданівця татарова. І Майдану не буде, бо війна. А політики світу дивляться, що його підтримує 74%, то думає, що то наша особиста справа і в голову їм не може прийти те, що ті відсотки намальовані соціологами - шлюхами за гроші платників податків і їх допомоги.
показать весь комментарий
18.05.2025 09:53
Де ж той прогрес? Витягніть голову з піску, нарешті! Над вами насміхаються...
показать весь комментарий
18.05.2025 10:05
Трампушко служить Путлеру? Теж тягне час?
показать весь комментарий
18.05.2025 10:08
Краснов нагрешил и не раскаялся, он раб своего греха
показать весь комментарий
18.05.2025 10:09
Тянем резинку, добавили в методичку
показать весь комментарий
18.05.2025 10:08
В штани собі наложіть, а не санкціі
показать весь комментарий
18.05.2025 10:24
ага, сцарь вас кормитиме обіцянками про зустрічі, а ви чекатимете і нічого не вводитиме. бо він же співпрацєю. і *****, що розтягнуто на місяці
показать весь комментарий
18.05.2025 10:45
Якщо ви не теє, то ми не онеє...
показать весь комментарий
18.05.2025 12:28
Або не ухвалить. Або трумп попросить ще 100 днів для кацапердії.
показать весь комментарий
18.05.2025 12:34
Нічого не буде. На жаль... Гра в піддавки...
показать весь комментарий
18.05.2025 12:49
на шутов похожи. их путлер в говно опускает, они вылазят , смеются и пытаются делать вид, что воно так и мае бути. а рыжий дурковатый психопат во главе этой комарильи.
показать весь комментарий
18.05.2025 13:05
Мегаватт Потужности ?
показать весь комментарий
18.05.2025 13:12
Дурики!! Путлерасты убивают мирняк каждый день!
И ваши псины у краснова подигрывают ему, делают вид будто он в переговорах!
Это лохотрон почище ммм - убивать украинцев и делать вид будто он хочет мира, желтая роса от Запада
показать весь комментарий
18.05.2025 13:15
завтра мордор включить в свою кОнституцію Аляску , вєдь ета ісконна рускіє тєріторіі всєгда билі. И всьо назад дороги немає , треба Штатам виводити війська з Аляски і призначити репарації для виплати расєї за незаконне користування впродовж більше як 100 років
показать весь комментарий
18.05.2025 14:02
Ваші санкції мають бути реально вбивчими. Бо, якщо ти не вб'єш ведмедя - ти його розлютиш. Треба одразу вбивати - а у вас немає того хисту.
показать весь комментарий
18.05.2025 14:19
Розмова буде знов за рибу гроші: пу скаже, що потрібен час, щоб команди расєї і України напрацювали проекти, обговорили, узгодили ну і потім, потім... ще не ясно пу, хто взагалі легітимний і може щось підписувати... отже... цирк зажигає вогні і у режимі нонстоп "перемовини" будуть тягнутися доки не стане кисло кремленам на полі бою...
Той і весь ітог
А з санкціями будут чекати тиждень за тижднем, адже типа тр домовився, що перемовини йдуть...прогрес прям на обличчі, так з санкціями і поставками зброї треба зачекати до наступного понеділка.. тільки не відомо якого року
Пу задовольниться тільки капітуляцієй України... нехай з початку частковой, зняттям усіх санкцій і відмовою від репарацій. Чи хтось думає інакше?
Також, не зрозуміло, чому на окупованих територіях продовжують укр.соц.виплати?
Це допомога велика для пу, якій сам має утримувати окуповане.. і... зміцнює бажання отримувачив досить доїти Україну при цьому ненавідячи. От, пожили б вони тільки на пенсію від пу...глядішь і в голові щось змінилося. З укр.паспортами катаються до ЄС... тобто, пора вже закрити це шапіто і до речи не відоме достоменно скільки вже там мертвих душ.
А як думаєте ви?
показать весь комментарий
18.05.2025 14:22
Не схвалить !!! Балаболы, жополизы рф
показать весь комментарий
18.05.2025 16:09
Когда Трамп уведет санкции против Украины ? Это будет явно быстрее чем против рф
показать весь комментарий
18.05.2025 16:10
Рубiо, та не переживай. I тебе запросять до маскви до элiтних хвоiд. Буде тобi золотий дощь!
показать весь комментарий
18.05.2025 17:01
Трохи часу, це скільки буде?
І що буде називатися прогресом у переговорах?
показать весь комментарий
18.05.2025 20:06
Про що каже цей копчьоний табак, ми ще згодні пару років чекати перемовин .... США що з вами, ви де?
показать весь комментарий
18.05.2025 23:08
Трамаостратєхі!!!!
показать весь комментарий
19.05.2025 01:58
 
 