Трамп допустил, что может подписать инициированный Гремом законопроект о новых санкциях против РФ: Зависит от того, будет ли Россия двигаться к миру

Президент США Дональд Трамп допустил, что может подписать ранее анонсированный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом законопроект о новых санкциях против РФ.

Об этом американский лидер заявил в интервью для NBC News, информирует Цензор.НЕТ.

Ведущая спросила подпишет ли Трамп документ о новых санкциях в отношении РФ, если ситуация дойдет до того, что США выйдут из переговоров, напомнив, что такой законопроект инициировал сенатор Грэм.

"Ну, это зависит от того, будет ли Россия вести себя так, чтобы прийти к миру. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина пришли к согласию. Мы думаем, что мы достаточно близки к этому, и мы спасем много людей от гибели. Мы также сэкономим много денег. Потому что мы тратим деньги, знаете, Европа тратит треть денег, которые тратим мы. И это важнее для Европы, чем для нас", - сказал глава Белого дома.

Также Трамп в очередной раз обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот якобы "просто отправлял деньги".

Читайте также: Евросоюз хочет согласовать с США новый санкционный пакет против РФ, - Барро

"Байден ничего не контролировал. Он просто отправлял туда деньги, никто не имел никакого представления о том, что происходит, почему они это делают, почему они это отправляют. И это были огромные суммы денег", - сказал глава США.

Напомним, ранее сообщалось, что сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что есть двухпартийный законопроект с почти 60 соавторами, который даст возможность применить дополнительные санкции в отношении России.

Читайте также: США подготовили новые экономические санкции против РФ, - Reuters