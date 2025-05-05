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Новости Мирные переговоры Санкции США против России
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Трамп допустил, что может подписать инициированный Гремом законопроект о новых санкциях против РФ: Зависит от того, будет ли Россия двигаться к миру

Трамп ответил, может ли одобрить новые санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп допустил, что может подписать ранее анонсированный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом законопроект о новых санкциях против РФ.

Об этом американский лидер заявил в интервью для NBC News, информирует Цензор.НЕТ.

Ведущая спросила подпишет ли Трамп документ о новых санкциях в отношении РФ, если ситуация дойдет до того, что США выйдут из переговоров, напомнив, что такой законопроект инициировал сенатор Грэм.

"Ну, это зависит от того, будет ли Россия вести себя так, чтобы прийти к миру. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина пришли к согласию. Мы думаем, что мы достаточно близки к этому, и мы спасем много людей от гибели. Мы также сэкономим много денег. Потому что мы тратим деньги, знаете, Европа тратит треть денег, которые тратим мы. И это важнее для Европы, чем для нас", - сказал глава Белого дома.

Также Трамп в очередной раз обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот якобы "просто отправлял деньги".

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"Байден ничего не контролировал. Он просто отправлял туда деньги, никто не имел никакого представления о том, что происходит, почему они это делают, почему они это отправляют. И это были огромные суммы денег", - сказал глава США.

Напомним, ранее сообщалось, что сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что есть двухпартийный законопроект с почти 60 соавторами, который даст возможность применить дополнительные санкции в отношении России.

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Автор: 

россия (95660) санкции (11314) Трамп Дональд (5368) Линдси Грэм (63)


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КРЕТИН і ІМБІЦИЛ..."чи буде рухатись" - удари по Києву, по Сумах, Шахеди кожний день, Путін грозить ядеркою. Він чекаю поки зроблять дефекацію йому на лице чи як?
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04.05.2025 23:59 Ответить
Донні, вдар по них !

за розвал рашки тобі світять всі премії світу !

.
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05.05.2025 00:00 Ответить
Боже яке воно кончене московське простирадло..
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05.05.2025 00:12 Ответить
Чубчик каже, що йому треба ще 2-4 тижні щоб зрозуміти позицію росіян . 100 днів ганьби не вистачило (у трампа імунітет на таке), дайте мальчіку ешчьо врємєні, он учітса
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05.05.2025 00:16 Ответить
Рудий клоун вже по 10 колу кінець відтягує.
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05.05.2025 00:42 Ответить
Комментировать бредни больного человека становится просто неприлично, настолько это всё

примитивно и отвратительно.
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05.05.2025 07:07 Ответить
Рыжий балабол. Чтобы он не пищал все одно Америка будет делать то что нужно ей и то что является приоритетным для ее могущества, а през балабол... През балабол упрется в эту необходимость
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05.05.2025 08:54 Ответить
 
 