Сенатор Грэм заявил, что подаст законопроект о новых санкциях против России, чтобы побудить Кремль к переговорам

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм сообщил, что на следующей неделе подаст в Конгресс законопроект о новых санкциях против России.

Об этом американский законодатель рассказал в интервью Fox News Sunday, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Грэм рассказал, что в законопроекте речь пойдет о введении санкций в отношении банковского и энергетического секторов РФ.

"Что касается России, то на следующей неделе я представлю санкции против ее банковского и энергетического секторов, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. Если они не согласятся на прекращение огня и мирные переговоры с администрацией, мы должны ввести адские санкции против них и я подам законопроект по этому поводу на следующей неделе", - сказал Грэм.

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Сенатор вспомнил о беспощадной угрозе президента США Дональда Трампа увеличить экономические и банковские санкции против РФ.

"Хочу, чтобы россияне знали - я не против говорить с вами о том, как завершить эту войну, но вы будете отвечать за эту войну и если россияне не придут к столу переговоров, мы должны увеличить санкции, как президент Трамп заметил", - добавил Грэм.

Ранее сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм выразил уверенность, что против России будут введены дополнительные санкции, если президент РФ Владимир Путин не поддержит мирные инициативы Дональда Трампа.

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