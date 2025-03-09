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Новости Мирные переговоры Санкции США против России
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Сенатор Грэм заявил, что подаст законопроект о новых санкциях против России, чтобы побудить Кремль к переговорам

Грэм собирается подать законопроект о ссылке санкций против РФ

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм сообщил, что на следующей неделе подаст в Конгресс законопроект о новых санкциях против России.

Об этом американский законодатель рассказал в интервью Fox News Sunday, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Грэм рассказал, что в законопроекте речь пойдет о введении санкций в отношении банковского и энергетического секторов РФ.

"Что касается России, то на следующей неделе я представлю санкции против ее банковского и энергетического секторов, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. Если они не согласятся на прекращение огня и мирные переговоры с администрацией, мы должны ввести адские санкции против них и я подам законопроект по этому поводу на следующей неделе", - сказал Грэм.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о соглашении с Украиной по полезным ископаемым: думаю, будет подписано

Сенатор вспомнил о беспощадной угрозе президента США Дональда Трампа увеличить экономические и банковские санкции против РФ.

"Хочу, чтобы россияне знали - я не против говорить с вами о том, как завершить эту войну, но вы будете отвечать за эту войну и если россияне не придут к столу переговоров, мы должны увеличить санкции, как президент Трамп заметил", - добавил Грэм.

Ранее сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм выразил уверенность, что против России будут введены дополнительные санкции, если президент РФ Владимир Путин не поддержит мирные инициативы Дональда Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ветировали создание мониторинговой группы для противодействия "теневому флоту" РФ, - Bloomberg

Автор: 

россия (95326) санкции (11251) США (26336) Линдси Грэм (60)


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Топ комментарии
+7
налякав їжака голою сракою , путлер сере на вас і на ваші санкції вони не діють , поки мають таких партнерів Китай та Індія Турція Бразилія та інші воли
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09.03.2025 20:43
+6
Санкції у вигляді розвідданих і поставок зброї?
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09.03.2025 20:39
+5
А ти ж дорогенький ходиш манівцями. А законопроект, який ти пропонував Байдену про визнання росії країною-спонсором тероризму забув? Не дає слуга путіна Трамп на це добро?
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09.03.2025 20:40
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Санкції у вигляді розвідданих і поставок зброї?
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09.03.2025 20:39 Ответить
І один у полі воїн. Решта конгресменів поховалися як руді миші від котяки трампусика.
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09.03.2025 20:46 Ответить
звичайна показуха - кацапи цих санкцій навіть не помітять бо об'єм торгівлі між рашкою і америкою наразі всього 3 мільярди баксів
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09.03.2025 21:20 Ответить
Може Трамп слухається порад цього сенатора - він ще у червні 2024 р. казав про корисни копалини України: "путін воює в Україні за корисні копалини для Китаю на 10-12 трлн доларів, - сенатор Грем" Джерело: https://censor.net/ua/n3493741
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10.03.2025 01:27 Ответить
А ти ж дорогенький ходиш манівцями. А законопроект, який ти пропонував Байдену про визнання росії країною-спонсором тероризму забув? Не дає слуга путіна Трамп на це добро?
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09.03.2025 20:40 Ответить
А може бути так , що республіканці його не підтримають ?
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09.03.2025 20:41 Ответить
звісно може. щоб його підтримати, то потрібно, щоб спікер Джонсон поставив його на голосування. у Конгресі вже більше 2 місяців лежить закон про відновлення ленд-лізу Україні, який, до речі, теж був внесений республіканцями, які контролюють сьогодні Конгрес. проте Майк Джонсон його так і не поставив на голосування за цей час. так само і цей закон сенатора можуть не поставити на голосування.
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10.03.2025 00:36 Ответить
Він зіганув при цьому? Хайль трамп сказав?
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09.03.2025 20:41 Ответить
Наперсточники та й годі))
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09.03.2025 20:42 Ответить
налякав їжака голою сракою , путлер сере на вас і на ваші санкції вони не діють , поки мають таких партнерів Китай та Індія Турція Бразилія та інші воли
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09.03.2025 20:43 Ответить
Можно сколько угодно кричать что санкции не работают сидя на банке резервного фонда но когда начинает показываться дно резервного фонда, нужно срочно бежать к США и на коленях умолять о необходимости мира и спасении собственной власти.
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09.03.2025 20:44 Ответить
ти диви, який подавун
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09.03.2025 20:52 Ответить
Штати мають отямитись
Часи дикого заходу далеко позаду і трамп не молодий ковбой із прерій
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09.03.2025 20:52 Ответить
США не будуть допомагати істотам,які обкрадають ЗСУ під час війни,ви отямитесь нарешті.
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09.03.2025 21:37 Ответить
Цікаво спостерігати як одні і теж люди незадоволені повільною реакцією демократичної держави і в той самий час волають про кінець демократії в Штатах 😬
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09.03.2025 20:53 Ответить
Емм, дивіться, допомогу Україні проголосували обидві палати Конгресу. То хіба є демократичним рішення Трампа зупинити її БЕЗ голосування в Конгресі?
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09.03.2025 22:01 Ответить
Конгрес виділив гроші але це не зобовʼязує виконавцу владу їх витрачати. От якби Трамп захотів додаткового фінансування то він не обійшовся би без звернення до конгресу бо конгрес це гаманець. А не витрачати те що конгрес вже надав він має повне право.
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09.03.2025 23:29 Ответить
Як це не зобовʼязує? Це рішення має статус закону!
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10.03.2025 21:58 Ответить
Ше раз - конгрес приймає закон про бюджет, там розписано скільки і на що можна витрачати. Ліміт витрат. Як витрачати і скільки це прерогатива виконавчої влади.
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10.03.2025 22:27 Ответить
Вот что пишут американцы, когда Трампон или его жополизы начинают говорить о давлении на рф:

"Полагаю, советники Трампа сказали ему, что его поддержка России становится слишком очевидной, и что ему следует ее немного сдержать.

Трамп: брат Путин, вся моя нация издевается надо мной за то, что я встал на твою сторону, что мне делать? Путин: просто играй в старую игру, чувак, с санкциями, а я буду действовать по твоему сценарию.

Путин: «Брось дымовую завесу, товарищ!» «Наша любовная связь становится слишком очевидной»
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09.03.2025 20:54 Ответить
Замилювання очей,типу відволікти увагу.А давайте я внесу законопроект про санкції,але його ніхто не прийме.
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09.03.2025 20:59 Ответить
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09.03.2025 21:00 Ответить
Хто це?
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09.03.2025 21:59 Ответить
Рашка подала США сигнал что ситуация на помойке может в любой момент выйти из под контроля. Кремлевская рука уже дотянулась до дна резервного фонда и власти близки к объявлению банкротства Рашки. Последствия в такой ситуации могут стать непредсказуемыми для всего мирового сообщества. Больше всего в США и в Кремле боятся гражданской войны когда ядерное оружие Рашки может пойти по рукам воюющих группировок. Ситуация выходит из под контроля, поэтому США и ведут себя именно таким образом. Украина по неволе становится стороной которая теперь должна тушить пожар на Рашке
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09.03.2025 21:02 Ответить
Жюль Верн відпочиває...
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09.03.2025 21:11 Ответить
Більше на братів Грімм схоже..то ж вони казки-кошмарики писали..
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09.03.2025 21:17 Ответить
1.5% мирового ввп нихрена не завалит, нефть и газ перестанут гнать, это да, даже при пистеце это вопрос не 1.5% мирового ввп, а 0.7%, простт ссуца шо развалятся!
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09.03.2025 21:14 Ответить
Я помашу пальчиком им, а вот если не поможет, то, я старался - сенатор Грем!
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09.03.2025 21:10 Ответить
Очередные ретуальные танцы , с бубном.
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09.03.2025 21:19 Ответить
Трамп дуже подякував, Іранським «рушникам», за збитий ними стратегічний безпілотник США, вартістю 250 млн доларів??
На Іран, воно рота навіть не роздявило, коли збили літак США, а на Україну, яку роззброювали США з 2000 року, воно голос повисило! Обіду корчив, під час ганебного шоу,! Одних ПЗРК «Стріла1», міліони знищено, генералом Терещенком В, І, по наказу США, нерахуючи, ракетно-ядерного щита!!
Прутін ним крутить, як хвіст собакою! Ось така «Велич» США, руками трампа!
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09.03.2025 21:19 Ответить
Санкції-пуянції(((
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09.03.2025 21:21 Ответить
По балабану їм ваші санкції. Клопи ви. Кожна смерть в Україні, від росії, з благословення офісу дебіла трампа. Цю кров не змиєте ніколи . До 10 коліна.
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09.03.2025 21:23 Ответить
ще в сраку поцілуйте своїх кацапів
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09.03.2025 21:25 Ответить
ми маємо ввести пекельні санкції проти них і я подам законопроєкт щодо цього наступного тижня", - сказав Грем. краще вже не потрібно "пекельних санкцій" від США для рашиста.Вчаси минулої адміністрації вже були "пекельні" від США.котрі на три роки перетворили територію України на "рашистський пекельний плацдарм" Давайте .плять більше зброї і доброї зброї.Україна вчинить рашистам "пекло" без Вас
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09.03.2025 21:29 Ответить
Цей Грем як той флюгер, куди вітер - туди і він.
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09.03.2025 21:31 Ответить
Знову купка покидьків які обкрадають ЗСУ,щось хрюкають про США, через свою ботофему,жалюгідні посміховиська з голими дупами.
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09.03.2025 21:32 Ответить
До речі, а що там ХАМАС, якому Трамп грозив страшними карами?
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09.03.2025 21:32 Ответить
Не забудь ещё написать в Спортлото, это точно поможет остановить путлера!
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09.03.2025 21:38 Ответить
і флюгер і свисток......пшик
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09.03.2025 21:45 Ответить
А яка була реакція московії на попередні роки санкцій? Ну, просто щоб спрогнозувати можливу реакцію... Вона ж буде, так?
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09.03.2025 21:49 Ответить
Пыль в глаза, есть договорняк рыжего с плешивым против Украины
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09.03.2025 21:50 Ответить
а Борис Джонсон по этому поводу что сказал?
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09.03.2025 21:55 Ответить
Сьогодні подасть, а завтра господар накаже - відкличе...
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09.03.2025 22:08 Ответить
В жопу ти Ху йлу ті санкції засунь. Там вже їх повна срака, а рашисти все лізуть і ******** Україну тому що в них союзники кращі ніж у України. Зато як республіканці критикували Байдена за нерішучість, що він мало допомагає Україні. Да як виявилось, що Байден проти шльондри Тампона ще був биком з залізними яйцями. Все що Тампон вміє так це бекати якусь несусвітну дичину і вилизувати маніякам жопи
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09.03.2025 22:38 Ответить
https://www.lefigaro.fr/international/nous-sommes-les-idiots-utiles-de-vladimir-poutine-nate-cousin-germain-de-jd-vance-et-combattant-volontaire-en-ukraine-20250309 Le Figaro
Двоюродный брат Вэнса 2,5 года воевал за Украину в составе "Волков Да Винчи" - СМИ

Детали: Издание указывает, что 47-летний Нейт, который родом из штата Техас, был в Украине три года, из которых два с половиной провел на фронте. Мужчина участвовал в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск. Однако он ушел из украинской армии в начале января 2025 года, незадолго до инаугурации своего двоюродного брата в должности вице-президента.

Когда Нейт услышал, как его кузен спорил с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля, он разозлился.

Прямая речь Нейта Вэнса: "Джей Ди - хороший, умный парень. Когда он критиковал помощь Украине, я думал, что это потому, что он должен угодить определенному электорату, что это политическая игра. Но то, что они (Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп - ред.) сделали с Зеленским, было засадой с абсолютной недобросовестностью".
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10.03.2025 00:17 Ответить
Який рік поспіль ми чуемо з великих трібун - ми зробимо , ми підтримую, ми забезпечимо. Як це вже задрало.
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10.03.2025 10:11 Ответить
 
 