Трамп о соглашении с Украиной по полезным ископаемым: думаю, будет подписано
Президент США Дональд Трамп считает, что Украина и США все же подпишут соглашение по полезным ископаемым.
Об этом он сказал в интервью на телеканале Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
Трампа спросили, ожидает ли он, что президент Украины Владимир Зеленский "вернется" и завершит соглашение по полезным ископаемым. На что глава Белого дома ответил, что соглашение все еще может быть подписано.
"Думаю, да. Думаю, это произойдет", - заявил американский лидер.
Трамп также утвердительно ответил на вопрос о том, действительно ли по его оценкам в Украине есть ценные природные ресурсы.
Соглашение об ископаемых с США
Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.
Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.
Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".
Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.
25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.
26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.
Подписание соглашения должно было состояться 28 февраля в Белом доме, впрочем из-за спора Трампа с Зеленским, этого не произошло.
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https://lb.ua/world/2025/02/16/660973_zelenskiy_bez_garantiy_bezpeki.html
https://www.holosameryky.com/a/rare-minerals-ukraine-usa/7977972.html
А щодо Трампа, вже не один раз писав що він маразматик із деменцією.А зюзя не правий у тому, що він прекрасно знав що Трамп на це не підпишеться, тим самим він свідомо зірвав підписання угоди.
тому що вона смішна як і сам трамп !
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Так, для того аби надати дозвіл на надрокористування його треба мати. Але не секрет, що за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища вже роздані «поважним» людям. Настільки «поважним», що отримали їх практично безоплатно", - наголосив Гетманцев.
Він також зазначив: «Тобто пропонувати партнерам нема чого або майже нема чого. Тому перше питання - це повернення народу України незаконно вкрадених родовищ. Візьмемо, наприклад, славнозвісного та потужного надровидобувника Злочевського, що продовжує отримувати значний дохід від українських родовищ, розсікаючи теплі хвилі Середземного моря кілем своєї прекрасної яхти Karianna - героїні кількох блокбастерів від українських журналістів-розслідувачів».
Хіба це не про те що ГЕТЬМАНЦЕВ КАЖЕ?
Бо бразильці, як ніхто в південній Америці, відчули на собі братні обійми колонізаторів із США, правонаступниками яких є трампісти. Славетна бразильська кава є насправді не бразильською, бо посередники-латифундисти із США повністю встановили контроль над цим чорним бразильським "золотом", знекровивши національну економіку Бразилії.
Зараз таку колонізацію трампісти прагнуть насадити знекровленій російськими фашистами Україні. Надра України, які пропонувались Байдену в обмін на ТОМАГАВКи та членство в НАТО, неоколонізатори Трампа намагаються відібрати в України як репарації країни, яку вони ведуть до поразки, уклавши зрадницький союз з фашистами путіна.
Немає там гарантій безпеки. Просто копають наші надра
В таком случае Украина должна предложить разработку своих недр европейцам, это будет справедливо и надёжно.
Виведення американських підприємств-гігантів до Китаю звело до мінімуму вартість робочої сили, проте залишило величезний відсоток американців без роботи та соціальних програм.
Проте нова популістська Адміністрація Білого Дому, щоб залатати фінансову катастрофу американських сімей, вдалась до шельмування своїх сусідів Мексики та Канади, які в свій час були економічно виснажені своїм родичем-хижаком, і зробила цапом-відбувайлом Україну у витратах американського бюджету, військова допомога Україні з якого є мізером в порівнянні з сумарною оборонною статтею витрат, що сягають трильйонів доларів.
Спроба колонізувати українські надра є з однієї сторони ганебним відродженням печерного латиноамериканського віку, а з другої-легкою здобиччю для американських "яструбів", в яку не потрібно вкладати значні інвестиції та забезпечувати безпеку родовищ, як те приміром потрібно робити з високотехнологічними підприємствами.
Але що найабсурдніше в такій поведінці общипаних яструбів Трампа, що вони не здатні піднятися в повітря та розгледіти, що вони прагнуть вполювати українських мишей, замість того, щоб розбити фашистську росію та вполювати ведмедів та оленів в якості нафти, газу та лісу і зробити Америку знову великою, як те обіцяв виборцям популіст Трамп.
Полгода спустя: унизили, выгнали как бобика, и все равно придется подписывать(***, ну почему так со всеми моими идеями?).
Всё сожрёт и насрёт, а потом наводи порядок.
...........Вашингтон Пост - Зеленському в США погрожували оприлюднити інформацію про корупцію його чиновників.
Напередодні зустрічі в Білому домі з'явилися чутки, що США володіє інформацією про купівлю біткоїнів в інтересах Андрія Єрмака, чи самого Зеленського. Нібито саме це викликало бурхливу реакцію президента під час зустрічі з міністром фінансів США Скотом Бассентом у Києві.
Пізніше спецпредставник США Кіт Келлог уточнив, що сума виведених на криптогаманці коштів 50 млрд дол.
Публікація у Вашингтон Пост - перше непряме підтвердження, що Зеленському розказали про документи, які підтверджують корупцію в його найближчому оточенні.
А сьогодні з'явився коментар, що Зеленський пережив «жорстке пробудження» після візиту до США і тепер «кардинально змінив позицію» щодо угоди, заявив спікер Палати представників Майк Джонсон. «Я справді вдячний і радий, що Зеленський за останні кілька днів кардинально змінив свою позицію. Фактично він вибачився за все це. Думаю, він зазнав жорсткого пробудження», додав він............
1. У нас парламентсько-президентская форма правління. Блазень може підписувати що завгодно, без ратифікації договору парламентом він буде нікчемний з часу підписання.
2. Після війноньки абсолютно любий громадянин у суді України, да і в США також, зможе доказати, що цей договір підписаний на кабальних умовах.
3. Є таке чудове слово: ДЕНОНСАЦІЯ. Як США кинуло Україну у 2025 році, так і Україна може кинути США у перший день закінчення війни.
Трамп, чув про такі ризики СДЕЛКІ?