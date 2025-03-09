Трамп о соглашении с Украиной по полезным ископаемым: думаю, будет подписано

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина и США все же подпишут соглашение по полезным ископаемым.

Об этом он сказал в интервью на телеканале Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Трампа спросили, ожидает ли он, что президент Украины Владимир Зеленский "вернется" и завершит соглашение по полезным ископаемым. На что глава Белого дома ответил, что соглашение все еще может быть подписано.

"Думаю, да. Думаю, это произойдет", - заявил американский лидер.

Трамп также утвердительно ответил на вопрос о том, действительно ли по его оценкам в Украине есть ценные природные ресурсы.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.

Подписание соглашения должно было состояться 28 февраля в Белом доме, впрочем из-за спора Трампа с Зеленским, этого не произошло.

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