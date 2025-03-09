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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Трамп о соглашении с Украиной по полезным ископаемым: думаю, будет подписано

Трамп считает, что США таки подпишут с Украиной соглашение по ископаемым

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина и США все же подпишут соглашение по полезным ископаемым.

Об этом он сказал в интервью на телеканале Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Трампа спросили, ожидает ли он, что президент Украины Владимир Зеленский "вернется" и завершит соглашение по полезным ископаемым. На что глава Белого дома ответил, что соглашение все еще может быть подписано.

"Думаю, да. Думаю, это произойдет", - заявил американский лидер.

Трамп также утвердительно ответил на вопрос о том, действительно ли по его оценкам в Украине есть ценные природные ресурсы.

Читайте также: Зеленский изменил свое мнение, фактически извинился и готов заключить соглашение о полезных ископаемых, - спикер Джонсон

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.

Подписание соглашения должно было состояться 28 февраля в Белом доме, впрочем из-за спора Трампа с Зеленским, этого не произошло.

Также читайте: США не возобновят помощь Украине после подписания соглашения об ископаемых. Трамп хочет изменения отношения Зеленского к переговорам и выборам, - NBC News

Автор: 

соглашение (1300) США (26336) ископаемые (111) Трамп Дональд (5048)


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Топ комментарии
+15
Типове мародерство - під загрозою знищення долучитись до грабунку жертви агресії. За таке відплата невідворотна.
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09.03.2025 19:34
+13
Україна має відмовити Трампу. Якщо нас захищає Європа, то чому ми маємо віддати копалини з нашого континенту на американський континент? Трамп сприяє геноциду українців. Це спільник ***** і можливо його агент. Також можливо що його оголосять розумово відсталим, щоб врятувати репутацію США. Але, я думаю, вже пізно. За шість тижнів Трамп фактично знищив всі інститути американської демократії. З кожним днем його тупа диктаторська влада посилюється, апетити зростають, хуцпа лунає гучніше, а рецесія вже в США вже почалася. Трамп гробар США. Навіщо нам угода з трупом який Трамп вже закидує земелькою?
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09.03.2025 19:45
+11
він гадає що буде підписано. нехай до Гадалки зходить, нехай вона йому смерть наворожить
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09.03.2025 19:32
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він гадає що буде підписано. нехай до Гадалки зходить, нехай вона йому смерть наворожить
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09.03.2025 19:32 Ответить
впевнений що навіть гадалки з такими дурнями не ≪працюють≫
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09.03.2025 19:35 Ответить
Як же швидко всі забули що ідея з надрами належить саме Зюзі.
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09.03.2025 19:46 Ответить
і що ? ідея була в рівноцінності видобутку , а не тупому грабунку від Трампа .
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09.03.2025 19:49 Ответить
ідея була в рівноцінності видобутку саме так. І лише в цьому. А потім, коли все було готово, Зюзя забажав додати в угоду гарантії безпеки.
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09.03.2025 19:53 Ответить
ні . потім був шабаш від трампа і заявлений ≪борг≫ Україні . Вчора CNN опублікували що фактично Україна отримала від попередньої адміністрації США 68 млрд. Немає і ніколи не було тих сумм , які вигадав Трамбон . І якщо Зеленський не правий що бажає безпеки для вас в тому числі , то я вам співчуваю .
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09.03.2025 20:09 Ответить
Ну як же ні? Нащо брехати?
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3963456-v-ugodi-pro-nadra-maut-buti-garantii-bezpeki-vid-ssa-zelenskij.html
https://lb.ua/world/2025/02/16/660973_zelenskiy_bez_garantiy_bezpeki.html
https://www.holosameryky.com/a/rare-minerals-ukraine-usa/7977972.html

А щодо Трампа, вже не один раз писав що він маразматик із деменцією.А зюзя не правий у тому, що він прекрасно знав що Трамп на це не підпишеться, тим самим він свідомо зірвав підписання угоди.
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09.03.2025 20:25 Ответить
Не знаю , хто там ваш цей Зюзя , але людина яка при тямі не підписувала б нічого з маразматичним дідусем який хворіє на деменцію .
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09.03.2025 20:58 Ответить
А найкумедніше те, що все одно підпише. Добре, бувай.

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09.03.2025 21:06 Ответить
З приходом до цензор ? У АХМЄТОВА Бені ТА ПІНЧУКА ЗАБУРУТЬ ЗЕМЕЛЬКУ з ліцензіями ?
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09.03.2025 19:49 Ответить
Гетьманцев - ЦІ ЗЕМЛІ ВЖЕ В РУКАХ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ
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09.03.2025 19:50 Ответить
Бачте, в чому ваша помилка. Ви ратуєте за справедливого заокеанського батька, який забере в поважних "українських" людей їхні награбовані надра-багатства. Ви зараз схожі на патріотів України, які очікували путіна, що той прийде і в татарина Ахметова мільярди забере. І тоді українці залишаться задоволені і щасливі, що в їхнього сусіда Ахметова хата на Донбасі згоріла та розбиті ракетами його теплові електростанції.
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09.03.2025 20:23 Ответить
і чому ніхто з українців не париться, буде та угода підписана, чи ні ?

тому що вона смішна як і сам трамп !

.
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09.03.2025 19:49 Ответить
"Почнемо з ревізії": Гетманцев попередив, що через Трампа в Україні візьмуться за всіх "поважних людей" із дозволами на родовища

Так, для того аби надати дозвіл на надрокористування його треба мати. Але не секрет, що за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища вже роздані «поважним» людям. Настільки «поважним», що отримали їх практично безоплатно", - наголосив Гетманцев.

Він також зазначив: «Тобто пропонувати партнерам нема чого або майже нема чого. Тому перше питання - це повернення народу України незаконно вкрадених родовищ. Візьмемо, наприклад, славнозвісного та потужного надровидобувника Злочевського, що продовжує отримувати значний дохід від українських родовищ, розсікаючи теплі хвилі Середземного моря кілем своєї прекрасної яхти Karianna - героїні кількох блокбастерів від українських журналістів-розслідувачів».
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09.03.2025 19:55 Ответить
Ілон Маск: «Санкції США проти топ-10 олігархів України»-ютуб

Хіба це не про те що ГЕТЬМАНЦЕВ КАЖЕ?
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09.03.2025 19:56 Ответить
Ніколи надра України не належали українцям.
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09.03.2025 21:47 Ответить
Типове мародерство - під загрозою знищення долучитись до грабунку жертви агресії. За таке відплата невідворотна.
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09.03.2025 19:34 Ответить
навіщо? що воно нам дає? чергове приниження? найух. гірше буде лише якщо сша почне надавати пряму допомогу русні. я це вже не виключаю. але в такому випадку це остаточно поставить кінець на карьєрі трампа
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09.03.2025 19:34 Ответить
Підпишуть і що ти нас захищати будеш чи з ****** хоровод водити навколо мавзолею.
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09.03.2025 19:35 Ответить
Реально думала, що трамп не такий подонок.
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09.03.2025 19:36 Ответить
реально хвора людина
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09.03.2025 19:38 Ответить
80 років та мозок вже робе на 50% процентів. Він коли щось меле то дуже тяжко зв'язати все до купи щоб зрозуміти що він хоче. Плюс він думає що він другий після Бога.
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09.03.2025 19:42 Ответить
Мозок людини задіяний на 10%, 50% це супер людина ....😁
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09.03.2025 19:56 Ответить
10% это миф. Мозг нормального человека задействован полностью.
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09.03.2025 21:52 Ответить
Ясно, трампачі запропонували зелі і єрмаку частину прибутку ?
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09.03.2025 19:38 Ответить
Запропонували визнавати Зеленського високорейтинговим і легітимним.
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09.03.2025 19:41 Ответить
політичний притулок.
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09.03.2025 19:41 Ответить
++++!
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09.03.2025 20:44 Ответить
Чому Бразилія опинилась в азійському БРІКС терориста путіна? Зовсім не із москвофільства католицької країни, де височіє проте не Богородиця, яка підмінила у вірян Ватикану собою Бога, а статуя Христа-Спасителя?

Бо бразильці, як ніхто в південній Америці, відчули на собі братні обійми колонізаторів із США, правонаступниками яких є трампісти. Славетна бразильська кава є насправді не бразильською, бо посередники-латифундисти із США повністю встановили контроль над цим чорним бразильським "золотом", знекровивши національну економіку Бразилії.

Зараз таку колонізацію трампісти прагнуть насадити знекровленій російськими фашистами Україні. Надра України, які пропонувались Байдену в обмін на ТОМАГАВКи та членство в НАТО, неоколонізатори Трампа намагаються відібрати в України як репарації країни, яку вони ведуть до поразки, уклавши зрадницький союз з фашистами путіна.
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09.03.2025 19:40 Ответить
"в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні"
Немає там гарантій безпеки. Просто копають наші надра
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09.03.2025 19:41 Ответить
Надоел уже этот генератор случайных чисел и заявлений, даже президент из фильма идиократия умнее последовательнее его.
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09.03.2025 19:42 Ответить
Информационные качели - это методика кремлевской пропаганды, которую пунктуально исполняет гоп-компания ТрамПодонка. Буквально по каждому вопросу - по несколько раз в сутки.
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09.03.2025 20:34 Ответить
Там президент шмаляв в повітря з автомата) А фільм класний.
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09.03.2025 22:36 Ответить
Рекет. Падло бесцветное, пора тебя уже покатать на кабриолете Кеннеди!
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09.03.2025 19:42 Ответить
І це врятує світ , до речі .
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09.03.2025 20:45 Ответить
Нельзя подписывать с ними никаких договоров, в этом нет никакого смысла и пользы для Украины.

В таком случае Украина должна предложить разработку своих недр европейцам, это будет справедливо и надёжно.
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09.03.2025 19:42 Ответить
Нам це навіщо?
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09.03.2025 19:43 Ответить
Світові імперії покинули свої колонії ще після Другої світової війни. Латинська Америка, яка вважалась зоною стратегічних інтересів США, про що записано в Коституції США, зараз є такою номінально, бо уряди країн на південь від колишнього світового гегемона з часом набули більшої економічної незалежності та значною мірою звільнились від економічної експансії США.

Виведення американських підприємств-гігантів до Китаю звело до мінімуму вартість робочої сили, проте залишило величезний відсоток американців без роботи та соціальних програм.

Проте нова популістська Адміністрація Білого Дому, щоб залатати фінансову катастрофу американських сімей, вдалась до шельмування своїх сусідів Мексики та Канади, які в свій час були економічно виснажені своїм родичем-хижаком, і зробила цапом-відбувайлом Україну у витратах американського бюджету, військова допомога Україні з якого є мізером в порівнянні з сумарною оборонною статтею витрат, що сягають трильйонів доларів.

Спроба колонізувати українські надра є з однієї сторони ганебним відродженням печерного латиноамериканського віку, а з другої-легкою здобиччю для американських "яструбів", в яку не потрібно вкладати значні інвестиції та забезпечувати безпеку родовищ, як те приміром потрібно робити з високотехнологічними підприємствами.

Але що найабсурдніше в такій поведінці общипаних яструбів Трампа, що вони не здатні піднятися в повітря та розгледіти, що вони прагнуть вполювати українських мишей, замість того, щоб розбити фашистську росію та вполювати ведмедів та оленів в якості нафти, газу та лісу і зробити Америку знову великою, як те обіцяв виборцям популіст Трамп.
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09.03.2025 19:44 Ответить
Україна має відмовити Трампу. Якщо нас захищає Європа, то чому ми маємо віддати копалини з нашого континенту на американський континент? Трамп сприяє геноциду українців. Це спільник ***** і можливо його агент. Також можливо що його оголосять розумово відсталим, щоб врятувати репутацію США. Але, я думаю, вже пізно. За шість тижнів Трамп фактично знищив всі інститути американської демократії. З кожним днем його тупа диктаторська влада посилюється, апетити зростають, хуцпа лунає гучніше, а рецесія вже в США вже почалася. Трамп гробар США. Навіщо нам угода з трупом який Трамп вже закидує земелькою?
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09.03.2025 19:45 Ответить
Яким чином нас Європа захищає?
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09.03.2025 22:38 Ответить
Трампівську фашистську мразоту тільки слати *****. Якщо зебіли підпишуть будь що з цією кацапською нечистою - Україна перестане існувати.
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09.03.2025 19:45 Ответить
Коли ти сам вже перетворишся на корисну копалину, рудий гівнюк?!
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09.03.2025 19:46 Ответить
ще хз коли Рузвельт сказав, що Барига не може бути державником, оскільки його єдиний інтерес-власна кишеня, а не народ.
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09.03.2025 19:48 Ответить
Народ розуміє, що це йде підготовка до нового концерту у виконанні Краснов & банда!
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09.03.2025 19:49 Ответить
а вам в обмен сморщенный трампов хер
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09.03.2025 19:52 Ответить
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09.03.2025 19:54 Ответить
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09.03.2025 21:10 Ответить
Зеленский(весь в саммитах и планах): а не предложить ли США полезные ископаемые ?
Полгода спустя: унизили, выгнали как бобика, и все равно придется подписывать(***, ну почему так со всеми моими идеями?).
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09.03.2025 19:54 Ответить
Якщо угода про копалини України є лише актом мародерства - без ніякої допомоги жертві агресії, то США є явним пособником агресії. Й у на лаві підсудних у трибуналі - у Гаазі, або десь ще - Трамп має сидіти поряд з Путіним.
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09.03.2025 19:55 Ответить
Трамп має бути осоромленим за свою патологічно-печерну зажерливість маленькою Україною і тоді всі переконаються що Трамп це "мильна кулька роздутого его дебіла". Тоді відмови "схематознику" з брудних оборудок Трампу посипляться звідусіль... Комусь же треба починати. Чому не нам? Нам вже нічого втрачати! "Оборудка" з Трампом перетворює нас на колонію яка капітулювала і чекає на остаточну окупацію, яка не забариться і прийде з геноцидом. ***** вже використав декілька разів фразу про "остаточне вирішення української проблеми". З кожної ситуації є два виходи. Вихід сили або вихід слабкості. Ми маємо мобілізувати весь науково технічний потенціал країни і обрати дешеві та дієві способи знищення кацапні і вигнання їх окупованих територій. Коли кацапам знадобилось підвищити ціну на нафту вони підірвали Чорнобильську атомну станцію. Забули? Їх можна палити, підривати, труїти продукти харчування, влаштовувати "техногенні катастрофи", знищувати керівників індивідуально, а ретивих виконавців масово цілими родинами у ліжечках. Чому ні. Вони ж це роблять!
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09.03.2025 20:05 Ответить
Це пустий документ. Підписати, а потім публічно загрожувати денонсацією коли знов почне з ****** цілуватися. Мета - прискорити падіння рейтингу всередині Америки, яке набуває обертів завдяки безумства в економічній політиці.
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09.03.2025 20:11 Ответить
Трамп плазує перед Путлером, бо 'хоче відірвати Росію від Китаю? А з якого дива він вирішив, що Москва кращий союзник проти Пекіна, ніж Великобританія, Канада, ЄС, Японія, Австралія разом узяті, з якими він намагається 'побити горщики'? Через свою тупість, бо рахує кількість російських боєголовок (єдина ілюзорна перевага ерефії)? Чому ілюзорна? Бо якщо Трамп мав би більше мізків в голові, то розумів би, що будь-яка кількість після кількох сотень боєголовок (хоч 2 тис., хоч 20 тис, чи хоч 200 тис.) вже не має жодного принципового значення: ця зброя або взагалі не буде застосовано, або ж застосування воюючими сторонами однією по одній лише сотні-другої ядерних боєзарядів повністю їх знищить (до того ж, ймовірно, разом з оточуючими нейтральними країнами).
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09.03.2025 20:22 Ответить
На який х.р нам потрібен цей договір? Зброю не дають, гроші ні, розвідданні ні, кажуть що договір не дасть нам повернення до постачання зброї, вимагають теріторіальних поступок раші. А де тут перспективи, вигода? Це маячня і все. Коли тобі нічого не дають то і вимагати права не мають. Так що - під три чорти рудого полудурка з договором і без.
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09.03.2025 20:25 Ответить
Вопрос: насколько нам нужна сделка по продаже природных ресурсов?! Что жители Украины, собственники этих ресурсов будем иметь от той сделки?!
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09.03.2025 20:32 Ответить
Капітуляцію , як Афганістан після угоди копалин ,з США саме трампом підписаний .
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09.03.2025 20:49 Ответить
Это всё равно, что пустить козла в огород охранять капусту.
Всё сожрёт и насрёт, а потом наводи порядок.
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09.03.2025 20:34 Ответить
Он может подписать эту туалетную бумажку (как и будапештский меморандум), главное, чтоб рада его сначала "пинала" полгода (как американцы Байденовскую помощь), но так и не ратифицировала, а там глядишь и война уже закончится, разгромом паРашки!
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09.03.2025 20:54 Ответить
нельзя это подписывать!
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09.03.2025 20:55 Ответить
Вирок тобі буде підписано українським дроном
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09.03.2025 21:06 Ответить
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09.03.2025 21:09 Ответить
Соромно, за таку колоніальну «велич США», проти України, на підтримку москоії прутіна!
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09.03.2025 21:21 Ответить
Nuss Pavlo

...........Вашингтон Пост - Зеленському в США погрожували оприлюднити інформацію про корупцію його чиновників.

Напередодні зустрічі в Білому домі з'явилися чутки, що США володіє інформацією про купівлю біткоїнів в інтересах Андрія Єрмака, чи самого Зеленського. Нібито саме це викликало бурхливу реакцію президента під час зустрічі з міністром фінансів США Скотом Бассентом у Києві.

Пізніше спецпредставник США Кіт Келлог уточнив, що сума виведених на криптогаманці коштів 50 млрд дол.

Публікація у Вашингтон Пост - перше непряме підтвердження, що Зеленському розказали про документи, які підтверджують корупцію в його найближчому оточенні.

А сьогодні з'явився коментар, що Зеленський пережив «жорстке пробудження» після візиту до США і тепер «кардинально змінив позицію» щодо угоди, заявив спікер Палати представників Майк Джонсон. «Я справді вдячний і радий, що Зеленський за останні кілька днів кардинально змінив свою позицію. Фактично він вибачився за все це. Думаю, він зазнав жорсткого пробудження», додав він............
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09.03.2025 21:35 Ответить
Є купа нюансів.
1. У нас парламентсько-президентская форма правління. Блазень може підписувати що завгодно, без ратифікації договору парламентом він буде нікчемний з часу підписання.
2. Після війноньки абсолютно любий громадянин у суді України, да і в США також, зможе доказати, що цей договір підписаний на кабальних умовах.
3. Є таке чудове слово: ДЕНОНСАЦІЯ. Як США кинуло Україну у 2025 році, так і Україна може кинути США у перший день закінчення війни.
Трамп, чув про такі ризики СДЕЛКІ?
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09.03.2025 21:36 Ответить
 
 