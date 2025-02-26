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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США, - Шмыгаль. ВИДЕО

Денис Шмигаль

Сегодня правительство принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и Соединенными Штатами о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Соглашение будет иметь шесть ключевых позиций:

  • Первое - Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет являться общей собственностью и будет совместно управляться правительствами обеих наших стран.
  • Второе – украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому.
  • Третье – Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.
  • Четвертое - США будут вносить вклад в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины.
  • Пятое – собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. Фактически речь идет о Фонде для будущих поколений украинцев.
  • Шестое - еще один важный акцент - в соглашении учтены наши обязательства в рамках евроинтеграционного процесса. То есть, никаких противоречий и противоречий с нашими евроинтеграционными обязательствами не будет возникать.

Читайте также: Россия предложила США соглашение по полезным ископаемым на оккупированных территориях Украины, - NBC

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

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Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада провалила голосование за вызов чиновников для разъяснений по соглашению об ископаемых

Автор: 

Кабмин (14024) соглашение (1301) США (26381) Шмыгаль Денис (2669) редкоземельные металлы (128)


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Топ комментарии
+17
А у вас є сумніви, що zелене кодло у ВР не ратифікують цю угоду?
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26.02.2025 19:55
+15
Зашибісь якийсь 17.30 розпродує Україну. Та при жодному президенту такого пздца не було. За що конкретно тепер гинуть та воюють люди?
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26.02.2025 19:44
+11
Це та рада , яка проголосувала за легітимнимність нелоха, бо путєн нападьот?
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26.02.2025 19:56
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Зашибісь якийсь 17.30 розпродує Україну. Та при жодному президенту такого пздца не було. За що конкретно тепер гинуть та воюють люди?
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26.02.2025 19:44 Ответить
Більше схиляюся до думки, що всі троє 😸
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27.02.2025 01:33 Ответить

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26.02.2025 19:47 Ответить
Не треба шукати зраду там , де її нема ...
Не важливо хто і що там підпише - все одно , такі документи , повинні ВР ратифікуватися ...
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26.02.2025 19:50 Ответить
А у вас є сумніви, що zелене кодло у ВР не ратифікують цю угоду?
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26.02.2025 19:55 Ответить
Це та рада , яка проголосувала за легітимнимність нелоха, бо путєн нападьот?
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26.02.2025 19:56 Ответить
А путєн не напав ?!
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26.02.2025 20:11 Ответить
Так зестадо ржало у 2019 році з цього приводу,коли їх попереджали що буде у випадку обрання зеленського презедентом,дуже поширина серед зелохів було " ато путін нападет" з посмішкою на обличчі.
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26.02.2025 23:15 Ответить
Напав, тільки щось ви пізно всрались, десь років на 6.
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28.02.2025 17:38 Ответить
Аа це що за така куйня ві "зезедента" ???Україні не потрібні домовленості зі США тільки про гроші, ми зараз намагаємося вижити, - Зеленський
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26.02.2025 19:51 Ответить
Правильно. Підписуйте будь-що. Виконання написаного залежатиме від результативних дій США в інтересах України. Угода про мінерали = будапештський меморандум у разі чого.
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26.02.2025 19:55 Ответить
Корова ваша, а молоко яке вона дає наше, сказав Трамп
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26.02.2025 19:58 Ответить
Ну що ,зепідораси ******, такі віддали безкоштовно надра патлатому ******** трампу? І вигаданий борг в 350 мільярдів приняли,як шлюха в рот. А яка там мразь кричала на днях ,що таке ( хомут на десять поколіннь) не підпише? Щоб ви здохли ,підори квартальні.
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26.02.2025 20:00 Ответить
Степан Хмара покійний знав і казав в Верховній зрадіі чого боневтік приліз і чому заставив своїми свічками наші площі
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26.02.2025 21:03 Ответить
Обрезанные продают последнее.
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26.02.2025 20:07 Ответить
присосались как гиены на туше слонк
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27.02.2025 00:26 Ответить
Такие договоры должны прорабатываться намного дольше, а не за неделю тяп-ляп и подписали.
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26.02.2025 20:09 Ответить
Не репетуйте. Ніяких мінералів у промислових масштабах в Україні немає. США і нам потрібен лише формальний привід присутності американців на нашій території.
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26.02.2025 20:09 Ответить
А їм треба зраду розганяти - цілодобово !
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26.02.2025 20:12 Ответить
Да-да бл, трампакса більше нхй шо робити як шукати приводи для йому не потрібної хні. Коли вже всі рахітні свідки сватів вимруть бл?
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28.02.2025 17:40 Ответить
Титан, як же довго волідька тримався проти піндосів, герой!І це без тартарова з яким три роки тому чеченців на банковій різав, сам - самісінький не здавався , кричав і матюкоав хрипатим голосом піндосів.Орел.Коли вже буде акт єднання з волідькою , хто знає?
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26.02.2025 20:10 Ответить
Ну, що, зелені, дочекалися?
писец вже наразі...
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26.02.2025 20:28 Ответить
Мародерили 6 років тепер вони продадуть усе і підпишуть щоб на них непоказали компромат
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26.02.2025 20:59 Ответить
дивлячись на чесну. розумну морду, прям віру що їх, кабмін, хтось щось запитував чи проив!!!!
привезли бумагу, тикнули пальцем,
підписздесь-підписздесь, тут печать!!!
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26.02.2025 21:06 Ответить
Гарантій рівно має висточити на тих хто цю х....ю затіяв, саме заради цього.
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26.02.2025 21:13 Ответить
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26.02.2025 22:28 Ответить
ВСЕ ШМИГАЛЬ НА ШАШЛИКИ !)
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26.02.2025 23:03 Ответить
зьошне бидло саме вирішило... ну, й відповідати буде це саме бидло.
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26.02.2025 23:12 Ответить
Єдине що спадає на думку " вова їба..ш іх блд",ржіть зелені до схочу,радійте, увесь той *****...ць що зараз з Україною ви зробили разом.
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26.02.2025 23:21 Ответить
едине бажання - тебе падло у надра...
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26.02.2025 23:27 Ответить
Типу ручна мавпочка Єрмака могла не схвалити те, що вже схвалив Єрмак.
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26.02.2025 23:55 Ответить
тобто виконавча влада в Україні (а це ціла гілка за Конституцією) готова передати надра України, її інфраструктуру, долю українців і народу, як елемент комерційної угоди без гарантій безпеки. Виникає запитання, а навіщо потрібний цей https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D1%83%D0%BC консорціум? чомусь у нас бояться цієї назви. в логічний послідовності: лімітовані за обсягом та часом видобутку "рідкоземельні копалини" з якогось дива потягнули інше: нафто-, газовидобувну галузь і ще й інфраструктуру. А де ж ті безпекові гарантії? може оцей непотріб? а тепер година практичних запитань до знавців: американці збудували переробний завод для скандію. понесли витрати у 2 млрд. $. прилетіло 5 росо-фашистськіх ракет. все зруйнували. американці пишуть до рахунку фонду - 2 млрд. $. тобто нам потрібно це компенсувати? інше питання: велике місто, що знаходиться поруч з копалинами та уявним переробним заводом вщент зруйновано ракетною атакою (робітники не приїдуть)- гуманітарна катастрофа. що буде робити "партнер" ? запише в "-" зрив робочої доби з відповідним "боргом" української сторони?
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27.02.2025 00:31 Ответить
что и требовалось доказать, ЗЕ Сброд наворовав фин. и гум. помощи рассчитался надрами Украины в замен полный 0, ни гарантий ни выгод и ручная Шавка ахмета шпигель это подписал....
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27.02.2025 07:41 Ответить
 
 