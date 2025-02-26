Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США, - Шмыгаль. ВИДЕО

Сегодня правительство принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и Соединенными Штатами о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Соглашение будет иметь шесть ключевых позиций:

Первое - Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет являться общей собственностью и будет совместно управляться правительствами обеих наших стран.

Второе – украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому.

Третье – Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.

Четвертое - США будут вносить вклад в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины.

Пятое – собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. Фактически речь идет о Фонде для будущих поколений украинцев.

Шестое - еще один важный акцент - в соглашении учтены наши обязательства в рамках евроинтеграционного процесса. То есть, никаких противоречий и противоречий с нашими евроинтеграционными обязательствами не будет возникать.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

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Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

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