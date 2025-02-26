Работа над соглашением с Украиной относительно ископаемых близка к финишу, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон еще не завершил согласование с Украиной соглашения по редкоземельным металлам. В то же время он отметил, что работа над соглашением очень близка к финишу.

Об этом он сказал в интервью Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я не могу это подтвердить (завершение работы над соглашением. - Ред.). Наш министр финансов Бессент работает над этим, он сделал замечательную работу, чтобы собрать это вместе. Последняя полученная мной информация заключалась в том, что работа очень близка к финишу", - сказал глава американской дипломатии.

Рубио добавил, что это "хорошая сделка", которая, по его словам, поможет завершить войну РФ против Украины.

Напомним, что 26 февраля СМИ опубликовали полный текст соглашения между Украиной и Соединенными Штатами по полезным ископаемым. Основные положения документа уже согласованы.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

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Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

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