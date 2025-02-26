Украине не нужны договоренности с США только о деньгах, мы сейчас пытаемся выжить, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на сотрудничество с Соединенными Штатами не только в экономической сфере, поскольку Америка - стратегический партнер.

Об этом глава украинского государства заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он прокомментировал тот факт, что новое соглашение с США о полезных ископаемых не содержит гарантий безопасности для Украины.

По словам главы государства, если Украина не подпишет такое соглашение с США, то "ничего не сработает". Поэтому он согласился "на определенные базовые вещи", поскольку США - стратегический партнер.

Также читайте: Прекращение огня не будет без гарантий безопасности для Украины, - Зеленский

"Но я хочу просто понять, что будет с нами, с нашими семьями завтра. И понять где вы (США - ред.). Поэтому нам не нужны только договоренности о деньгах. Потому что мы сейчас пытаемся выжить. Вот почему мой первый вопрос заключается в том, прекратит Америка военную помощь или нет?" - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что не может быть и речи о том, чтобы заморозить войну и закончить ее "завтра", поскольку Россией правит диктатор Владимир Путин.

Напомним, 26 февраля президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина и США согласовали рамочное соглашение о полезных ископаемых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хочет быстро закончить войну, но Путин этого не хочет, - Зеленский

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина и США согласовали рамочное соглашение о полезных ископаемых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В соглашении с США об ископаемых нет ни $500 млрд долга, ни 350, ни 100. Мы - не должники, - Зеленский