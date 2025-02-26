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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Украине не нужны договоренности с США только о деньгах, мы сейчас пытаемся выжить, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине нет ни $500 млрд долга, ни 350, ни 100.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на сотрудничество с Соединенными Штатами не только в экономической сфере, поскольку Америка - стратегический партнер.

Об этом глава украинского государства заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он прокомментировал тот факт, что новое соглашение с США о полезных ископаемых не содержит гарантий безопасности для Украины.

По словам главы государства, если Украина не подпишет такое соглашение с США, то "ничего не сработает". Поэтому он согласился "на определенные базовые вещи", поскольку США - стратегический партнер.

Также читайте: Прекращение огня не будет без гарантий безопасности для Украины, - Зеленский

"Но я хочу просто понять, что будет с нами, с нашими семьями завтра. И понять где вы (США - ред.). Поэтому нам не нужны только договоренности о деньгах. Потому что мы сейчас пытаемся выжить. Вот почему мой первый вопрос заключается в том, прекратит Америка военную помощь или нет?" - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что не может быть и речи о том, чтобы заморозить войну и закончить ее "завтра", поскольку Россией правит диктатор Владимир Путин.

Напомним, 26 февраля президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина и США согласовали рамочное соглашение о полезных ископаемых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хочет быстро закончить войну, но Путин этого не хочет, - Зеленский

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина и США согласовали рамочное соглашение о полезных ископаемых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В соглашении с США об ископаемых нет ни $500 млрд долга, ни 350, ни 100. Мы - не должники, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20210) США (26381)


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Топ комментарии
+2
зеля евалюцiонуэ у своiх промовах-вiд початкового, ייщоб припинити вiйну треба перестати стрiлятиיי,до недавнього-ייякщо нас не беруть в нато,то повернiть ядерну зброюיי.
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26.02.2025 17:25
+1
,,,"зелений клован" а як зібрався вижити без грошей і чому "зелені грабіжники" так ********** красти з української казни гроші."щоб лише вижити"???
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26.02.2025 17:27
+1
Тут погоджуся: життя країни неварте якихось там грошей.
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26.02.2025 17:38
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Папа Саня заставив би презедента здати тест ДНК, якби Зеля підписав договір, де як мінімум у половину грошей не можна б було запустити руки.
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26.02.2025 17:20 Ответить
зеля евалюцiонуэ у своiх промовах-вiд початкового, ייщоб припинити вiйну треба перестати стрiлятиיי,до недавнього-ייякщо нас не беруть в нато,то повернiть ядерну зброюיי.
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26.02.2025 17:25 Ответить
,,,"зелений клован" а як зібрався вижити без грошей і чому "зелені грабіжники" так ********** красти з української казни гроші."щоб лише вижити"???
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26.02.2025 17:27 Ответить
Украінці так - виживають а хто на потоках то вже не знає в шо вкладатися
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26.02.2025 17:30 Ответить
Зеленський додав, що не може бути й мови про те, щоб заморозити війну і закінчити її "завтра" Джерело: https://censor.net/ua/n3538098

Ну хоч би вже не палився так. Бачу дуже вигідно сидіти на троні коли вічна війна
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26.02.2025 17:31 Ответить
Україні не потрібні домовленості зі США тільки про гроші, ми зараз намагаємося вижити - Зеленський.
Намагаємося вижити з України всіх, хто бачить, яку прутню ми творимо при владі.
Намагаємося вижити будь-яку опозицію та нелояльне до фігури "найвеличнішого" керівництво в регіонах і великих містах.
Вижити не підконтрольні нам ЗМІ.
Ми ще ті "виживальщики"
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26.02.2025 17:34 Ответить
Тут погоджуся: життя країни неварте якихось там грошей.
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26.02.2025 17:38 Ответить
Знову під "тиском обставин" ми змушені щось підписувати. Ніколи цього не робіть. Спробуйте набути хоч трохи суб'єктності та навчіться посилати тоді, коли вам цього хочеться і обставини цього вимагають. Це - розводняк.
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26.02.2025 17:53 Ответить
Розводняк был еще в 2019, он до сих пор продолжается.
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26.02.2025 18:07 Ответить
Гадаю, що розводняк почався ще 1991-го і кожного разу набував нових обрисів.
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26.02.2025 19:07 Ответить
По словам главы государства, если Украина не подпишет такое соглашение с США, то "ничего не сработает". Поэтому он согласился "на определенные базовые вещи", поскольку США - стратегический партнер. Источник: https://censor.net/ru/n3538098
К психиатрам этого наркошу.
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26.02.2025 18:05 Ответить
ТАК КАКОЕ ВРЕМЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЫЖИВАНИЕ В УКРАИНЕ !!!???
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26.02.2025 18:31 Ответить
Зараз потрібно чітко розрізняти "Америку" і "адміністрацію диктатора Трампа-Краснова". Остання представляє інтереси ***** і ставитись до цієї адміністрації потрібно відповідно до її поведінки. Зараз ця поведінка відверто ворожа.
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26.02.2025 18:39 Ответить
Тобто готовий все віддати задарма, чи за "золотий парашут" від трампона.
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26.02.2025 22:30 Ответить
 
 