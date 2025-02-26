Трамп хочет быстро закончить войну, но Путин этого не хочет, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку идеи скорейшего завершения войны, однако подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мире.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в среду, информирует Цензор.НЕТ.
"Я понимаю президента Трампа: он хочет сделать это быстро, но это, знаете, не диалог с кем-то. То есть у него будет много проблем с Путиным, потому что он не хочет заканчивать войну", - заявил Зеленский.
Он также отметил, что войну нужно было закончить еще раньше, но сейчас важно сосредоточиться на том, чтобы победа Украины была окончательной.
"Если мы не смогли (закончить раньше - ред.), сейчас мы должны сосредоточиться, чтобы закончить без всякой возможности вернуть войну", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, президент США Дональд Трамп подчеркивает необходимость остановить войну в Украине, путем прекращения огня или прямым переходом к мирному соглашению.
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Як там "якщо я не закінчу війну, то ПІДУ"...
Ось і ЙДИ НХ!
ніц не зробиш
Як без війни потім поверути окуповані території? По ідеї зараз нам потрібен мир, щоб наростити м"язи, озброїтись до зубів, створити ядерну зброю, багато ядерної зброї. А потім просто стерти рашку з лиця землі. Помститися цим мразям знищивши ядерними бомбами їх мегаполіси!!!
Судячи із поведінки Трампа, він або абсолютно некомпетентний у причинах нападу Мордору на Україну, або навпаки, компетентний, і хоче допомогти Х-уйлу знищити Україну, тільки ж щоб в очах Європи виглядало так, що Україна сама в цьому винна, і щоб Європа принаймні вдавала, що вона з цим погоджується.
Поки що Трамп нам шкодить, та намагається реабілітувати агресорів, тільки з Європою у нього не дуже виходить (Орбан і Фіцо не Європа), він зовсім не переконав її, що він миротворець, лише налякав і загнав у стрес якраз своєю ірраціональною поведінкою, образами європейців та вихвалянням і виправдовуванням Кабаєва, що вже 3 роки веде велику війну на знищення України заради Химери Третього Риму, чи то пак Третього Рейху.