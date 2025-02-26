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Трамп хочет быстро закончить войну, но Путин этого не хочет, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку идеи скорейшего завершения войны, однако подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мире.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в среду, информирует Цензор.НЕТ.

"Я понимаю президента Трампа: он хочет сделать это быстро, но это, знаете, не диалог с кем-то. То есть у него будет много проблем с Путиным, потому что он не хочет заканчивать войну", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что войну нужно было закончить еще раньше, но сейчас важно сосредоточиться на том, чтобы победа Украины была окончательной.

"Если мы не смогли (закончить раньше - ред.), сейчас мы должны сосредоточиться, чтобы закончить без всякой возможности вернуть войну", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент США Дональд Трамп подчеркивает необходимость остановить войну в Украине, путем прекращения огня или прямым переходом к мирному соглашению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин - диктатор и чудовище. Нельзя вознаграждать РФ за вторжение в Украину, - сенатор-демократ Суоцци

Автор: 

Зеленский Владимир (20210) путин владимир (31203) Трамп Дональд (5075) война в Украине (3459)


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Топ комментарии
+6
Так і зеля не хоче
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26.02.2025 17:02
+6
Та щось і в тебе такого бажання не видно... ВПК в сраці, професійні командири усуваються з посад, корупція вже крутіше ніж при янику.
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26.02.2025 17:02
+4
Ау, обіцяльник-цецяльник!
Як там "якщо я не закінчу війну, то ПІДУ"...
Ось і ЙДИ НХ!
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26.02.2025 16:59
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Ау, обіцяльник-цецяльник!
Як там "якщо я не закінчу війну, то ПІДУ"...
Ось і ЙДИ НХ!
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26.02.2025 16:59 Ответить
@уйло сратиме усьому світові та насамперед Україні до свого скону
ніц не зробиш
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26.02.2025 16:59 Ответить
А в "глаза пасматрєть" ? ВсЬо, не працює ? Винось тоді шашлики !
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26.02.2025 17:00 Ответить
А найбільше цього не хоче наш Боневтік Кабиздохович. Я би сказав не просто не хоче, а сцить. Бо як тільки скасовують воєнний стан, наступного дня Майдан, і зелена пліснява побіжить наввипередки здавати свого лідора, в надії залишитись на свободі.
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26.02.2025 17:01 Ответить
Дууже хочеться спитати в Зеленського - у якому ж отворі путіна Зеленський свого часу побачив мир?
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26.02.2025 17:01 Ответить
"Якщо ми не змогли (закінчити раніше - ред.), зараз ми повинні зосередитися, щоб закінчити без жодної можливості повернути війну", - підкреслив Зеленський.

Як без війни потім поверути окуповані території? По ідеї зараз нам потрібен мир, щоб наростити м"язи, озброїтись до зубів, створити ядерну зброю, багато ядерної зброї. А потім просто стерти рашку з лиця землі. Помститися цим мразям знищивши ядерними бомбами їх мегаполіси!!!
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26.02.2025 17:02 Ответить
Бо той хто вважає шо раху можна перемогти бусифікованими роботягами з вулиці озброеними лопатами від кулеби, то хворі дебіли
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26.02.2025 17:03 Ответить
тобі років 10?
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26.02.2025 18:16 Ответить
Так і зеля не хоче
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26.02.2025 17:02 Ответить
а кто спрашивать будет?
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26.02.2025 17:04 Ответить
Трамп вже хотів за 24 години, а путін за три дні. Хотєлки тут до сраки. Це черговий висєр зелі.
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26.02.2025 17:08 Ответить
Та щось і в тебе такого бажання не видно... ВПК в сраці, професійні командири усуваються з посад, корупція вже крутіше ніж при янику.
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26.02.2025 17:02 Ответить
Треба брати приклад з німеччина по намірам. Так вони програли першу світову війну, але потім такий реванш замутили шо мама нігорюй. і якщо б не ці погані янкі, то Гітляр спалив би кацапів к хєрам. Шкода що американці не заглянули Гітлєру в глаз
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26.02.2025 17:06 Ответить
ти хочеш взяти реванш? з ким,з 6 млн.ухилянтської наволочі? з юдами,які вже розсталяють Менори? з Содолем та Сиром? з юдами типу Суркісів,Бєнь,Пінчуков,Вассерманов,Рабіновічей тощо? тобі скіки років,реваншист?
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26.02.2025 17:32 Ответить
чуваче, ти все пропустив, америка вибрала сторону і вона не українська, можеш не старатися.
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26.02.2025 17:14 Ответить
Міністерство Закінчення війни ще не створюється?
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26.02.2025 17:17 Ответить
Лавров сьогодні підтвердив, що Путлєр буде вести війну проти України до останнього жителя Мордора, тобто поки не наступить його біологічна смерть, або економіка Мордору буде неспроможна її продовжувати.
Судячи із поведінки Трампа, він або абсолютно некомпетентний у причинах нападу Мордору на Україну, або навпаки, компетентний, і хоче допомогти Х-уйлу знищити Україну, тільки ж щоб в очах Європи виглядало так, що Україна сама в цьому винна, і щоб Європа принаймні вдавала, що вона з цим погоджується.
Поки що Трамп нам шкодить, та намагається реабілітувати агресорів, тільки з Європою у нього не дуже виходить (Орбан і Фіцо не Європа), він зовсім не переконав її, що він миротворець, лише налякав і загнав у стрес якраз своєю ірраціональною поведінкою, образами європейців та вихвалянням і виправдовуванням Кабаєва, що вже 3 роки веде велику війну на знищення України заради Химери Третього Риму, чи то пак Третього Рейху.
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26.02.2025 17:22 Ответить
Це? Зюзя називає війну,яку він привів,сотні тисяч жертв,руйнування-це? А Трампон дійсно хоче закінчити....до липня 2025,кінцевого терміну подачі кандидатур на Нобелівську премію миру....
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26.02.2025 17:29 Ответить
Поки що бачимо що не хочеш ти
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26.02.2025 17:29 Ответить
Завершити війну ми могли ще після харківської операції.Коли був фактично паритет і повна троща ворога.А замість цього було багато балаканини і не потрібної єйфорії.
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26.02.2025 17:52 Ответить
так шелуха зелёная тоже не хочет
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26.02.2025 19:18 Ответить
 
 