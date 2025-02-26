Трамп хочет быстро закончить войну, но Путин этого не хочет, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку идеи скорейшего завершения войны, однако подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мире.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в среду, информирует Цензор.НЕТ.

"Я понимаю президента Трампа: он хочет сделать это быстро, но это, знаете, не диалог с кем-то. То есть у него будет много проблем с Путиным, потому что он не хочет заканчивать войну", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что войну нужно было закончить еще раньше, но сейчас важно сосредоточиться на том, чтобы победа Украины была окончательной.

"Если мы не смогли (закончить раньше - ред.), сейчас мы должны сосредоточиться, чтобы закончить без всякой возможности вернуть войну", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент США Дональд Трамп подчеркивает необходимость остановить войну в Украине, путем прекращения огня или прямым переходом к мирному соглашению.

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