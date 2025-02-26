Путин - диктатор и чудовище. Нельзя вознаграждать РФ за вторжение в Украину, - сенатор-демократ Суоцци
Представитель Демократической партии Нью-Йорка сенатор Том Суоцци назвал главу Кремля Владимира Путина диктатором, напомнив, что украинского президента Владимира Зеленского выбрало абсолютное большинство украинцев.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Конгрессе США, информирует Цензор.НЕТ.
Суоцци напомнил, что Зеленского выбрали 73% граждан на демократических выборах.
Американский чиновник подчеркнул, что именно россияне вторглись в Украину и "дать что-то Путину и уступить, чтобы он остановился, как это сделал когда-то Чемберлен в отношении Гитлера, - бессмысленно".
"Если мы сейчас уступим РФ и вознаградим вторжение в государство-союзника, с демократически избранным президентом, то что скажут в Латвии, Литве, Эстонии, Польше. Путин - зверь, он - чудовище, он - диктатор. Мы не можем позволить этому стать нормой", - подчеркнул Суоцци.
Сенатор-демократ также добавил, что именно российские войска насиловали и убивали людей, похищали детей.
Напомним, что накануне конгрессмен-республиканец Дэн Крэншоу заявил, что США стремятся к установлению длительного мира, который "конечно, предусматривает гарантии безопасности". Европа должна удвоить усилия для гарантий безопасности, поскольку речь идет о ее континенте.
Председатель военного комитета Сената США Роджер Уикер назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником, который должен сидеть в тюрьме до конца жизни или быть казненным за свои поступки.
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Серійний убивця Українців, прутін-мізулін, і Трамп-бите вухо !
Ганьба, для історії США
В этом с обеих сторон сошлись идиоты из бывших "братских народов".
Они уже неоднократно выбирали откровенное Г, и я уверен, что выберут ещё.
не може таке бути щоб успіх чи неуспіх демпартії залежав від помилок республіканської партії.
ви повинні бути самі по собі привабливими для виборця і тоді мага, українська діяспора та инше гівно нехай хоч довіку свого трампа облизують, у вас буде влада і підтримка розумних американців.