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Путин - диктатор и чудовище. Нельзя вознаграждать РФ за вторжение в Украину, - сенатор-демократ Суоцци

Сенатор-демократ Том Суоцци

Представитель Демократической партии Нью-Йорка сенатор Том Суоцци назвал главу Кремля Владимира Путина диктатором, напомнив, что украинского президента Владимира Зеленского выбрало абсолютное большинство украинцев.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Конгрессе США, информирует Цензор.НЕТ.

Суоцци напомнил, что Зеленского выбрали 73% граждан на демократических выборах.

Американский чиновник подчеркнул, что именно россияне вторглись в Украину и "дать что-то Путину и уступить, чтобы он остановился, как это сделал когда-то Чемберлен в отношении Гитлера, - бессмысленно".

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"Если мы сейчас уступим РФ и вознаградим вторжение в государство-союзника, с демократически избранным президентом, то что скажут в Латвии, Литве, Эстонии, Польше. Путин - зверь, он - чудовище, он - диктатор. Мы не можем позволить этому стать нормой", - подчеркнул Суоцци.

Сенатор-демократ также добавил, что именно российские войска насиловали и убивали людей, похищали детей.

Напомним, что накануне конгрессмен-республиканец Дэн Крэншоу заявил, что США стремятся к установлению длительного мира, который "конечно, предусматривает гарантии безопасности". Европа должна удвоить усилия для гарантий безопасности, поскольку речь идет о ее континенте.

Председатель военного комитета Сената США Роджер Уикер назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником, который должен сидеть в тюрьме до конца жизни или быть казненным за свои поступки.

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Автор: 

путин владимир (31203) США (26381) Сенат США (498) война в Украине (3459)


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Топ комментарии
+9
Якби ще так вважали з десяток сенаторів республіканців.Та щоб вони не тремтіли перед рижим, як кроліки перед пітоном.
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26.02.2025 13:57
+8
Ці слова в вуха Трампу
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26.02.2025 13:44
+5
У вуха може й зайде - але до мізків не дійде, бо їх ж немає..країною керують - дід з деменцією чи альцгеймера й чувак з синдромом Аспергера...от чому ні в них ні нас у кандидатів на високі посади не витребовують медичні висновки?? Що можуть обіймати такі посади..
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26.02.2025 14:18
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Ці слова в вуха Трампу
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26.02.2025 13:44 Ответить
Якби ще так вважали з десяток сенаторів республіканців.Та щоб вони не тремтіли перед рижим, як кроліки перед пітоном.
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26.02.2025 13:57 Ответить
У вуха може й зайде - але до мізків не дійде, бо їх ж немає..країною керують - дід з деменцією чи альцгеймера й чувак з синдромом Аспергера...от чому ні в них ні нас у кандидатів на високі посади не витребовують медичні висновки?? Що можуть обіймати такі посади..
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26.02.2025 14:18 Ответить
Потихеньку народ повстає проти маразматика Трампона.
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26.02.2025 13:45 Ответить
Імпічмент Тромбу демократи робити збираються ? Чи просто слова , ні про що ...?
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26.02.2025 13:47 Ответить
Ну хоть у когось є яйця
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26.02.2025 13:48 Ответить
Правда, про хазяїна Трампа-бите вухо!
Серійний убивця Українців, прутін-мізулін, і Трамп-бите вухо !
Ганьба, для історії США
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26.02.2025 13:48 Ответить
По этой логике и Ху#ла выбрало абсолютное большинство свинособак.
В этом с обеих сторон сошлись идиоты из бывших "братских народов".
Они уже неоднократно выбирали откровенное Г, и я уверен, что выберут ещё.
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26.02.2025 13:48 Ответить
вам би своєю партією зайнятися бо гівна там вагони вичищать треба.
не може таке бути щоб успіх чи неуспіх демпартії залежав від помилок республіканської партії.
ви повинні бути самі по собі привабливими для виборця і тоді мага, українська діяспора та инше гівно нехай хоч довіку свого трампа облизують, у вас буде влада і підтримка розумних американців.
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26.02.2025 13:52 Ответить
Все до того йде, шо дідуся Байдена та демократів в цілому ми будемо згадувати як навіть щось непогане. Хоча , по суті, це була абсолютно нерішуча адміністрація , яка взагалі не вкурювала в ситуацію.
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26.02.2025 13:52 Ответить
Українська проблема, що більшість з ВИБОРЦІВ, тобто 73% з тих хто прийшов, а їх було не більш 50%, обрали БЛАЗНЯ у повному розумінні цього слова. А ось проблема США .... майже така. Обрали напівбога, напівНобеля та майстра слова та deals. Щоб США стала супердержавою чи власністю трампістів ?
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26.02.2025 14:08 Ответить
Чому це рашиське чудовисько ще живе ? а хтось терористу злочинцю збираєтся руку тиснути.
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26.02.2025 14:38 Ответить
вот такого президента нужно США!а не завербованного агента рашкой!
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26.02.2025 14:46 Ответить
 
 