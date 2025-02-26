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Прекращение огня не будет без гарантий безопасности для Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине не будет прекращения огня без гарантий безопасности для нашей страны со стороны США и союзников.

Об этом он заявил во время своей пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не пойду на 10 центов возврата долга в этом соглашении, иначе это прецедент. Мы благодарны и как я и сказал, в следующем соглашении, которое это соглашение открывает, там, где мы можем более предметно говорить о гарантиях безопасности или о конкретных суммах, как будет управляться фонд и тому подобное. Мы готовы говорить, если это условие, что дальше помощь Украине не будет бесплатная, это новая реальность. Она может быть, все понимают, в каких мы условиях, мы в войне. Если мне скажут, мы продолжаем помощь, мы даем вам оружие на 30 млрд, вы должны нам вернуть что-то. Скажут, мы будем возвращать, потому что нам будет нужна эта помощь", - отметил президент.

Зеленский отметил, что между первым шагом (рамочное соглашение - ред.) и вторым (фонд - ред.) шагом Украина должна понять, где она находится с точки зрения партнерства с США.

"И поэтому я считаю, что наша встреча с Трампом, это важно. Мы все должны понять, что не будет просто прекращения огня, а у Украины не будет гарантий безопасности, так оно не будет. Война должна завершиться так, чтобы все были уверены, что завтра она не начнется снова", - подчеркнул президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После войны Украина сохранит максимальный количественный состав ВСУ, это гарантия безопасности, - Зеленский

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина и США согласовали рамочное соглашение о полезных ископаемых.

Также читайте: Текст соглашения с США рассмотрят сегодня, оно напрямую привязано к гарантиям безопасности, - Шмыгаль

Автор: 

Зеленский Владимир (20210) война в Украине (3459) гарантии безопасности (112) прекращения огня (107)


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Топ комментарии
+9
А вот это ПРАВИЛЬНО, давить ватную мразь до полного уничтожения.
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26.02.2025 17:40
+6
Означає що припинення вогню не буде.
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26.02.2025 17:39
+6
В тебе ж 29 договорів у 23 році підписані?
Які гарантії влада виконала?
Мости хтось інший має підривати?
Чи облаштуванням оборонної лінії має займатись британці?
А як можна гарантувати військам ротацію, якщо держава не приймає законів?
Людина не військова, таке ляпає аби нічого не робити самому.
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26.02.2025 17:50
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Правила форума Совет форумчан
Означає що припинення вогню не буде.
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26.02.2025 17:39 Ответить
А вот это ПРАВИЛЬНО, давить ватную мразь до полного уничтожения.
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26.02.2025 17:40 Ответить
Приїзжай в Україну,будеш давити,заодно поржеш.
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26.02.2025 17:53 Ответить
Вата, не подгорай, ты же палишься как последний лох ,хотя почему собственно, как.
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26.02.2025 18:06 Ответить
Звичайно не буде.Підпишемо щось там з американцями,й потім скажемо,мовляв,гайда розробляти)А ті,ти шо дядьку,там же война)А ми їм,ваш міністр же в поїзді щасливо доїхав до столиці,ось і вам повезе)А вони,але ж там москалі стріляють))А ми їм,а ви що думали,що то учєнія))І тут Трампом заплаче на публіку ,або вишле в Чорне мове два авіаносця))
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26.02.2025 17:46 Ответить
походу война наоборот наберёт оборотов
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26.02.2025 17:49 Ответить
В тебе ж 29 договорів у 23 році підписані?
Які гарантії влада виконала?
Мости хтось інший має підривати?
Чи облаштуванням оборонної лінії має займатись британці?
А як можна гарантувати військам ротацію, якщо держава не приймає законів?
Людина не військова, таке ляпає аби нічого не робити самому.
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26.02.2025 17:50 Ответить
К тому времени, как Буданов даст интервью, шо "скоро будем пить кофе в Днепре( Запорожье, Харькове...), может Зеленский и продуплится, что никаких гарантий никто не даст...
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26.02.2025 17:51 Ответить
А чи встигнуть російскі реактори з металобрухту до Хмельницька довезти,чи навіть не планують?
Головне гроші вкрасти,рятуючи расєйський росатом!
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26.02.2025 17:57 Ответить
ти диви який рішала
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26.02.2025 17:51 Ответить
А якже 30 (або скільки там) "БЕЗПЕКОВИХ УГОД" підписаних Зеленським,і з США також!,навже не діють?!
А як піарився зє на цій фейковій "безпеці! Треполог (брехун)смарагдовий.
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26.02.2025 17:52 Ответить
Почекай почекай . Зараз буде турне до Вашингтона і все може змінитися. Може що новий очільник ФБР розповість цікавого
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26.02.2025 17:53 Ответить
дуже хороші слова, треба їх триматися хай там що.
бо допомога америки була, хто не знає застарілою зброєю, невчасно, мало і переоцінено в чотири рази.
але якщо вона безкоштовна то нехай хоч в тисячу разів переоцінена.
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26.02.2025 17:53 Ответить
Та ясень пень, Цицерон ти наш!
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26.02.2025 17:54 Ответить
Воно й правильно. Але, це означає що ніякого миру не буде. Хоч би зброю давали, чи гроші на зброю.
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26.02.2025 17:55 Ответить
Гроші?!! Нівякому разі - зє&к• їх розмародьорять! І не буде а ні зброї(данська модель з мінами),а ні грошей.
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26.02.2025 18:00 Ответить
Припинення вогню не буде з вини Х-уйла, нічого у його бажанні знищити Україну за 3 роки не змінилося. А єдиним практичним наслідком демагогії Трампа є те, що США більше не допомагають Україні та проводять інформаційно-психологічні орерації проти неї.
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26.02.2025 17:56 Ответить
Зє ж докерувався.
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26.02.2025 18:01 Ответить
А вони й не допомагали як треба. Вони домовились з європою щоб протягнути війну якнайдовше, і ніби виснажити рашу. А насправді, щоб європа могла зробити кроки для запуску виробництва зброї і техніки. А вони три роки виявляли занепокоєння та оголошували "потужні санкції". І тепер, коли США сказали що все, далі самі, то взялись ніби за голову, але вже якось пізнувато. Добре бити когось чужими руками.
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26.02.2025 18:08 Ответить
Може й не так як треба (власне, це справедливо щодо США, стосовно частки свого ВНП, то була незначна допомога), але допомагали, а більшість країн Європи допомагали і допомагають надалі, без цієї допомоги у нас було б скрутніше становище, особливо до часу, поки наш ВПК зміг налагодити серійне виробництво зброї та вогневих засобів (хоч патронів і досі, здається, не випускаємо, а єдиний український патронний завод росіяни захопили у Луганську ще у 2014 р.)
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26.02.2025 18:36 Ответить
Я до того, що особисто я тільки нещодавно зрозумів які плани Європи, після виступу Венса. Коли у них почало підгорати від того що США може вивести війська з Європи, і вони залишаться ні з чим. Ясно те, що вони надіються відбитись від раші (чи знекровити її серйозно) нашими руками, та нашими життями. І при цьому серйозно покладаючись на США.
Три роки в них було щоб наростити потужності вироблення зброї хоча б для себе. Нас ще хоча б якось можна виправдати, бо у нас війна. А вони просунулись на кілька заводів та потужних заяв про підтримку і занепокоєності.
Тому, зараз хай вже вступають у війну на нашому боці, досить вже цих галімих лозунгів та нікчемних санкцій.
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26.02.2025 19:14 Ответить
Вони нарощують, але повільно. Втім вже вірно оцінюють ситуацію, і почали вкладатися в оборонну промисловість (заради власної безпеки, бо побачили, що знаходиться поруч монструозне утворення на чолі з навіженим царьком-фюрером). Акції Рейнметалл, чи як там зветься німецька корпорація, що виробляє важке озброєння, злетіли у ціні у 10 разів з 2021 року. Британія збільшує свої оборонні витрати з 2,3% зараз до 2,5% до 2027 року, і до 3% до 2030 р. Але інтенсивніше вони свої економіки мілітаризувати теж бояться. Нам схоже допомоги буде не вистачати, якщо війна буде тривати у режимі високої інтенсивності. І свої війська воювати в Україну не відправлять, у них проти цього суспільна думка, не хочуть дозволити, щоб вмирали їхні громадяни, тому що не зобов'язані до цього відповідними договорами. Тому нам буде нелегко, доведеться тримати оборону і знекровлювати ворога, бо пишуть, на контрнаступи немає у нас ресурсів. Сподвваюсь, Мордор загине під руїнами власної економіки ще до того як перетвориться на Північну Корею, а може Х-уйло раніше здохне, і у них неминуче почнуться чвари за владу, адже спадкоємця на престол він так і не підготував.
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26.02.2025 19:56 Ответить
Припинення вогню без гарантій безпеки,це смерть України
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26.02.2025 18:10 Ответить
Припинення вогню - це капітуляція.
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26.02.2025 19:05 Ответить
Так вже є «гарантії».
лавруха знову вимагає Херсон і Запоріжжя,як «ісконно рюськіє города»
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26.02.2025 18:46 Ответить
Як ти заїбав. Якщо не надаватимуть союзники зброю будеш з кулебської лопати не пприпиняти вогонь, довбойобе. Для тебе гарантії безпеки це продовження хоч якого небудь маленького військового стану, щоб відбути свій обіцяний один термін преZEденства, але до кінця свого ганьбливого життя.
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26.02.2025 19:20 Ответить
 
 