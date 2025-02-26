Прекращение огня не будет без гарантий безопасности для Украины, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине не будет прекращения огня без гарантий безопасности для нашей страны со стороны США и союзников.
Об этом он заявил во время своей пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не пойду на 10 центов возврата долга в этом соглашении, иначе это прецедент. Мы благодарны и как я и сказал, в следующем соглашении, которое это соглашение открывает, там, где мы можем более предметно говорить о гарантиях безопасности или о конкретных суммах, как будет управляться фонд и тому подобное. Мы готовы говорить, если это условие, что дальше помощь Украине не будет бесплатная, это новая реальность. Она может быть, все понимают, в каких мы условиях, мы в войне. Если мне скажут, мы продолжаем помощь, мы даем вам оружие на 30 млрд, вы должны нам вернуть что-то. Скажут, мы будем возвращать, потому что нам будет нужна эта помощь", - отметил президент.
Зеленский отметил, что между первым шагом (рамочное соглашение - ред.) и вторым (фонд - ред.) шагом Украина должна понять, где она находится с точки зрения партнерства с США.
"И поэтому я считаю, что наша встреча с Трампом, это важно. Мы все должны понять, что не будет просто прекращения огня, а у Украины не будет гарантий безопасности, так оно не будет. Война должна завершиться так, чтобы все были уверены, что завтра она не начнется снова", - подчеркнул президент.
Соглашение об ископаемых с США
Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.
Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.
Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".
Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.
25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.
26 февраля президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина и США согласовали рамочное соглашение о полезных ископаемых.
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Які гарантії влада виконала?
Мости хтось інший має підривати?
Чи облаштуванням оборонної лінії має займатись британці?
А як можна гарантувати військам ротацію, якщо держава не приймає законів?
Людина не військова, таке ляпає аби нічого не робити самому.
Головне гроші вкрасти,рятуючи расєйський росатом!
А як піарився зє на цій фейковій "безпеці! Треполог (брехун)смарагдовий.
бо допомога америки була, хто не знає застарілою зброєю, невчасно, мало і переоцінено в чотири рази.
але якщо вона безкоштовна то нехай хоч в тисячу разів переоцінена.
Три роки в них було щоб наростити потужності вироблення зброї хоча б для себе. Нас ще хоча б якось можна виправдати, бо у нас війна. А вони просунулись на кілька заводів та потужних заяв про підтримку і занепокоєності.
Тому, зараз хай вже вступають у війну на нашому боці, досить вже цих галімих лозунгів та нікчемних санкцій.
лавруха знову вимагає Херсон і Запоріжжя,як «ісконно рюськіє города»