Прекращение огня не будет без гарантий безопасности для Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине не будет прекращения огня без гарантий безопасности для нашей страны со стороны США и союзников.

Об этом он заявил во время своей пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не пойду на 10 центов возврата долга в этом соглашении, иначе это прецедент. Мы благодарны и как я и сказал, в следующем соглашении, которое это соглашение открывает, там, где мы можем более предметно говорить о гарантиях безопасности или о конкретных суммах, как будет управляться фонд и тому подобное. Мы готовы говорить, если это условие, что дальше помощь Украине не будет бесплатная, это новая реальность. Она может быть, все понимают, в каких мы условиях, мы в войне. Если мне скажут, мы продолжаем помощь, мы даем вам оружие на 30 млрд, вы должны нам вернуть что-то. Скажут, мы будем возвращать, потому что нам будет нужна эта помощь", - отметил президент.

Зеленский отметил, что между первым шагом (рамочное соглашение - ред.) и вторым (фонд - ред.) шагом Украина должна понять, где она находится с точки зрения партнерства с США.

"И поэтому я считаю, что наша встреча с Трампом, это важно. Мы все должны понять, что не будет просто прекращения огня, а у Украины не будет гарантий безопасности, так оно не будет. Война должна завершиться так, чтобы все были уверены, что завтра она не начнется снова", - подчеркнул президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После войны Украина сохранит максимальный количественный состав ВСУ, это гарантия безопасности, - Зеленский

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина и США согласовали рамочное соглашение о полезных ископаемых.

Также читайте: Текст соглашения с США рассмотрят сегодня, оно напрямую привязано к гарантиям безопасности, - Шмыгаль