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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
11 042 157

Зеленский изменил свое мнение, фактически извинился и готов заключить соглашение о полезных ископаемых, - спикер Джонсон

Джонсон говорит, что Зеленский готов заключить соглашение об ископаемых

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский изменил мнение о соглашении о полезных ископаемых и готов к его подписанию.

Об этом американский политик сказал в радиоинтервью, передает The Hill, информирует Цензор.НЕТ.

"Я очень благодарен и рад, что Зеленский за последние несколько дней полностью изменил мнение. Он фактически извинился за все это. И он сказал: "О нет, нет, мы все-таки хотели бы такого соглашения". Я думаю, у него было жестокое пробуждение",- сказал Джонсон.

По мнению спикера Палаты представителей, в Украине "многие люди были расстроены" тем, как прошла встреча президентов США и Украины в Белом доме.

"Конечно, мы все были расстроены, но мы должны вернуть его за стол переговоров", - добавил американский законодатель.

Читайте также: Встреча с США в Саудовской Аравии является одной из возможностей подписать соглашение об ископаемых, - МИД

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.

Подписание соглашения должно было состояться 28 февраля в Белом доме, впрочем из-за спора Трампа с Зеленским, этого не произошло.

Читайте: Келлог о соглашении по недрам: Не будет продвижения, пока не будет подписан документ

Автор: 

Зеленский Владимир (20196) соглашение (1300) США (26336) ископаемые (111) Джонсон Майк (133)


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Топ комментарии
+39
МЕРЗОТА рідкісна...Підлість аж пре з нього.
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09.03.2025 16:53
+27
Похоже что вас американцев скоро пошлют и в Европе и в Украине
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09.03.2025 16:53
+21
Не розумію навіщо ця угода???
Поясніть будь ласка...
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09.03.2025 17:01
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Страница 2 из 2
Тобто, фразу - " Вибачте, але йдіть на х*й" - Він зрозумів, я "фактичне" вибачення?
Про що я? Можливо, зеленський і включе задню, можливо і здасть Україну, а ле як би то не було, - те що каже цей слащавий п*дор - є суцільне лицемірство.
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09.03.2025 17:28 Ответить
Конченые дебилоиды, разговарвают сами с собой и сами у себя просят прощения, это уже полная белочка.
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09.03.2025 17:29 Ответить
німці памятають і Дрезден і Хемніц
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09.03.2025 20:59 Ответить
В Cтразбурзі хранцузи які з німцями всю історію не просто воювали а рубалися навдріз не розмовляють інглійською мені прийшлось порозумітися німецькою... Доктора хранцузам нада і подяку СШАтам за ВВ 1 і ВВ 2 так?
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09.03.2025 21:00 Ответить
Вочевидь, думка цього утирка нас цікавить в останню чергу
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09.03.2025 17:29 Ответить
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09.03.2025 18:29 Ответить
Зеленський дійсно повинен вибачиться за хамство і не професіоналізм у відповідь на приниження України і провокації самого Зеленнського Венсом, але він повинен вибачитися не перед Венсом, а перед українськім народом і українськими захисниками тому що вищевказаними діями підставив іх в черговий раз завівши українських захисників в котел тепер вже під курщиною і надав привід зкасувати військову допомогу Трампом. А тепер він готовий віддати корисні копалини та іншу іфраструктуру народу за яку українські захисники віддають своє життя вже без гарантії беспеки тим паче яка в нас вже є згідно Будапештського меморандуму тому що за її вже заплатили надавши іншій стороті теж гарантію беспеки , знищівши 1,4 тис. ядерних боєголовок націлених на США разом з ракетами і шахтами, але в нас як сказав сам Трамп намає козирних карт тому що Україна знищила всі 100% ЯЗ і презедент України працює не на народ України, а на себе- він поздає все і всіх аби залишитися при владі і не відповідати за те що наробив.
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09.03.2025 17:32 Ответить
При роззброєнні України 2600 ядерних боєголовок подарували расії, а не поставили під контроль ООН і розібрали. Кинувши Україну як лоха - ладно. А як з точки зору міжнäродних законів кваліфікується постачання 2600 ядерних боєголовок? Скільки пожиттєвих зaробили ті, чиї підписи під передачою ядерної зброї расії? Ладно Клінтон є американець і путіна вони клали на МКС. А українські громадяни хто передавав зброю росії - чому ще не в тюрмі з конфіскацєю?
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09.03.2025 21:06 Ответить
Будапешт показав реальний кошт будь якого папірця підпісаного СШАтами. Ось підпишемо ми і копалини і мир через здачу і тд. Гарантією знову будуть тіж папірці дешевші туалетного папіру.
Вищі посадові особи сш балакаючи про врозуміння Зе спокійно обрізають ВСЮ допомогу в тр яка тепер не може захистити від масових атак з повітря тч умисно вбиваючи українських жінок і дітей.
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09.03.2025 21:21 Ответить
В Аргентині Міллей, теж сумно не буде. От Еквадор так, але може грошенят не вистачити
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09.03.2025 18:35 Ответить
Так підкажіть 2%, або те що він вас лишилося. Раніше я не голосував ні за Зеленського ні за Порошенко, і зараз не збираюся, але з таким відношенням до свого населення, вам ніколи не набрати більше 2%
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09.03.2025 18:15 Ответить
Збираймо монатки і в Португалію, вона далі всіх і мобілізації там не буде. Можна зібратись натовпом з вантажівками на прорив кордону.
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09.03.2025 18:36 Ответить
73 було намальовано і ті хто цього не знає... - не коментую щоб не забанили.
Цим постом ви пропагуєте зневагу до української нації.
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09.03.2025 21:23 Ответить
Це продовження того ж спектаклю у Білому домі, але дещо відредагованому: Заленський на цей раз підіграє Трампу - буде показано, який Трамп переговорник, який здатний приборкати любого переговорника, заставити його вибачитися, пристати на його умови і т. п. Це продовження спектаклю на виїзній сцені у Саудівській Аравії зовсім не про угоду - це необхідність Трампа заявити "пацан сказав - пацан сдєлал", поставити галочку. І тут Зеленський мусить підіграти за для України. Все ще попереду...
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09.03.2025 17:37 Ответить
100 ядерних зарядів (носії вже є) і ось в нас вже є гарантії безпеки.
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09.03.2025 17:42 Ответить
Можна, але гарно, що у нас її немає. З цими довбойобами при владі, вона була б вже використана, в кількості 1 заряд. Ну зпалили би частину Москви на радість нашій діаспорі, а потім нас перетворили би на попіл. От і все.
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09.03.2025 18:39 Ответить
Свого часу, коли припекло, совок за 4 роки ядерну бімбу зробив.
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09.03.2025 17:43 Ответить
театр абсурду
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09.03.2025 17:46 Ответить
Оказывается в США большинство избирателей так же или даже тупее чем роSSийские, только в паРаше это от отравления мозга алкоголем, а в США от САМОДОСТАТОЧНОСТИ в быту - БАРАНОВ ничего не интересует, когда ВСЁ ЕСТЬ! Завтра скажут что Зеленский родил от Трампона и все поверят!
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09.03.2025 17:50 Ответить
Зєлємойша підпише все. Йому плювати на Україну і українців. Підпише заради себе і своїх подільників-мародерів.
Борислав Береза каже, що незламність зєлємойші різко пропала після того, як американці показали йому компромат на єрмака, баканова, пишного, шефіра і міндіча.
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09.03.2025 18:02 Ответить
Тобто до останнього українця то було не російське іпсо, то є наша справжня ціль? А то весь час іпсо, іпсо..
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09.03.2025 18:41 Ответить
Ну якщо Береза каже , то звісно .
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09.03.2025 18:50 Ответить
це до Берези , він в курсі
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09.03.2025 19:12 Ответить
Вас не влаштовує пояснення Берези, тому я питаю про ваше пояснення.
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09.03.2025 19:13 Ответить
Мене сам Береза не влаштовує . А де зараз цей ютюбєр ?
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09.03.2025 19:17 Ответить
А Єрмак влаштовує?
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09.03.2025 19:23 Ответить
питанням на питання хто відповідає ? отож ...
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09.03.2025 19:26 Ответить
Я не отримала відповіді на свої попередні питання. Натомість отримала питання не по змісту мого коментаря. Отож ...
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09.03.2025 19:38 Ответить
вибачте , але змістовності я не помітив
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09.03.2025 19:41 Ответить
То треба було просто пройти повз.
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09.03.2025 20:13 Ответить
тож так
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09.03.2025 20:19 Ответить
А чому Зєля передумав і НАВІЩО збирається підписувати угоду про копалини, якщо в ній немає гарантій безпеки?
Більше того, підписання цієї угоди не розблокує допомогу від США.
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09.03.2025 19:12 Ответить
подивіться що вони, трампососи, говорять та роблять. незалежно від цього договору вони нічим не допомагатимуть Україні. Нічим АБСОЛЮТНО!
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09.03.2025 18:02 Ответить
зараз зупинивши підтримку ППО сша умисно вбиває українських жінок і дітей.
Дії трампа вже призвели до програми на 800 млрд переозброєння ЄС і я певен що вони будуть продукувати САМП а не купувати Патріоти свої винищувачі а не купувати фантоми і тп. То трам вже наніс сша трильйонні збитки. Вигодонабувач тіки Китай.
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09.03.2025 21:29 Ответить
Щось подібне, московіти провернули і з ригоАНАЛАМ, - Харківські угоди від Литвина і якунОвоча!!
Пильнуймо за Україною!!
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09.03.2025 18:13 Ответить
Підари гнойні. Та хоч в дупу грайте того клоуна, але чому ж ви скоти свої рахунки з зеленським вияснюєте за рахунок україни, українців і за рахунок життянаших військових?
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09.03.2025 18:14 Ответить
зупинка підтримки ППО це умисне вбивство жінок і дітей.
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09.03.2025 21:31 Ответить
Х*** тобі в горло а не угоду.
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09.03.2025 18:16 Ответить
Навіщо цей договорняк якщо рудий каже,що і після укладення договору про корисні копалини США не буде надавати допомогу озброєнням і військовою технікою.
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09.03.2025 18:18 Ответить
сша на папірці путіна поклали то чому Україна через деякий час не покладе?
таким методом як зараз сша примушують можна оскаржувати в міжнародних судах.
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09.03.2025 21:33 Ответить
Не потрібно ні перед ким вибачатися, бидло кацапсько-американське нехай йде *****, ніяких угод з ними підписувати не потрібно!
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09.03.2025 18:32 Ответить
Але тільки про корисни копалини.
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09.03.2025 18:35 Ответить
Del savo Liaudies Budamas PREZIDENTU as padaryciau viska kad mano Salies gyyventojai.pilieciai,turistai,praeiviai.iseiviai jaustusi Saugiai.....Ta ir daro Prezidentas Zelenskis tris metus ir jau ketvirtus............Gaila kad Trumpis nepastebejo kad jis tapo Amerikos Geda......
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09.03.2025 18:44 Ответить
от бачите які люди йдуть до амеріканцкій церкви ? джонсон це взірець морального вбивці ,після меси в церкві ...
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09.03.2025 18:48 Ответить
Хто цьому гім..ку слово дав? Жопі,що харчується кацапськими грошима, слова не давали
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10.03.2025 04:27 Ответить
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