Зеленский изменил свое мнение, фактически извинился и готов заключить соглашение о полезных ископаемых, - спикер Джонсон
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский изменил мнение о соглашении о полезных ископаемых и готов к его подписанию.
Об этом американский политик сказал в радиоинтервью, передает The Hill, информирует Цензор.НЕТ.
"Я очень благодарен и рад, что Зеленский за последние несколько дней полностью изменил мнение. Он фактически извинился за все это. И он сказал: "О нет, нет, мы все-таки хотели бы такого соглашения". Я думаю, у него было жестокое пробуждение",- сказал Джонсон.
По мнению спикера Палаты представителей, в Украине "многие люди были расстроены" тем, как прошла встреча президентов США и Украины в Белом доме.
"Конечно, мы все были расстроены, но мы должны вернуть его за стол переговоров", - добавил американский законодатель.
Соглашение об ископаемых с США
Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.
Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.
Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".
Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.
25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.
26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.
Подписание соглашения должно было состояться 28 февраля в Белом доме, впрочем из-за спора Трампа с Зеленским, этого не произошло.
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Про що я? Можливо, зеленський і включе задню, можливо і здасть Україну, а ле як би то не було, - те що каже цей слащавий п*дор - є суцільне лицемірство.
Вищі посадові особи сш балакаючи про врозуміння Зе спокійно обрізають ВСЮ допомогу в тр яка тепер не може захистити від масових атак з повітря тч умисно вбиваючи українських жінок і дітей.
Цим постом ви пропагуєте зневагу до української нації.
Борислав Береза каже, що незламність зєлємойші різко пропала після того, як американці показали йому компромат на єрмака, баканова, пишного, шефіра і міндіча.
Більше того, підписання цієї угоди не розблокує допомогу від США.
Дії трампа вже призвели до програми на 800 млрд переозброєння ЄС і я певен що вони будуть продукувати САМП а не купувати Патріоти свої винищувачі а не купувати фантоми і тп. То трам вже наніс сша трильйонні збитки. Вигодонабувач тіки Китай.
Пильнуймо за Україною!!
таким методом як зараз сша примушують можна оскаржувати в міжнародних судах.