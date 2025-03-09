США не возобновят помощь Украине после подписания соглашения об ископаемых. Трамп хочет изменения отношения Зеленского к переговорам и выборам, - NBC News
Соединенные Штаты Америки не возобновят поставки военной помощи Украине после подписания соглашения о редкоземельных металлах с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.
Издание напоминает, что официальные лица США и Украины готовятся встретиться в Саудовской Аравии на этой неделе.
Впрочем президент Дональд Трамп частным образом дал понять помощникам, что подписанное соглашение о полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом будет недостаточным для восстановления помощи и обмена разведывательной информацией с охваченной войной страной. Это утверждает официальный представитель администрации и еще один официальный представитель США.
Трамп хочет подписания соглашения, которое даст США долю в минеральных ресурсах Украины. Но он также хочет увидеть изменение отношения президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, сказали чиновники, включая готовность пойти на уступки, такие как отдача территории России. Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал определенное движение к выборам в Украине и, возможно, к отставке с поста лидера своей страны, сообщили официальные лица.
Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что Соединенные Штаты приостановили поставки оружия и передачу разведывательных данных Украине.
Приостановление помощи США
Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.
Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.
Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.
В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.
Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.
Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.
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Все це лиш черговий привід щоб нічого не підписувати .
Є ключові питання які ховаються за угодою і "мирним планом" Трампонутого .
Що буде з основними тезами такими як країна-агресор , путін-вбивця, суд в Гаазі, заморожені гроші кремля , санкції ? Це що все відмінять ??? Ні !!!!!! Тому і вишукує цей дурік будь який привід, щоб в чергове не підписувати будь які угоди з Україною .
" Пєрєдайте ваш король наш пламєнний прівєт" замість копалин, бо вони дуже рідко земельні... Краще іранцям уранову руду зміняти на шахеди та запускати кожен день по кацапах.
Надурив нашого хрипатого дурника.
Вина звичайно, не тільки на кловані лежить, але й на тих хто його до влади привів.
Він готовий пожертувати і нами і європейськими інтресами
нема сенсу підігрувати тОму, хто знюхався з ворогом .. підписання такої угоди дасть можливість рудому заявити на внутрішню аудиторію, що він молодець, продавив інтерес США (повернув гроші), а тому він робить все правильно і решта х###ні, яку він творить, теж дасть свої результати, потрібно тільки вірити йому.. тому не можна давати цьому дов###бу такий козир
ЗЕ змушують погодитись на умови "миру"-капітуляції, які намалював для України пуйло і намагається їх впихнути Україні силами невєбенного миротворця Трампа...
Ніяких розмов з США і трампом взагалі не має більше бути..., США нічого не вирішують і нічого по суті нам не можуть гарантувати..., а просто хочуть нас злити пуйлу і поставити собі галочку великих миротворців, та вирішити за рахунок здачі України свої геополітичні питання... в даному випадку єдиний реальний варіант, потрібно брати посередником Китай і домовлятись про мир..., яким він буде хто зна..., але сподіватись на допомогу Заходу марно... одні хочуть нас злити, інші даючи нам дві копійки (збою яка нам не дає суттєвої переваги на полі бою) щоб війна тривала безконечно бо наступні вони, жоден з цих варіантів нам не підходить...
Домовляючись з Китаєм так само запропонувати половину копалин і 20% збіжжя, пільгові умови для китайських компаній, за протекторат перед РФ і збереження суверенітету України під китайські "гарантії миру", Китай єдина країна яка тримає пуйла за яйця і може реально на нього повпливати.
От коли ви підвищити кваліфікаційні вимоги до виборця, але зробити так, щоби набуття відповідної кваліфікації виборця, при тому, було для всіх однаково доступним, тоді так - люди будуть в рівних умовах, але ви зможете відібрати найбільш розумних та відповідальних. Оце ближче вже ближче до діла.
Реалии таковы что вся демократия сводится к обещаниям бесплатных денег и уменьшением ответственности перед обществом. Естественно это не может продолжаться вечно, кто то же должен заработать на плюшки для всех и зачем это им надо
Кремль, руками Трампа, хочет получить все что захочет.
Вести переговоры с трампом это даже более омерзительно, чем с путлером, тот хотя бы не скрывал свою кровавую рожу.
Українську державність і територіальну цілісність треба було лелеяти.
Гниди московських вошей могли підставити Україну. А наразі дехто з них вже розкручують себе до виборів.