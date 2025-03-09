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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США Трамп приостановил помощь Украине
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США не возобновят помощь Украине после подписания соглашения об ископаемых. Трамп хочет изменения отношения Зеленского к переговорам и выборам, - NBC News

Трамп о гарантиях безопасности

Соединенные Штаты Америки не возобновят поставки военной помощи Украине после подписания соглашения о редкоземельных металлах с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.

Издание напоминает, что официальные лица США и Украины готовятся встретиться в Саудовской Аравии на этой неделе.

Впрочем президент Дональд Трамп частным образом дал понять помощникам, что подписанное соглашение о полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом будет недостаточным для восстановления помощи и обмена разведывательной информацией с охваченной войной страной. Это утверждает официальный представитель администрации и еще один официальный представитель США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о передаче Украине ПВО: Должен знать, что Киев хочет договариваться о мире

Трамп хочет подписания соглашения, которое даст США долю в минеральных ресурсах Украины. Но он также хочет увидеть изменение отношения президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, сказали чиновники, включая готовность пойти на уступки, такие как отдача территории России. Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал определенное движение к выборам в Украине и, возможно, к отставке с поста лидера своей страны, сообщили официальные лица.

Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что Соединенные Штаты приостановили поставки оружия и передачу разведывательных данных Украине.

Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Браже об остановке помощи США: детали решения неизвестны, надо дождаться ясности

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

Также читайте: 70% американцев не верят, что Украина виновата в развязывании войны с РФ, - опрос Reuters. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

помощь (7752) США (26336) Трамп Дональд (5048) редкоземельные металлы (128)


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Топ комментарии
+80
Тоді, нафуя ця угода?...
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09.03.2025 13:46
+68
ніякої угоди з цією рудою мавпою. воно не тримає словаю брехло.
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09.03.2025 13:45
+50
Тепер тільки надія на Європу - бо цеи неадекват рішив покінчити з Украіною - кацапи ж не зупиняться
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09.03.2025 13:46
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Страница 4 из 4
Справа не в угоді , вірніше справа в угоді Трампа ***** .
Все це лиш черговий привід щоб нічого не підписувати .
Є ключові питання які ховаються за угодою і "мирним планом" Трампонутого .
Що буде з основними тезами такими як країна-агресор , путін-вбивця, суд в Гаазі, заморожені гроші кремля , санкції ? Це що все відмінять ??? Ні !!!!!! Тому і вишукує цей дурік будь який привід, щоб в чергове не підписувати будь які угоди з Україною .
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09.03.2025 14:46 Ответить
Як виявилося, вся ця "велика" американська демократія гівна варта. Достатньо дорватися до влади навіженому мішку з гівном - і все сипеться як порохно. "Партії" виявилися збіговиськом політбюро, яке тупо втикає і мовчить. Трампа слід було заарештувати моментально після його заяв про Гренландію, панамський канал, Канаду і тд. Це зазіхання на чужі території - причина всіх світових війн. І нібуя... Воно тупо хизується вседозволеністю. А "нарід" сша? Тупо пішов пити пиво?
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09.03.2025 14:49 Ответить
Гарант безпеки України-відновлення ядерного арсеналу...
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09.03.2025 14:51 Ответить
Абсолютно верно, в 21 веке при обрущении международного права, только яо гарантия, тем более для Украины в таком геополитическом регионе
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09.03.2025 14:55 Ответить
не ядерні реактори а ядерні боеголовки-це те що дасть нам незалежність і самоповагу.
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09.03.2025 14:53 Ответить
А чому ракетну програму Порошенка закрили?
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09.03.2025 15:32 Ответить
Це було очевидно. Але тут постає питання: а навіщо нам тоді підписувати цю угоду? Це ж, по суті, є платнею за посередницькі послуги. америкоси домовляються про мир, а ми з ними розраховуємося своїми надрами. А чи не завелика платня за невідомо що?
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09.03.2025 14:55 Ответить
Вы забыли написать , что америкосы договариваются про «руССкий мир» , а он Украине нах… не нужен !!!
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09.03.2025 16:55 Ответить
Це піпець якійсь. Ведемо за них їх "проксі-війну", (при цьому КУПУЮЧИ вних зброю) ,як каже Рубіо з плюсом на лобі.
" Пєрєдайте ваш король наш пламєнний прівєт" замість копалин, бо вони дуже рідко земельні... Краще іранцям уранову руду зміняти на шахеди та запускати кожен день по кацапах.
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09.03.2025 14:56 Ответить
А нащо нам така угода, хай нюхає Трамп бебру
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09.03.2025 15:04 Ответить
Трамп молодець.
Надурив нашого хрипатого дурника.
Вина звичайно, не тільки на кловані лежить, але й на тих хто його до влади привів.
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09.03.2025 15:06 Ответить
Хоч один керівник держави що згадує за демократичні процедури.
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09.03.2025 15:09 Ответить
може час говорити по дорослому с ЕС та Китаем? по далі буде удар по Київу тамагавками
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09.03.2025 15:11 Ответить
перед аыборами эта гнида кричала,шо если Харрис выиграет, то будет 3я мировая. Сразу стало понятно, шо 3я мировая может случиться только при этом гандоне.
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09.03.2025 15:11 Ответить
Третья мировая давно запланирована.И она будет запущена при любом президенте США.
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10.03.2025 14:00 Ответить
Шліть на х..й цих розводил! Паскуди, торгаші людським життям. На х...й!!!
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09.03.2025 15:12 Ответить
***** не бажае миру, мир йому не потрібен тому агент Краснов найде ще тисячі причин щоб війна продовжувалась
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09.03.2025 15:12 Ответить
Путинська соска. Підар.
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09.03.2025 15:15 Ответить
Взагалі тут все логічно. Як Путін відображає настрої російського суспільства, яке тягнеться до імперськості, так і Трамп відображає настрої американського суспільства, яке тягнеться до ізоляціонізму. Зараз там більшість людей (опитування можна нагуглити) виступає за згортання незрозумілих їм конфліктів десь дуже далеко від США. Президент відповідно підлаштовується під настрої, так що тут все просто.
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09.03.2025 15:18 Ответить
Кончені зедебіли догралися на роялі. Втім... це було завдання від *****, що зе. уйло і зробило.
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09.03.2025 15:23 Ответить
угода давай допобачення
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09.03.2025 15:25 Ответить
І знову на планеті плодяться гітлери, мусоліні, франко і самураї... Ще поворушити палкою в Індії з Китаєм і можна оголошувати третю світлву. Набридло населенню планети жити спокійно.
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09.03.2025 15:25 Ответить
Пропоную таки заключити угоду про корисні копалини! Москальщини.
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09.03.2025 15:26 Ответить
а в чому сенс тоді від цієї угоди? якщо угода одностороння, трамп отримує наші ресурси, а ми дирку від бублика, доді ця угода іде слідом за руцкім кораблем.
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09.03.2025 15:26 Ответить
Трампону від України потрібна лише капітуляція перед ордою . Все . Все інше то його маячня .
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09.03.2025 15:27 Ответить
А для чого йому потрібна наша капітуляція?
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09.03.2025 15:30 Ответить
а як по вашому Трамп вирішить питання по суду над путіним в Гаазі ? Заморожених активах ? Санкціях ? Статусу країни-агресора ? Судом над всіма вбивцями українського народу ? Як ? А ніяк , тому і потрібна ця капітуляція .
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09.03.2025 15:34 Ответить
Пане Вікторе , з у сією повагою до Вас , але трампу потрібна виключно наша капітуляція на угоду пуйлу . Він руйнує демократію, безпеку ...
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09.03.2025 15:38 Ответить
Так я ж й питаю, що отримає Трамп внаслідок нашої капітуляції росіі.
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09.03.2025 15:44 Ответить
кремль очевидно его здорово вознаградит
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09.03.2025 17:44 Ответить
Можливо...але такі вознаграждєнія як то кажуть чревати...ще одну кримінальну справу можуть відкрити...але нам бути у цій ситуації простими спостерігачами смертельно небезпечно.
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09.03.2025 17:51 Ответить
Например пуйло соблазняет Трампа огромными контрактами на совместную добычу в Арктике, Маск мечтает осваивать космос с кремлем и т.д. К сожалению кремлю есть что предложить американцам...
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09.03.2025 18:00 Ответить
Як подивитися, то до того й йде. Але як тоді з російсько китайськими військовими навчаннями? чого ж США туди не запросили? Схоже, що ніякого плану у Трампа нема - натискає на кнопки і дивиться що від того станеться...
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09.03.2025 18:12 Ответить
йому потрібний альянс з рашкою проти китайців і доступ до арктики
Він готовий пожертувати і нами і європейськими інтресами
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09.03.2025 15:42 Ответить
Про це ще у перший його термін говорили...але для цього США має стати як рашка, що все ж сумнівно...а от рашка, як Китай може стати...і військові навчання рашка з Китаєм проводить, а не з США...
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09.03.2025 17:57 Ответить
думаю логічно провести переговори з європейцями і підписати угоду по копалинах з ними, якщо вже є така потреба саме в цей час ..

нема сенсу підігрувати тОму, хто знюхався з ворогом .. підписання такої угоди дасть можливість рудому заявити на внутрішню аудиторію, що він молодець, продавив інтерес США (повернув гроші), а тому він робить все правильно і решта х###ні, яку він творить, теж дасть свої результати, потрібно тільки вірити йому.. тому не можна давати цьому дов###бу такий козир
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09.03.2025 15:39 Ответить
Європейці нічого нам не дадуть їх пуйло не поважає... йому вистарчає купити одну-дві країни ЄС (дешевою нафтою або газом), щоб вони заблокували будь які ініціативи інших країн членів...
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09.03.2025 15:48 Ответить
так, на рівні інституцій ЄС такі куплені політики деяких країн блокують рішення, тому кожна країна окремо надає допомогу, як фінансову так і зброєю .. тобто, хто хоче допомогти, той знайде спосіб .. побачимо як буде далі
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09.03.2025 18:15 Ответить
Тому я геть не розумію для чого нам потрібні в переговорах США, щоб здати Україну пуйлу, Зе і без США може це зробити...
ЗЕ змушують погодитись на умови "миру"-капітуляції, які намалював для України пуйло і намагається їх впихнути Україні силами невєбенного миротворця Трампа...
Ніяких розмов з США і трампом взагалі не має більше бути..., США нічого не вирішують і нічого по суті нам не можуть гарантувати..., а просто хочуть нас злити пуйлу і поставити собі галочку великих миротворців, та вирішити за рахунок здачі України свої геополітичні питання... в даному випадку єдиний реальний варіант, потрібно брати посередником Китай і домовлятись про мир..., яким він буде хто зна..., але сподіватись на допомогу Заходу марно... одні хочуть нас злити, інші даючи нам дві копійки (збою яка нам не дає суттєвої переваги на полі бою) щоб війна тривала безконечно бо наступні вони, жоден з цих варіантів нам не підходить...
Домовляючись з Китаєм так само запропонувати половину копалин і 20% збіжжя, пільгові умови для китайських компаній, за протекторат перед РФ і збереження суверенітету України під китайські "гарантії миру", Китай єдина країна яка тримає пуйла за яйця і може реально на нього повпливати.
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09.03.2025 15:45 Ответить
При данной ситуации , нам вполне подходит продолжение войны. Ведь Параша намного ослабла за 3 года. И поэтому, думаю , так или иначе устоим.
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09.03.2025 22:07 Ответить
а все началось в 19 году...решил умный нарид что хуже не будет.
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09.03.2025 16:09 Ответить
Чого очікувати від людини, яка в перший день свого президентства оголошує про наміри захоплення інших країн?!! Саме про те, чим займається пупкін!!! Ви все ще чогось не зрозуміли?
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09.03.2025 16:13 Ответить
Йолоп....
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09.03.2025 16:25 Ответить
Та не пішов би він нахцй
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09.03.2025 16:26 Ответить
Перший раз я ошаленів, коли обрали януковоча, другий в далекому 2019 і третій - коли обрали Трампа. Що з нами не так, людство?
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09.03.2025 16:36 Ответить
Демократия. Этого ж все хотели, не?
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09.03.2025 18:42 Ответить
Ви дійсно бачите альтернативи демократії?
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09.03.2025 22:11 Ответить
Звичайно. Меритократия. Справа держави -- не дати кожному дебілу право голоса, а показати як навіть дебіл може отримати право голоса, якщо наприклад пропрацює в трудовій армії 5-7 років, будуючи дороги чи там мости, за житло і їжу, якісь номінальні гроші.
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09.03.2025 22:48 Ответить
Трудові загони це явно не про меритократію. Це більше про совок.
От коли ви підвищити кваліфікаційні вимоги до виборця, але зробити так, щоби набуття відповідної кваліфікації виборця, при тому, було для всіх однаково доступним, тоді так - люди будуть в рівних умовах, але ви зможете відібрати найбільш розумних та відповідальних. Оце ближче вже ближче до діла.
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10.03.2025 13:48 Ответить
Я говорю про то что право что то решать нужно как то заработать, а кайлом вам махать годами или там напишете 50 научных статей в спецжурналах это уже ваша забота.
Реалии таковы что вся демократия сводится к обещаниям бесплатных денег и уменьшением ответственности перед обществом. Естественно это не может продолжаться вечно, кто то же должен заработать на плюшки для всех и зачем это им надо
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10.03.2025 18:27 Ответить
куратор краснова х...ло ніколи не дасть на це дозволу.
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09.03.2025 16:39 Ответить
подивіться тільки на цю морду " ліца " ...як і на морду товаріща маска ...це скажені, хворі люди , які взяли владу ,яку їм дали 73% амеріканців ...
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09.03.2025 16:51 Ответить
То якого х*я підписувати з цим п*дарасом якісь угоди?
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09.03.2025 16:58 Ответить
Чого хоче Трамп знає тільки Трамп і то сумнівається. Але навіть його можна перемогти ментально. Підключіть психологів, психоаналітиків дипломатів з досвідом всіх хто може бути корисним. Вивчіть особистість Трампа його слабкі і сильні сторони його можливі реакції і. Д. І т. П. Вивчіть методичку "вміння вести перемовини" і методику самого трампа"вміння укладати угоди"., правила дипломатичного етикету і все таке інше. Переконайтеся його поступити так як вам треба але так щоб він думав що це його власне рішення. Він хоче виборів? Добре"пренєпрємєнно"але для цього необхідно кошти, повернення в Україну всіх полонених бо вони виборці, організацій виборчих дільниць у всіх країнах де є наші біженці бо їх голоси важливі, обов'язкова присутність міжнародних спостерігачів особливо американських, нехай ходять з урнами по окопах бо там наші виборці інакше вибори будуть нелегітимні.
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09.03.2025 17:16 Ответить
@...включая готовность пойти на уступки, такие как отдача территории России...@

Кремль, руками Трампа, хочет получить все что захочет.
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09.03.2025 17:25 Ответить
складывается впечатление , что трамп специально выдвигает все новые и новые невыполнимые условия, что бы обвинить Украину в нежелании заключать мир, и на этом основании не оказывать никакой помощи (и тем самым помочь кремлю завоевывать новые территории).
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09.03.2025 17:30 Ответить
По перше : ваші пропозиції по процесу виборів коли воєнний стан ( як будуть голосувати ті що на передовій): по друге : кого пропонуєте у президенти ?
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10.03.2025 08:02 Ответить
Если Зеленский хочет сохранить Украину, как государство, он должен немедленно прекратить любые отношения с Америкой , в противном случае, мы можем предполагать, что за спинами украинцев он ведёт какую-то свою игру, пытаясь договорится с трампом.

Вести переговоры с трампом это даже более омерзительно, чем с путлером, тот хотя бы не скрывал свою кровавую рожу.
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09.03.2025 17:35 Ответить
Треба все зробити, щоб на наступних виборах ніде не отримали ніякі голоси ті хто з оточення Коломойського.
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09.03.2025 17:43 Ответить
Кажете правильно, але це окремо. Ви про державну службу, а я про вибори.
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09.03.2025 17:58 Ответить
А краще, щоб їх навіть не допустити до участі в виборах. Ні нових лиць ні старих. Має бути складений список відомих і добавляти в той список нових.
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09.03.2025 17:56 Ответить
я не юрист, но помоему то, что сейчас проворачивает Трамп, можно квалифицировать как "содействие" ведению захватнической войны и террористической деятельности
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09.03.2025 17:52 Ответить
Трампа на гілляку!
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09.03.2025 18:05 Ответить
журналіст Остап Яриш, це ще хто такий, щоб його цитували всі журналюги світу?
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09.03.2025 18:07 Ответить
До 2014 року путін ні інуагураціях сльозу пускав, що не може знайти зачіпку напасти на Україну. З 2014 року ситуація помінялась. Треба подумати чи не підставив хто своїми діями Україну.

Українську державність і територіальну цілісність треба було лелеяти.

Гниди московських вошей могли підставити Україну. А наразі дехто з них вже розкручують себе до виборів.
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09.03.2025 18:16 Ответить
РЫЖИЙ ...ТЫ ПРОСТО ГОВНО !
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09.03.2025 19:58 Ответить
ПНХ, руде падло! Йух йому, а не копалини! Сто йухів йому в рило!
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09.03.2025 20:10 Ответить
Казочка про злу Пітьму, яка закрила Сонце на довгу зиму, та легковажного чоловічка, що вчасно не заготував дрова - тут.
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09.03.2025 20:33 Ответить
Нагадує казку про золоту рибку….Що там у списку старої?
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09.03.2025 23:38 Ответить
Ми можемо підписувати ЩО ЗАВГОДНО! ВСЕ ВЖЕ ЗРОЗУМІЛО! Ціми папірцями тільки дупу витирати! У любу хвилину любий підписант легко може відмовитися! Бути розумним серед ідіотів не вигідно для себе!!!
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10.03.2025 13:56 Ответить
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