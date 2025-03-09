США не возобновят помощь Украине после подписания соглашения об ископаемых. Трамп хочет изменения отношения Зеленского к переговорам и выборам, - NBC News

Соединенные Штаты Америки не возобновят поставки военной помощи Украине после подписания соглашения о редкоземельных металлах с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.

Издание напоминает, что официальные лица США и Украины готовятся встретиться в Саудовской Аравии на этой неделе.

Впрочем президент Дональд Трамп частным образом дал понять помощникам, что подписанное соглашение о полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом будет недостаточным для восстановления помощи и обмена разведывательной информацией с охваченной войной страной. Это утверждает официальный представитель администрации и еще один официальный представитель США.

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Трамп хочет подписания соглашения, которое даст США долю в минеральных ресурсах Украины. Но он также хочет увидеть изменение отношения президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, сказали чиновники, включая готовность пойти на уступки, такие как отдача территории России. Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал определенное движение к выборам в Украине и, возможно, к отставке с поста лидера своей страны, сообщили официальные лица.

Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что Соединенные Штаты приостановили поставки оружия и передачу разведывательных данных Украине.

Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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