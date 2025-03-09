США ветировали создание мониторинговой группы для противодействия "теневому флоту" РФ, - Bloomberg

США отклонили предложение Канады создать оперативную группу, которая будет заниматься теневым флотом нефтяных танкеров РФ.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Канада, которая в этом году председательствует в "Большой семерке" (G7), на следующей неделе будет принимать в Шарлевуа (Квебек) саммит министров иностранных дел.

Bloomberg пишет, что США во время переговоров по формулировке совместного заявления по морским вопросам, пытаются "укрепить формулировку вокруг Китая, одновременно смягчая формулировку по России".

Кроме того, США наложили вето на предложение Канады, относительно создания специальной группы для мониторинга нарушений санкций. Также Штаты попытались удалить из проекта заявления G-7 слово "санкции", и формулировку, ссылающуюся на "способность России вести войну" в Украине, заменив на "получать доход".

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Собеседники издания говорят, что администрация президента США Дональда Трампа "пересматривает свои позиции в многосторонних организациях".

Отмечается, что коммюнике G7 не является окончательным, пока документ не будет опубликован после консенсуса. Переговоры все еще могут привести к значительным изменениям в документе до или во время саммита.

Ранее сообщалось, что США изучают варианты ослабления санкций против российской энергетики, в случае если Россия согласится прекратить войну в Украине.

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