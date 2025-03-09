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Новости Санкции США против России
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США ветировали создание мониторинговой группы для противодействия "теневому флоту" РФ, - Bloomberg

США против создания группы, которая будет мониторить нарушение санкций танкерами РФ

США отклонили предложение Канады создать оперативную группу, которая будет заниматься теневым флотом нефтяных танкеров РФ.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Канада, которая в этом году председательствует в "Большой семерке" (G7), на следующей неделе будет принимать в Шарлевуа (Квебек) саммит министров иностранных дел.

Bloomberg пишет, что США во время переговоров по формулировке совместного заявления по морским вопросам, пытаются "укрепить формулировку вокруг Китая, одновременно смягчая формулировку по России".

Кроме того, США наложили вето на предложение Канады, относительно создания специальной группы для мониторинга нарушений санкций. Также Штаты попытались удалить из проекта заявления G-7 слово "санкции", и формулировку, ссылающуюся на "способность России вести войну" в Украине, заменив на "получать доход".

Читайте также: США "без колебаний" введут санкции против энергетики РФ, если это будет способствовать прекращению огня в Украине, - Бессент

Собеседники издания говорят, что администрация президента США Дональда Трампа "пересматривает свои позиции в многосторонних организациях".

Отмечается, что коммюнике G7 не является окончательным, пока документ не будет опубликован после консенсуса. Переговоры все еще могут привести к значительным изменениям в документе до или во время саммита.

Ранее сообщалось, что США изучают варианты ослабления санкций против российской энергетики, в случае если Россия согласится прекратить войну в Украине.

Читайте также: США рассматривают возможность ослабления энергетических санкций против РФ в случае завершения войны в Украине, - Reuters

Автор: 

G7 (833) Канада (2073) россия (95326) санкции (11251)


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Топ комментарии
+26
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09.03.2025 01:04
+23
Не здивуюсь, якщо у разі створення реальних санкційних перешкод російському ,,тіньовому,, флоту, американські військовоморські сили будуть супроводжувати цей флот для його захисту.
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09.03.2025 01:01
+17
завдяки трамплінам вже і G7 потроху перетворюється в ООН.
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09.03.2025 01:02
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Правила форума Совет форумчан
Не здивуюсь, якщо у разі створення реальних санкційних перешкод російському ,,тіньовому,, флоту, американські військовоморські сили будуть супроводжувати цей флот для його захисту.
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09.03.2025 01:01 Ответить
Піндос, пендос (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. пиндос, пендос, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. пίνδος) - слово-https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC етнофолізм, поширене в розмовній російській та зрідка в українській мові.
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09.03.2025 01:22 Ответить
В них є чим(((
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09.03.2025 01:55 Ответить
Просто скоро, досвід тіньового флоту, може знадобитися США🤣🤣🤣
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09.03.2025 05:16 Ответить
Чушь. ЕС - кучка из 20+ стран, которые сильно зависят от сша
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09.03.2025 05:58 Ответить
Так і пуйло казав. А чим залежить, ви бачили в Європі щось Американське окрім Макдональсу?
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09.03.2025 07:49 Ответить
Apple вже повернули заводи до штатів? Не чув, в вас залежність від них? Купить собі самунг.
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09.03.2025 09:33 Ответить
Тобі кажеться
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09.03.2025 15:07 Ответить
Я имею ввиду сферу обороны прежде всего, а не макдональдсы
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09.03.2025 20:36 Ответить
В Германии опасаются, что закупленные истребители F-35A могут превратиться в бесполезные «кирпичи», пишет Bild.

После того как США отключили спутниковую навигацию для переданных Украине артиллерийских ракетных систем HIMARS, они фактически стали грудой металла. Этот случай вызывает серьёзные опасения в ЕС: не могут ли США поступить так же с оружием, которое европейские страны годами закупали у них?
В центре внимания - американский высокотехнологичный истребитель F-35A. Германия планирует получить 35 таких самолётов с 2026 года, а стоимость контракта составляет 8,3 миллиарда евро.
Главный страх связан с возможным наличием в самолётах так называемого режима Kill Switch - встроенного механизма отключения, который США могут активировать в любой момент.
Глава коммуникационного отдела немецкого оборонного концерна Hensoldt утверждает, что риск более чем реальный: «Режим Kill Switch в F-35 - это не просто слухи. Хотя отключить истребители можно ещё проще - через систему планирования миссий. В таком случае самолёт просто не сможет взлететь».

Немецкие военные разделяют эти опасения. Некоторые из них считают, что если существует даже малейший риск отключения немецких F-35 со стороны США, то Германии следует рассмотреть возможность разрыва контракта. «Мы должны быть внимательны и осторожны. Если мы тратим миллиарды на вооружение, такое как F-35, то должны иметь полный контроль над его эксплуатацией», - подчёркивают специалисты
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09.03.2025 21:41 Ответить
завдяки трамплінам вже і G7 потроху перетворюється в ООН.
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09.03.2025 01:02 Ответить
как легко и быстро оскотинится ?
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09.03.2025 01:03 Ответить
як Трамп з рузьгіми по десні лупить то поганий, а як зеШОБЛО в коаліції з ригоналами то норм, правда?)
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09.03.2025 01:58 Ответить
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09.03.2025 01:04 Ответить
справжній Краснов. )
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09.03.2025 01:21 Ответить
Це сюр!!!!
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09.03.2025 01:07 Ответить
Гірше(
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09.03.2025 01:56 Ответить
Після розвалу НАТО цей "слон у посудній крамниці" продовжує крушити уме навколо себе
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09.03.2025 06:22 Ответить
****** трампонівське
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09.03.2025 01:16 Ответить
Швеція, Данія, Норвегія можуть легко заблокувати кацапські танкери у Європі. Було б бажання.

А на Сході хай Трамп спостерігає, як його улюблена Роіся торгує з ненависним Китаєм.
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09.03.2025 01:19 Ответить
Руда к¥рва остаточно пустилася берега. Конституція США радить відстрілювати таких кондомів.
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09.03.2025 01:44 Ответить
А запросто може бути, що якийсь хлопець не обмежиться відстрелюванням шматочка вуха рудому бз*диктатору. Погано тільки що тоді диктатором від МАГА стане опудало Венс.
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09.03.2025 09:20 Ответить
Але то вже буде пуганий Венс
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09.03.2025 17:45 Ответить
Трамп може навіть у будь-яку мить стати недієздатним через вік і напруження. А Венс не має такого впливу і прихованих важелів - на посту президента його швидко попустить навіть власна партія.
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09.03.2025 22:23 Ответить
Сговор против Украины, это войдёт в историю как позор мюнхенского сговора 1938.
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09.03.2025 01:51 Ответить
Какие параллели можно провести между переговорами Трампа с Путиным и Мюнхенским сговором 1938 года по разделу Чехословакии, а также чем подобный сценарий угрожает миру - в колонке бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Швеции Карла Бильдта.

https://www.rbc.ua/ukr/news/tramp-kapitulyant-1740647184.html
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09.03.2025 01:57 Ответить
ОТАNу не було ще.. Й Ілону Трампу..
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09.03.2025 02:00 Ответить
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09.03.2025 09:22 Ответить
Агент Краснов працює.
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09.03.2025 05:12 Ответить
Не здивуюсь, якщо Трумп незабаром попроситься до ОДКБ та Євразес
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09.03.2025 06:24 Ответить
А тампон ще не вступив до партії "єдіная расєя"?
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09.03.2025 07:02 Ответить
Вступив. Але таємно.
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09.03.2025 11:46 Ответить
Теперь уже удивляться нечему, нужно думать, как противостоять этим двум параноикам!
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09.03.2025 07:25 Ответить
Ну значиться моніторингову групу доведеться створювати Малюку.
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09.03.2025 07:32 Ответить
А чому ще не створили?
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09.03.2025 08:04 Ответить
Я ще досі не можу повірити, що США перейшли на бік зла
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09.03.2025 09:56 Ответить
А я досі не можу повірити, що під час війни можна обрати верховним головнокомандуючим клоуна, який все своє життя ржав над Україною і українцями і жодного разу не насміхався над путіним.
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09.03.2025 10:54 Ответить
вибрати та відчувши всю велич його обмеженості ще й тішитись, що воно із залізобетонним мозком винищує титульну націю.
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09.03.2025 11:14 Ответить
А ще, чим більше він псує стосунки з головними спонсорами і наносить шкоду українській армії, тим більше зроостає його рейтинг.
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09.03.2025 11:39 Ответить
Круто. Тепер США не тільки наймолодший членчик вісі зла, а й офіційно покривають контрабандистів. Що далі?
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09.03.2025 16:08 Ответить
 
 