США ветировали создание мониторинговой группы для противодействия "теневому флоту" РФ, - Bloomberg
США отклонили предложение Канады создать оперативную группу, которая будет заниматься теневым флотом нефтяных танкеров РФ.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Канада, которая в этом году председательствует в "Большой семерке" (G7), на следующей неделе будет принимать в Шарлевуа (Квебек) саммит министров иностранных дел.
Bloomberg пишет, что США во время переговоров по формулировке совместного заявления по морским вопросам, пытаются "укрепить формулировку вокруг Китая, одновременно смягчая формулировку по России".
Кроме того, США наложили вето на предложение Канады, относительно создания специальной группы для мониторинга нарушений санкций. Также Штаты попытались удалить из проекта заявления G-7 слово "санкции", и формулировку, ссылающуюся на "способность России вести войну" в Украине, заменив на "получать доход".
Собеседники издания говорят, что администрация президента США Дональда Трампа "пересматривает свои позиции в многосторонних организациях".
Отмечается, что коммюнике G7 не является окончательным, пока документ не будет опубликован после консенсуса. Переговоры все еще могут привести к значительным изменениям в документе до или во время саммита.
Ранее сообщалось, что США изучают варианты ослабления санкций против российской энергетики, в случае если Россия согласится прекратить войну в Украине.
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После того как США отключили спутниковую навигацию для переданных Украине артиллерийских ракетных систем HIMARS, они фактически стали грудой металла. Этот случай вызывает серьёзные опасения в ЕС: не могут ли США поступить так же с оружием, которое европейские страны годами закупали у них?
В центре внимания - американский высокотехнологичный истребитель F-35A. Германия планирует получить 35 таких самолётов с 2026 года, а стоимость контракта составляет 8,3 миллиарда евро.
Главный страх связан с возможным наличием в самолётах так называемого режима Kill Switch - встроенного механизма отключения, который США могут активировать в любой момент.
Глава коммуникационного отдела немецкого оборонного концерна Hensoldt утверждает, что риск более чем реальный: «Режим Kill Switch в F-35 - это не просто слухи. Хотя отключить истребители можно ещё проще - через систему планирования миссий. В таком случае самолёт просто не сможет взлететь».
Немецкие военные разделяют эти опасения. Некоторые из них считают, что если существует даже малейший риск отключения немецких F-35 со стороны США, то Германии следует рассмотреть возможность разрыва контракта. «Мы должны быть внимательны и осторожны. Если мы тратим миллиарды на вооружение, такое как F-35, то должны иметь полный контроль над его эксплуатацией», - подчёркивают специалисты
А на Сході хай Трамп спостерігає, як його улюблена Роіся торгує з ненависним Китаєм.
https://www.rbc.ua/ukr/news/tramp-kapitulyant-1740647184.html