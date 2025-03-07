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Новости Санкции США против России Отмена санкций
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США рассматривают возможность ослабления энергетических санкций против РФ в случае завершения войны в Украине, - Reuters

США рассматривают варианты ослабления санкций против рф

США изучают варианты ослабления санкций против российской энергетики, в случае если Россия согласится прекратить войну в Украине.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Белый дом поручил Министерству финансов изучить варианты ослабления энергетических санкций накануне ожидаемых переговоров между президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.

Эта работа позволит Минфину США быстро отменить санкции в случае достижения мирного соглашения. Однако, как отмечает издание, США не будут отменять санкции без уступок со стороны России.

Источники Reuters говорят, что администрация Трампа хочет иметь возможность быстро отменить санкции и избежать задержек из-за недостаточной подготовки.

Ранее СМИ сообщали, что США разрабатывают план возможного ослабления санкций против России на фоне усилий президента Дональда Трампа восстановить связи с Москвой и остановить войну в Украине,

Читайте также: США "без колебаний" введут санкции против энергетики РФ, если это будет способствовать прекращению огня в Украине, - Бессент

Автор: 

россия (95326) санкции (11251) США (26336)


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Топ комментарии
+7
І накласти санкції на Україну а то не дай боже вичухається і коли москалі відновлять армію і знову припруться зможе відбитися .
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07.03.2025 23:35
+7
Формула мира от США
1. Украина идет на уступки, которых добивался Путин 3 года.
2. За это с Путина снимают санкции.
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07.03.2025 23:49
+4
Трамп бажає бути всюди номером 1, навіть по своїй тупісті . Це йому вдається .
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08.03.2025 00:02
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Правила форума Совет форумчан
Так іще не ввели вже задня.. ай молодця..
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07.03.2025 23:32 Ответить
Трамп ублюдок возьми на работу к себе дерьмократа Салливана,он очень переживал за российские НПЗ и энергосистему
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07.03.2025 23:34 Ответить
То не на часі.. там "совсем другое"..
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07.03.2025 23:50 Ответить
І накласти санкції на Україну а то не дай боже вичухається і коли москалі відновлять армію і знову припруться зможе відбитися .
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07.03.2025 23:35 Ответить
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07.03.2025 23:37 Ответить
Це відремонтувати і запустити Північний потік 2?
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07.03.2025 23:42 Ответить
Я розглядаю зараз чарочку, спілкуюся з нею.. вона зі мною.. Але це не означає, що я її зараз проковтну.. Всьому свій час.. До марсіан мені далеко.. Щасти нам.. в цьому не рівному двобої. Будьмо.!
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07.03.2025 23:43 Ответить
Формула мира от США
1. Украина идет на уступки, которых добивался Путин 3 года.
2. За это с Путина снимают санкции.
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07.03.2025 23:49 Ответить
Ви прокинулись.. круасан.. чи пірож Вам.. Капітан очевидність.. Доборої ночі.. спілкуємося))
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07.03.2025 23:52 Ответить
Пишите правильно, вы рассматриваете полное снятие санкций вслучае непринятия Украиной условий капитуляции!!
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07.03.2025 23:56 Ответить
Трамп бажає бути всюди номером 1, навіть по своїй тупісті . Це йому вдається .
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08.03.2025 00:02 Ответить
найбільший донін опонент зараз - це фондові ринкі,
які падають і інфляція, яка зростає.
ніяких інших опонентів ні з боку демократів, ні тим пачє республіканців в нього зараз нема.
чи цього достатньо, що би тому слонярі зав'язати хобот вузлом?
авже ж ні.
як cказав якийсь конгресресп - "американці і ринки і інфляцію проковтнуть, вони завжди все ковтають"...
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08.03.2025 00:24 Ответить
Ага. Ще премію миру ***** дайте.
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08.03.2025 00:26 Ответить
Санкціі можна почати знімати тільки коли вийде останній окупант з української землі, мокша підпише капітуляцію і репараціі!
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08.03.2025 08:17 Ответить
 
 