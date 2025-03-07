США рассматривают возможность ослабления энергетических санкций против РФ в случае завершения войны в Украине, - Reuters
США изучают варианты ослабления санкций против российской энергетики, в случае если Россия согласится прекратить войну в Украине.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Белый дом поручил Министерству финансов изучить варианты ослабления энергетических санкций накануне ожидаемых переговоров между президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.
Эта работа позволит Минфину США быстро отменить санкции в случае достижения мирного соглашения. Однако, как отмечает издание, США не будут отменять санкции без уступок со стороны России.
Источники Reuters говорят, что администрация Трампа хочет иметь возможность быстро отменить санкции и избежать задержек из-за недостаточной подготовки.
Ранее СМИ сообщали, что США разрабатывают план возможного ослабления санкций против России на фоне усилий президента Дональда Трампа восстановить связи с Москвой и остановить войну в Украине,
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1. Украина идет на уступки, которых добивался Путин 3 года.
2. За это с Путина снимают санкции.
які падають і інфляція, яка зростає.
ніяких інших опонентів ні з боку демократів, ні тим пачє республіканців в нього зараз нема.
чи цього достатньо, що би тому слонярі зав'язати хобот вузлом?
авже ж ні.
як cказав якийсь конгресресп - "американці і ринки і інфляцію проковтнуть, вони завжди все ковтають"...