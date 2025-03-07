США рассматривают возможность ослабления энергетических санкций против РФ в случае завершения войны в Украине, - Reuters

США изучают варианты ослабления санкций против российской энергетики, в случае если Россия согласится прекратить войну в Украине.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Белый дом поручил Министерству финансов изучить варианты ослабления энергетических санкций накануне ожидаемых переговоров между президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.

Эта работа позволит Минфину США быстро отменить санкции в случае достижения мирного соглашения. Однако, как отмечает издание, США не будут отменять санкции без уступок со стороны России.

Источники Reuters говорят, что администрация Трампа хочет иметь возможность быстро отменить санкции и избежать задержек из-за недостаточной подготовки.

Ранее СМИ сообщали, что США разрабатывают план возможного ослабления санкций против России на фоне усилий президента Дональда Трампа восстановить связи с Москвой и остановить войну в Украине,

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