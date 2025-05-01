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Евросоюз хочет согласовать с США новый пакет санкций против РФ, - Барро

Жан-Ноэль Барро
Фото: leparisien.fr

Европейский Союз хочет скоординировать с США новый санкционный пакет против России.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Министр подтвердил, что Европейский Союз уже готовит 17-й пакет санкций против России.

Также он вспомнил об инициативе американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о "разгромных" санкциях против РФ и отметил, что ЕС стремится скоординировать свои действия с Соединенными Штатами.

"Мы, европейцы, будем сопровождать эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций, и вчера я пообещал Линдси Грэму, что мы попробуем согласовать как содержание, так и сроки этих двух пакетов санкций", - отметил министр.

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Глава французской дипломатии дополнительно отметил, что сейчас "единственным препятствием для мира в Украине сегодня является Владимир Путин".

Ранее Грэм заявил, что пакет новых антироссийских санкций США в случае отказа Москвы прекратить войну с Украиной получил необходимую для одобрения поддержку сенаторов.

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01.05.2025 23:51 Ответить
 
 