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Євросоюз хоче узгодити зі США новий санкційний пакет проти РФ, - Барро

Жан-Ноель Барро
Фото: leparisien.fr

Європейський Союз хоче скоординувати зі США новий санкційний пакет проти Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Міністр підтвердив, що Європейський Союз уже готує 17-й пакет санкцій проти Росії.

Також він згадав про ініціативу американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема про "розгромні" санкції проти РФ та зазначив, що ЄС прагне скоординувати свої дії зі Сполученими Штатами.

"Ми, європейці, супроводжуватимемо цю американську ініціативу 17-м пакетом санкцій, і вчора я пообіцяв Ліндсі Грему, що ми спробуємо узгодити як зміст, так і терміни цих двох пакетів санкцій", – відзначив міністр.

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Очільник французької дипломатії додатково наголосив, що наразі "єдиною перешкодою для миру в Україні сьогодні є Володимир Путін".

Раніше Грем заявив, що пакет нових антиросійських санкцій США у разі відмови Москви припинити війну з Україною отримав необхідну для схвалення підтримку сенаторів.

Автор: 

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01.05.2025 23:51 Відповісти
Давить вонючую ********* до полного распада на национальные республики!
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02.05.2025 00:25 Відповісти
 
 