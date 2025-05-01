Євросоюз хоче узгодити зі США новий санкційний пакет проти РФ, - Барро
Європейський Союз хоче скоординувати зі США новий санкційний пакет проти Росії.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Міністр підтвердив, що Європейський Союз уже готує 17-й пакет санкцій проти Росії.
Також він згадав про ініціативу американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема про "розгромні" санкції проти РФ та зазначив, що ЄС прагне скоординувати свої дії зі Сполученими Штатами.
"Ми, європейці, супроводжуватимемо цю американську ініціативу 17-м пакетом санкцій, і вчора я пообіцяв Ліндсі Грему, що ми спробуємо узгодити як зміст, так і терміни цих двох пакетів санкцій", – відзначив міністр.
Очільник французької дипломатії додатково наголосив, що наразі "єдиною перешкодою для миру в Україні сьогодні є Володимир Путін".
Раніше Грем заявив, що пакет нових антиросійських санкцій США у разі відмови Москви припинити війну з Україною отримав необхідну для схвалення підтримку сенаторів.
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