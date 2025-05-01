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Новини Санкції США проти Росії Переговори з Путіним
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Більшість сенаторів підтримають законопроєкт про нові "нищівні" санкції проти Росії, – соратник Трампа

сенатор-республіканець Ліндсі Грем

Пакет нових антиросійських санкцій США у разі відмови Москви припинити війну з Україною отримав необхідну для схвалення підтримку сенаторів.

Про це заявив автор проєкту республіканець Ліндсі Грем, якого Bloomberg називає ключовим соратником президента Дональда Трампа в Сенаті.

За його словами, 72 зі 100 сенаторів готові підтримати законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують її нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не розпочне серйозні переговори щодо припинення війни в Україні.

"Мета – допомогти президенту", – пояснив Грем. Сенатор додав, що Путін "припуститься великої помилки, якщо спробує грати з Трампом", а нові санкції стануть інструментом адміністрації, щоб посадити Кремль за стіл переговорів.

Законопроєкт, за словами Грема, також має достатню підтримку в Палаті представників. Путіну зрештою доведеться домовлятися, бо інакше російська економіка буде "розчавлена", заявив сенатор.

Законопроєкт передбачає містить як заходи безпосередньо проти РФ, так і 500% мита для країн, які купують у Кремля нафту, газ і уран. 

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Згідно із законопроектом, за даними The Wall Street Journal, первинні та вторинні санкції набудуть чинності, якщо Путін відмовиться від переговорів про перемир'я, порушить його або спробує знову атакувати Україну. Найсильніший удар від санкційних мит доведеться пережити Китаю та Індії – ключовим покупцям російських вуглеводнів, пояснили в офісі Грема.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вважає, що кремлівський диктатор Володимир Путін затягує процес щодо мирних перемовин. Американська адміністрація готується до жорсткішого контролю санкцій, включно проти "тіньового флоту" Росії.

Автор: 

росія (14230) санкції (4399) США (4901)


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Топ коментарі
+6
Кацапи мають повністю покинути територію України.
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01.05.2025 14:08
+2
Спробує грати? Та він вже грає, і навіть переграє.
І на перемовини вони підуть. Не зараз, трохи пізніше, коли в Дніпропетровську область зайдуть.
Щоб виставити Україну недоговороздатною агресоркою.
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01.05.2025 14:09
+2
краще 1000%.
Главно дєло, щоб громадяни США не жалілись на підвищення цін і інфляцію.
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01.05.2025 14:10
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Кацапи мають повністю покинути територію України.
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01.05.2025 14:08 Відповісти
Спробує грати? Та він вже грає, і навіть переграє.
І на перемовини вони підуть. Не зараз, трохи пізніше, коли в Дніпропетровську область зайдуть.
Щоб виставити Україну недоговороздатною агресоркою.
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01.05.2025 14:09 Відповісти
а если они продвинуться в Днепропетровскую обл, то это уже перемога или еще не очень?
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01.05.2025 14:40 Відповісти
Не якщо, а коли.
Це психологічна побєда, не більше того.
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01.05.2025 14:46 Відповісти
нуу тут палка з двох кінців. можна грати, водити по губах, а з іншої сторони який би те не був прихильним до друга владіміра, то все одно має бути певний дедлайн протягом якого терпець має точно увірватися. під гаслом друг владімір не поважає свого друга, а тому треба друга наказати санкціями. і накажуть. на Чуба уже тиснуть свої ж соратники по партії, що якщо так і далі він буде сюсюкатись із своїм другом владіміром, то не тільки вони втратять більшість у Конгресі і в Сенаті, а ще дійсно можуть зірвати імпічмент. так що Чуб буде змушений приймати рішення стосовно друга владіміра.
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01.05.2025 14:52 Відповісти
На палці буває більше, ніж два кінці (сучки).
Русня - тварюки хитрі від природи. КДБшники - хитріші за пересічну русню на порядок.
Тому русня таки піде на перемовини. Ще декілька разів добряче насипле по Харкову, Дніпру, Одесі та Києву, зачепиться за Дніпропетровську область - і зробить пропозицію "сойтісь посєрєдінє".
Рудий мародер добре відреагував на "пасхальноє пєрєміріє", на носі ще довше "побєдобєсноє пєрєміріє", а там далі можна довго грати в гру "ми хотім, а оні нє дают", оголошуючи пєрєміріє, підтягуючи війська, влаштовуючи ривок після звинувачення у "сривє пєрємірія".
Рудий мародер симпатизує *****, і тому будь який "гарний вчинок" розглядатиме у збільшувальне скло.
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01.05.2025 14:57 Відповісти
Рудий мародер симпатизує *****,, -- а може й ні, Може вистава просто, представляє новий сценарій, Ми нічого не знаємо, ми можемо тільки гадати, на кавовій гущі, як воно все насправді буде, і які з цього,будуть наслідки.
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01.05.2025 15:26 Відповісти
та все так зараз, та з часом буде інакше. рахунок за словами Рубіо пішов на тижні. не на місяці. далі Чуб буде діяти більш рішуче, він вже не раз закидував в простір вислови про те, що складається таке враження, що ху йло його водить за носа. я тут навіть не здивуюсь зовсім, коли ху йло скаже, мовляв, добре, ми без умов, як і було спочатку запропоновано Рудим, ідемо на припинення вогню на 30 днів. і вони підуть. і ми теж будемо змушені припинити вогонь. а далі цапи будуть петляти із тими переговорами. і тоді вже на нас тиск буде йти. і з величезною ймовірністю так і буде у найближчі тижні. ну а що цапам припинити вогонь на місяць? нічого. вони його хоч сьогодні припинити можуть. далі торги - території і зняття санкцій. і головніше тут для них зняття санкцій. а території так, для торгів. і тут мова не про межі, бо землі їм і так вистачає. тут мова про юридичне визнання за ними окупованих земель. навіть не фактичне, бо фактично ті землі уже і так під ними. для них зараз головне - це зняти санкції, щоб вони всі стали знову рукопожатними у світі. тож припинення вогню, щоб не потрапити в остаточну немилість до Чуба, для цапів зараз дуже вигідне. скажуть знову жест доброї волі. чого ху йло про перемиріє на 9 мая оголосило аж за 10 днів до побєдобєсія? бо шум був, що Чуб може втратити терпець. от ху йло і моргнуло, оголосило про припинення вогню за 10 днів аж. хоча перед Пасхою зробило це лише за день до свята. а тут аж раптом за 10 днів до свята. чому? бо підгорає у нього. от і подумало воно, що таким чином підлиже Чубу. та по факту тут воно лопухнулось. бо відразу всі на нього і накинулись, що нащо чекати 10 днів раз ти такий миротворець, то оголошуй вже припинення вогню. і Чубу не підлизав, і сам обісрався. і навіть писали вже в мережі, здається Готельєр Бандерівець у себе на "Лінії оборони" написав, що тих совєтніків, які так насовітували ху йлу про оголошення припинення вогню за 10 днів вже взяли в роботу ті чекісти. тож якими там вони не були би розумними, все одно те все читається. розумні вони тільки можуть бути у "17 мгнавєній вєсни". )
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01.05.2025 15:29 Відповісти
Явно розумніші за американських колег, якщо змогли вдруге Трампа протягнути попри все.
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01.05.2025 15:33 Відповісти
краще 1000%.
Главно дєло, щоб громадяни США не жалілись на підвищення цін і інфляцію.
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01.05.2025 14:10 Відповісти
НЕ верю !

.
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01.05.2025 14:13 Відповісти
ніщівні санкціі
це коли трампон тіче в усіх пальцями
а потім імітує руками гру на гармошкє "руская поля"
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01.05.2025 14:19 Відповісти
Клоуни...
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01.05.2025 14:40 Відповісти
Час довіри пройшов.
Тепер треба пильнувати і не пропустити удар ножем у спину
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01.05.2025 14:40 Відповісти
Наконецто тРупа трампа наместо поставят!ато лизунПутинский!сделайте поверьте это шанс!Бдоказать кто прав!
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01.05.2025 15:29 Відповісти

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