Більшість сенаторів підтримають законопроєкт про нові "нищівні" санкції проти Росії, – соратник Трампа

Пакет нових антиросійських санкцій США у разі відмови Москви припинити війну з Україною отримав необхідну для схвалення підтримку сенаторів.

Про це заявив автор проєкту республіканець Ліндсі Грем, якого Bloomberg називає ключовим соратником президента Дональда Трампа в Сенаті.

За його словами, 72 зі 100 сенаторів готові підтримати законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують її нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не розпочне серйозні переговори щодо припинення війни в Україні.

"Мета – допомогти президенту", – пояснив Грем. Сенатор додав, що Путін "припуститься великої помилки, якщо спробує грати з Трампом", а нові санкції стануть інструментом адміністрації, щоб посадити Кремль за стіл переговорів.

Законопроєкт, за словами Грема, також має достатню підтримку в Палаті представників. Путіну зрештою доведеться домовлятися, бо інакше російська економіка буде "розчавлена", заявив сенатор.

Законопроєкт передбачає містить як заходи безпосередньо проти РФ, так і 500% мита для країн, які купують у Кремля нафту, газ і уран.

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Згідно із законопроектом, за даними The Wall Street Journal, первинні та вторинні санкції набудуть чинності, якщо Путін відмовиться від переговорів про перемир'я, порушить його або спробує знову атакувати Україну. Найсильніший удар від санкційних мит доведеться пережити Китаю та Індії – ключовим покупцям російських вуглеводнів, пояснили в офісі Грема.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вважає, що кремлівський диктатор Володимир Путін затягує процес щодо мирних перемовин. Американська адміністрація готується до жорсткішого контролю санкцій, включно проти "тіньового флоту" Росії.