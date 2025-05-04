Трамп допустив, що може підписати ініційований Гремом законопроєкт про нові санкції проти РФ: Залежить від того, чи буде Росія рухатися до миру

Президент США Дональд Трамп допустив, що може підписати раніше анонсований сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом законопроєкт щодо нових санкцій проти РФ.

Про це американський лідер заявив в інтерв'ю для NBC News, інформує Цензор.НЕТ.

Ведуча запитала чи підпише Трамп документ про нові санкції щодо РФ, якщо ситуація дійде до того, що США вийдуть із переговорів, нагадавши, що такий законопроєкт ініціював сенатор Грем.

"Ну, це залежить від того, чи буде Росія поводитися так, щоб прийти до миру. Ми хочемо мирної угоди. Ми хочемо, щоб Росія і Україна дійшли згоди. Ми думаємо, що ми досить близькі до цього, і ми врятуємо багато людей від загибелі. Ми також заощадимо багато грошей. Тому що ми витрачаємо гроші, знаєте, Європа витрачає третину грошей, які витрачаємо ми. І це важливіше для Європи, ніж для нас", - сказав глава Білого дому.

Також Трамп вкотре звинуватив свого попередника Джо Байдена в тому, що той нібито "просто відправляв гроші".

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"Байден нічого не контролював. Він просто відправляв туди гроші, ніхто не мав жодного уявлення про те, що відбувається, чому вони це роблять, чому вони це відправляють. І це були величезні суми грошей", - сказав очільник США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що є двопартійний законопроєкт з майже 60 співавторами, який дасть можливість застосувати додаткові санкції щодо Росії.

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