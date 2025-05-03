США підготували нові економічні санкції проти РФ,- Reuters

США завершили розробку нових економічні санкції проти Росії, які охоплюють банківський та енергетичний сектори, щоб посилити тиск на Москву для підтримки мирних ініціатив Вашингтона.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що серед цілей - російський державний енергетичний гігант "Газпром" та основні субʼєкти, задіяні в галузях природних ресурсів і банківської справи.

Однак наразі невідомо, чи схвалить цей пакет санкцій президент США Дональд Трамп.

"Рада національної безпеки США намагається узгодити набір більш жорстких заходів проти Росії. Це рішення має затвердити Трамп",- сказав співрозмовник агентства.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що США не обговорювали скасування санкцій проти РФ в межах мирної угоди.

Читайте також: Євросоюз хоче узгодити зі США новий санкційний пакет проти РФ, - Барро