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Новости Санкции США против России
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США подготовили новые экономические санкции против РФ, - Reuters

США подготовили новые санкции против РФ:

США завершили разработку новых экономических санкций против России, которые охватывают банковский и энергетический секторы, чтобы усилить давление на Москву для поддержки мирных инициатив Вашингтона.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что среди целей - российский государственный энергетический гигант "Газпром" и основные субъекты, задействованные в отраслях природных ресурсов и банковского дела.

Однако пока неизвестно, одобрит ли этот пакет санкций президент США Дональд Трамп.

"Совет национальной безопасности США пытается согласовать набор более жестких мер против России. Это решение должен утвердить Трамп",- сказал собеседник агентства.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что США не обсуждали отмену санкций против РФ в рамках мирного соглашения.

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Автор: 

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понеслось с богом!
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03.05.2025 00:45 Ответить
дайош 500%, Донні !!!!

.
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03.05.2025 00:48 Ответить
завтра зранку дімон проблюється і знову візьметься розмахувати ядрьоною бімбою. )
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03.05.2025 01:09 Ответить
Всё это, в конечном итоге, окажется пустой болтовнёй!
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03.05.2025 08:08 Ответить
Ембарго на експорт сірників !!
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03.05.2025 09:22 Ответить
Пусті балачки в той час, коли треба активно діяти. Втрачається безцінний час на безглузде чванство та бюрократію, пізніше його буде ой як не вистачати...
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03.05.2025 09:55 Ответить
 
 