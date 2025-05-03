США подготовили новые экономические санкции против РФ, - Reuters

США завершили разработку новых экономических санкций против России, которые охватывают банковский и энергетический секторы, чтобы усилить давление на Москву для поддержки мирных инициатив Вашингтона.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что среди целей - российский государственный энергетический гигант "Газпром" и основные субъекты, задействованные в отраслях природных ресурсов и банковского дела.

Однако пока неизвестно, одобрит ли этот пакет санкций президент США Дональд Трамп.

"Совет национальной безопасности США пытается согласовать набор более жестких мер против России. Это решение должен утвердить Трамп",- сказал собеседник агентства.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что США не обсуждали отмену санкций против РФ в рамках мирного соглашения.

Читайте также: Евросоюз хочет согласовать с США новый санкционный пакет против РФ, - Барро