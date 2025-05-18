Сенат ухвалить законопроєкт про санкції щодо РФ, якщо не буде прогресу в переговорах, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що у разі, якщо не буде досягнуто прогресу в мирних перемовинах, Сенат ухвалить законопроєкт про санкції проти Росії.
Про це він сказав в інтервʼю CBS News, інформує Цензор.НЕТ.
За словами дипломата, раніше адміністрація Дональда Трампа просила Сенат дати їй трохи часу, щоб побачити, чи буде досягнуто прогресу в мирних переговорах.
"Ми попросили Сенат дати нам трохи часу, щоб побачити, чи зможемо ми досягти прогресу в переговорах щодо України. Якщо не буде досягнуто прогресу, Сенат ухвалить законопроєкт про санкції проти Росії", - сказав американський посадовець.
Рубіо розповів, що США вже поінформували РФ, що якщо прогресу в переговорах щодо війни в Україні досягнуто не буде, Конгрес ухвалить закон про санкції.
"Ми повідомляли їм, що цей процес (запровадження санкцій, - ред.) уже запущено. Ми очікували, що коли все буде завершено, законопроєкт матиме майже 80 співавторів у Сенаті, та, думаю, приблизно аналогічний рівень підтримки в Палаті представників. Ми пояснювали, що це ініціатива, яку ми не можемо зупинити і не контролюємо",- сказав Рубіо.
Він додав, що Конгрес, особливо республіканці в Палаті представників та Сенаті, намагалися дати президенту Трампу простір і час для переговорів.
"Але ми неодноразово, уже майже два місяці, попереджали росіян, що це (введення санкцій. - ред.) станеться, якщо не буде жодного прогресу. І я думаю, що саме зараз це починає реалізовуватися. І це одна з речей, яку я знову підтвердив цього тижня, перебуваючи з Ліндсі Гремом у Туреччині: у них (республіканців. - ред.) уже 77 підписів. Він вважає, що можуть дійти до 80 або навіть більше. І це просто факт, про те, що ми впродовж кількох тижнів говорили росіянам, що це станеться", - сказав глава Держдепу.
А нагорі чувак із неконтрольованими діями..
Хотілося, б , що б із понеділка " процесс пашьол", але із Трумпом, це рулєтка..
З понеділка ніхто нікуде не піде. З четверга теж.
Поки у Трумпа електоральний рейтинг у буде вище 40 відсотків, всі будуть вдавати із себе посіпак ідіота.
Як тільки підійдуть вибори в Конгресс, і рейтинг Трумпа звалисться нижче, тоді вже піде реальна політика.
А поки, всі, всім задоволені.. Всі грають у гру-" Трамп король всесвіту".
А у Білому домі думають, що вони контролюють Конгрес, а у Конгресі думають, що у Білому домі думають, що вони контролюють Конгрес. А насправді це не контроль, а звичайне небажання достроково закінчити політичну кар'єру через престарілого ідіота з командою войовничих невігласів.
Подивимось, дамо час, якщо ні - тоді так... Де реалізація обіцяного раніше?
Доні обіцяв якщо путін не приїде в Стамбул - жорстку відповідь ударом ключкою по м'ячику на полі для гольфа...
Увечері гроші-вранці стільці.
Увечері санкції-вранці перемовини.
А у них навпаки.
Это трудная работа, минимум на 2-3 года....
И ваши псины у краснова подигрывают ему, делают вид будто он в переговорах!
Это лохотрон почище ммм - убивать украинцев и делать вид будто он хочет мира, желтая роса от Запада
Той і весь ітог
А з санкціями будут чекати тиждень за тижднем, адже типа тр домовився, що перемовини йдуть...прогрес прям на обличчі, так з санкціями і поставками зброї треба зачекати до наступного понеділка.. тільки не відомо якого року
Пу задовольниться тільки капітуляцієй України... нехай з початку частковой, зняттям усіх санкцій і відмовою від репарацій. Чи хтось думає інакше?
Також, не зрозуміло, чому на окупованих територіях продовжують укр.соц.виплати?
Це допомога велика для пу, якій сам має утримувати окуповане.. і... зміцнює бажання отримувачив досить доїти Україну при цьому ненавідячи. От, пожили б вони тільки на пенсію від пу...глядішь і в голові щось змінилося. З укр.паспортами катаються до ЄС... тобто, пора вже закрити це шапіто і до речи не відоме достоменно скільки вже там мертвих душ.
А як думаєте ви?
І що буде називатися прогресом у переговорах?