Санкції США проти Росії
7 163 51

Сенат ухвалить законопроєкт про санкції щодо РФ, якщо не буде прогресу в переговорах, - Рубіо

Марко Рубіо про санкції проти рф

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що у разі, якщо не буде досягнуто прогресу в мирних перемовинах, Сенат ухвалить законопроєкт про санкції проти Росії.

Про це він сказав в інтервʼю CBS News, інформує Цензор.НЕТ.

За словами дипломата, раніше адміністрація Дональда Трампа просила Сенат дати їй трохи часу, щоб побачити, чи буде досягнуто прогресу в мирних переговорах.

"Ми попросили Сенат дати нам трохи часу, щоб побачити, чи зможемо ми досягти прогресу в переговорах щодо України. Якщо не буде досягнуто прогресу, Сенат ухвалить законопроєкт про санкції проти Росії", - сказав американський посадовець.

Рубіо розповів, що США  вже поінформували РФ, що якщо прогресу в переговорах щодо війни в Україні досягнуто не буде, Конгрес ухвалить закон про санкції.

"Ми повідомляли їм, що цей процес (запровадження санкцій, - ред.) уже запущено. Ми очікували, що коли все буде завершено, законопроєкт матиме майже 80 співавторів у Сенаті, та, думаю, приблизно аналогічний рівень підтримки в Палаті представників. Ми пояснювали, що це ініціатива, яку ми не можемо зупинити і не контролюємо",- сказав Рубіо.

Читайте також: Трамп допустив, що може підписати ініційований Гремом законопроєкт про нові санкції проти РФ: Залежить від того, чи буде Росія рухатися до миру

Він додав, що Конгрес, особливо республіканці в Палаті представників та Сенаті, намагалися дати президенту Трампу простір і час для переговорів.

"Але ми неодноразово, уже майже два місяці, попереджали росіян, що це (введення санкцій. - ред.) станеться, якщо не буде жодного прогресу. І я думаю, що саме зараз це починає реалізовуватися. І це одна з речей, яку я знову підтвердив цього тижня, перебуваючи з Ліндсі Гремом у Туреччині: у них (республіканців. - ред.) уже 77 підписів. Він вважає, що можуть дійти до 80 або навіть більше. І це просто факт, про те, що ми  впродовж кількох тижнів говорили росіянам, що це станеться", - сказав глава Держдепу.

Читайте також: Сенатори США закликали Конгрес ухвалити санкції проти Росії після переговорів у Туреччині, - Reuters

+21
Здається навіть якщо їх пуйло прямо матом пошле ,вони усе одно побачать прогресс в переговорах .
показати весь коментар
18.05.2025 02:20 Відповісти
+18
Які вони кончені...
показати весь коментар
18.05.2025 04:41 Відповісти
+12
Так це вже ж було.
Подивимось, дамо час, якщо ні - тоді так... Де реалізація обіцяного раніше?
Доні обіцяв якщо путін не приїде в Стамбул - жорстку відповідь ударом ключкою по м'ячику на полі для гольфа...
показати весь коментар
18.05.2025 02:16 Відповісти
це добре, що хоч цю ініціативу ви не можете зупинити і контролюєвати.
показати весь коментар
18.05.2025 02:07 Відповісти
Ну, це він для публічного ефіру більше. В будь- якому випадку, контролюють процес у Білому Домі.
А нагорі чувак із неконтрольованими діями..
Хотілося, б , що б із понеділка " процесс пашьол", але із Трумпом, це рулєтка..
показати весь коментар
18.05.2025 12:39 Відповісти
у Білому домі контролюють процес тільки у Білому домі.
З понеділка ніхто нікуде не піде. З четверга теж.
показати весь коментар
18.05.2025 13:30 Відповісти
Поки, що, в Білому Домі контроють всі процеси, включаючи республіканську більшість в Конгресі.
Поки у Трумпа електоральний рейтинг у буде вище 40 відсотків, всі будуть вдавати із себе посіпак ідіота.
Як тільки підійдуть вибори в Конгресс, і рейтинг Трумпа звалисться нижче, тоді вже піде реальна політика.
А поки, всі, всім задоволені.. Всі грають у гру-" Трамп король всесвіту".
показати весь коментар
18.05.2025 17:16 Відповісти
рейтинг трампа звалиться нижче сорока ще задовго до виборів у Конгрес.
А у Білому домі думають, що вони контролюють Конгрес, а у Конгресі думають, що у Білому домі думають, що вони контролюють Конгрес. А насправді це не контроль, а звичайне небажання достроково закінчити політичну кар'єру через престарілого ідіота з командою войовничих невігласів.
показати весь коментар
18.05.2025 17:32 Відповісти
Так " небажання" чи " неможливість" суб'єкта пружининити хвоста проти мене у поточному часі , і дає мені змогу контролю над субь'єктом. Все правильно.
показати весь коментар
18.05.2025 17:55 Відповісти
от як раз тією пружиною трампа і ******.
показати весь коментар
18.05.2025 19:07 Відповісти
А він що, ще не посилав, посилав, да ще сміялися всім його кублом
показати весь коментар
18.05.2025 03:21 Відповісти
Їм потрібно офіційно)))
показати весь коментар
18.05.2025 07:22 Відповісти
З підписом і печаткою…
показати весь коментар
18.05.2025 08:14 Відповісти
Та ну... А потом в Сенат придет ФицО, покажет своё лицО... и сенат "откинет" копытцО...
показати весь коментар
18.05.2025 02:33 Відповісти
Ще трохи і ху...ло вас в состав ху... лостану включить, а ви все будете чекати. Ну не може агент іти против свого керівника
показати весь коментар
18.05.2025 03:19 Відповісти
🤡🤠🤡
показати весь коментар
18.05.2025 06:32 Відповісти
у 2030 року
показати весь коментар
18.05.2025 06:44 Відповісти
Дурнів з усіх роблять.
Увечері гроші-вранці стільці.
Увечері санкції-вранці перемовини.
А у них навпаки.
показати весь коментар
18.05.2025 06:55 Відповісти
Пишут что больше 200 беспилотников запустили в этот раз... Это уже "прогресс" или еще нет?
показати весь коментар
18.05.2025 07:12 Відповісти
Цим американцям, хоть плюй міжиочі, а їм дощ іде, о так їм і перемовини, невже вони такі тупорилі
показати весь коментар
18.05.2025 07:20 Відповісти
Ця сувора уй@бків дуже не хоче засмучувати *****. Компромат на рудого ще ніхто не відмінив.
показати весь коментар
18.05.2025 07:33 Відповісти
Євнухі....
показати весь коментар
18.05.2025 07:21 Відповісти
У 2014 це треба було робити...навіть у 2008 після вторгнення в Грузію
показати весь коментар
18.05.2025 07:29 Відповісти
Якщо та якщо... Не буде нічого вам від *****. Хіба що знову трампону за щоку. Терпіли.
показати весь коментар
18.05.2025 07:31 Відповісти
І ми американці попереждаємо, що будемо і надалі попереджати. Кастрати.
показати весь коментар
18.05.2025 07:48 Відповісти
показати весь коментар
18.05.2025 08:04 Відповісти
показати весь коментар
18.05.2025 08:53 Відповісти
Брешуть
показати весь коментар
18.05.2025 09:13 Відповісти
проект... закона... о санкциях....
Это трудная работа, минимум на 2-3 года....
показати весь коментар
18.05.2025 09:21 Відповісти
Нічого Сенат не ухвалить, нічого. Якщо навіть пуйло встане і попісяє на США з високої гори, то Трамп скаже, що то їм привидилося і що він особисто поговорить з пуйлом і він піде на мир, не дасть зробити жодного кроку мислячим сенаторам. А інший представник команди брехінів світу та гри на роялі прищиком, зробить все щоб в Україні не з'явилися свої балістичні нові ракети, дрони та РЕБ, щоб не зупинити дружбана пуйла, в якого просив забрати його хоч за борги, де довгий час заробляв грошенята і має там свої кіностудії і вигідний прокат його "сватів". А по відношенню до тих, хто витрачає гроші на ЗСУ - санкції РНБО, і хоч вони незаконні, то хто йому хоч слово скаже, журнашлюхи? Тоді за годину біля їх дверей буде ТЦК, повістка і на фронт. Правоохоронці? Та вони давно вже всі свої і під наглядом антимайданівця татарова. І Майдану не буде, бо війна. А політики світу дивляться, що його підтримує 74%, то думає, що то наша особиста справа і в голову їм не може прийти те, що ті відсотки намальовані соціологами - шлюхами за гроші платників податків і їх допомоги.
показати весь коментар
18.05.2025 09:53 Відповісти
Де ж той прогрес? Витягніть голову з піску, нарешті! Над вами насміхаються...
показати весь коментар
18.05.2025 10:05 Відповісти
Трампушко служить Путлеру? Теж тягне час?
показати весь коментар
18.05.2025 10:08 Відповісти
Краснов нагрешил и не раскаялся, он раб своего греха
показати весь коментар
18.05.2025 10:09 Відповісти
Тянем резинку, добавили в методичку
показати весь коментар
18.05.2025 10:08 Відповісти
В штани собі наложіть, а не санкціі
показати весь коментар
18.05.2025 10:24 Відповісти
ага, сцарь вас кормитиме обіцянками про зустрічі, а ви чекатимете і нічого не вводитиме. бо він же співпрацєю. і *****, що розтягнуто на місяці
показати весь коментар
18.05.2025 10:45 Відповісти
Якщо ви не теє, то ми не онеє...
показати весь коментар
18.05.2025 12:28 Відповісти
Або не ухвалить. Або трумп попросить ще 100 днів для кацапердії.
показати весь коментар
18.05.2025 12:34 Відповісти
Нічого не буде. На жаль... Гра в піддавки...
показати весь коментар
18.05.2025 12:49 Відповісти
на шутов похожи. их путлер в говно опускает, они вылазят , смеются и пытаются делать вид, что воно так и мае бути. а рыжий дурковатый психопат во главе этой комарильи.
показати весь коментар
18.05.2025 13:05 Відповісти
Мегаватт Потужности ?
показати весь коментар
18.05.2025 13:12 Відповісти
Дурики!! Путлерасты убивают мирняк каждый день!
И ваши псины у краснова подигрывают ему, делают вид будто он в переговорах!
Это лохотрон почище ммм - убивать украинцев и делать вид будто он хочет мира, желтая роса от Запада
показати весь коментар
18.05.2025 13:15 Відповісти
завтра мордор включить в свою кОнституцію Аляску , вєдь ета ісконна рускіє тєріторіі всєгда билі. И всьо назад дороги немає , треба Штатам виводити війська з Аляски і призначити репарації для виплати расєї за незаконне користування впродовж більше як 100 років
показати весь коментар
18.05.2025 14:02 Відповісти
Ваші санкції мають бути реально вбивчими. Бо, якщо ти не вб'єш ведмедя - ти його розлютиш. Треба одразу вбивати - а у вас немає того хисту.
показати весь коментар
18.05.2025 14:19 Відповісти
Розмова буде знов за рибу гроші: пу скаже, що потрібен час, щоб команди расєї і України напрацювали проекти, обговорили, узгодили ну і потім, потім... ще не ясно пу, хто взагалі легітимний і може щось підписувати... отже... цирк зажигає вогні і у режимі нонстоп "перемовини" будуть тягнутися доки не стане кисло кремленам на полі бою...
Той і весь ітог
А з санкціями будут чекати тиждень за тижднем, адже типа тр домовився, що перемовини йдуть...прогрес прям на обличчі, так з санкціями і поставками зброї треба зачекати до наступного понеділка.. тільки не відомо якого року
Пу задовольниться тільки капітуляцієй України... нехай з початку частковой, зняттям усіх санкцій і відмовою від репарацій. Чи хтось думає інакше?
Також, не зрозуміло, чому на окупованих територіях продовжують укр.соц.виплати?
Це допомога велика для пу, якій сам має утримувати окуповане.. і... зміцнює бажання отримувачив досить доїти Україну при цьому ненавідячи. От, пожили б вони тільки на пенсію від пу...глядішь і в голові щось змінилося. З укр.паспортами катаються до ЄС... тобто, пора вже закрити це шапіто і до речи не відоме достоменно скільки вже там мертвих душ.
А як думаєте ви?
показати весь коментар
18.05.2025 14:22 Відповісти
Не схвалить !!! Балаболы, жополизы рф
показати весь коментар
18.05.2025 16:09 Відповісти
Когда Трамп уведет санкции против Украины ? Это будет явно быстрее чем против рф
показати весь коментар
18.05.2025 16:10 Відповісти
Рубiо, та не переживай. I тебе запросять до маскви до элiтних хвоiд. Буде тобi золотий дощь!
показати весь коментар
18.05.2025 17:01 Відповісти
Трохи часу, це скільки буде?
І що буде називатися прогресом у переговорах?
показати весь коментар
18.05.2025 20:06 Відповісти
Про що каже цей копчьоний табак, ми ще згодні пару років чекати перемовин .... США що з вами, ви де?
показати весь коментар
18.05.2025 23:08 Відповісти
Трамаостратєхі!!!!
показати весь коментар
19.05.2025 01:58 Відповісти
 
 