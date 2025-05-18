Сенат ухвалить законопроєкт про санкції щодо РФ, якщо не буде прогресу в переговорах, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що у разі, якщо не буде досягнуто прогресу в мирних перемовинах, Сенат ухвалить законопроєкт про санкції проти Росії.

Про це він сказав в інтервʼю CBS News, інформує Цензор.НЕТ.

За словами дипломата, раніше адміністрація Дональда Трампа просила Сенат дати їй трохи часу, щоб побачити, чи буде досягнуто прогресу в мирних переговорах.

"Ми попросили Сенат дати нам трохи часу, щоб побачити, чи зможемо ми досягти прогресу в переговорах щодо України. Якщо не буде досягнуто прогресу, Сенат ухвалить законопроєкт про санкції проти Росії", - сказав американський посадовець.

Рубіо розповів, що США вже поінформували РФ, що якщо прогресу в переговорах щодо війни в Україні досягнуто не буде, Конгрес ухвалить закон про санкції.

"Ми повідомляли їм, що цей процес (запровадження санкцій, - ред.) уже запущено. Ми очікували, що коли все буде завершено, законопроєкт матиме майже 80 співавторів у Сенаті, та, думаю, приблизно аналогічний рівень підтримки в Палаті представників. Ми пояснювали, що це ініціатива, яку ми не можемо зупинити і не контролюємо",- сказав Рубіо.

Читайте також: Трамп допустив, що може підписати ініційований Гремом законопроєкт про нові санкції проти РФ: Залежить від того, чи буде Росія рухатися до миру

Він додав, що Конгрес, особливо республіканці в Палаті представників та Сенаті, намагалися дати президенту Трампу простір і час для переговорів.

"Але ми неодноразово, уже майже два місяці, попереджали росіян, що це (введення санкцій. - ред.) станеться, якщо не буде жодного прогресу. І я думаю, що саме зараз це починає реалізовуватися. І це одна з речей, яку я знову підтвердив цього тижня, перебуваючи з Ліндсі Гремом у Туреччині: у них (республіканців. - ред.) уже 77 підписів. Він вважає, що можуть дійти до 80 або навіть більше. І це просто факт, про те, що ми впродовж кількох тижнів говорили росіянам, що це станеться", - сказав глава Держдепу.

Читайте також: Сенатори США закликали Конгрес ухвалити санкції проти Росії після переговорів у Туреччині, - Reuters