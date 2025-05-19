УКР
Санкції США проти Росії
Білий дім про санкції проти РФ: Все обговорюється, зокрема вторинні обмеження

Санкції проти РФ. Що кажуть у Білому домі

У Білому домі розповіли про можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Все обговорюється, зокрема вторинні санкції", - зазначили там.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що у разі, якщо не буде досягнуто прогресу в мирних перемовинах, Сенат ухвалить законопроєкт про санкції проти Росії.

Читайте: Сенатори США закликали Конгрес ухвалити санкції проти Росії після переговорів у Туреччині, - Reuters

Санкції проти РФ. Що кажуть у Білому домі

росія (67319) санкції (12585) США (24117)
Сакнкції вводяться через 3...
Сакнкції вводяться через 2...
Сакнкції вводяться через 1...
Сакнкції вводяться через половинку...
Сакнкції вводяться через четвертинку...
Сакнкції вводяться через 0 з хвостиком..
Сакнкції вводяться через 0 на ниточці...
показати весь коментар
19.05.2025 16:46 Відповісти
вторинна держава США-- "Все обговорюється, зокрема вторинні санкції", - зазначили там. Джерело: https://censor.net/ua/n3553077
показати весь коментар
19.05.2025 16:48 Відповісти
"Прогрес" це що мається на увазі? У тромба кожен тиждень "прогрес" і завтра кінець війни.
показати весь коментар
19.05.2025 17:07 Відповісти
 
 