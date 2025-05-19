Білий дім про санкції проти РФ: Все обговорюється, зокрема вторинні обмеження

У Білому домі розповіли про можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Все обговорюється, зокрема вторинні санкції", - зазначили там.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що у разі, якщо не буде досягнуто прогресу в мирних перемовинах, Сенат ухвалить законопроєкт про санкції проти Росії.

