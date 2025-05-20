РУС
Трамп не будет ужесточать санкции против России, потому что "есть шанс на прогресс", - CNN

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не собирается ужесточать санкции против России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Потому, что я думаю, что есть шанс что-то сделать, и если вы это сделаете (речь о новых санкциях, - Ред.) вы также можете сделать гораздо хуже. Но может наступить время, когда это произойдет", - отметил Трамп.

Напомним, ранее он провел более чем двухчасовой разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа усилит санкции против РФ, как мы и договаривались с Трампом, - Мерц

россия (96963) санкции (11773) Трамп Дональд (6466)
+45
Феєричний дебіляра.
Шестиразовий банкрут, який все життя корчив із себе крутого бізнесмена.
Американським лохам зайшло.
20.05.2025 01:31 Ответить
+29
я НЕ підтримую трампона, я щиро підтримую Президента США Авраама Лінкольна, який говорив:

"Можна дурити невелику кількість людей весь час, можна дурити всіх людей деякий час, але не можна дурити всіх людей весь час".

.
20.05.2025 01:38 Ответить
+28
"Тому, що я думаю, що є шанс щось зробити, і якщо ви це зробите, ви також можете зробити набагато гірше. Але може настати час, коли це станеться"

це до психіатра.
20.05.2025 01:32 Ответить
Феєричний дебіляра.
Шестиразовий банкрут, який все життя корчив із себе крутого бізнесмена.
Американським лохам зайшло.
20.05.2025 01:31 Ответить
Але може настати час, коли це станеться (с)
----
Якщо це саме так як він сказав, то тут він ще й під дона Карлеоне цитатами косить. Хоча з нього дон Карлеон як із гівна термоядерний реактор
20.05.2025 02:21 Ответить
2. Якщо Президент проти, чи може Конгрес усе одно ввести санкції?

Так, Конгрес має важелі впливу, навіть якщо президент проти:

✔️ Законодавчий шлях

Сенат і Палата представників голосують за законопроєкт про санкції.

Якщо більшість в обох палатах підтримує - закон йде на підпис Президенту.

Якщо Президент ветує (тобто відмовляється підписати), Конгрес може подолати вето, якщо:

2/3 голосів в обох палатах (Сенат і Палата) проголосують "за".
20.05.2025 02:50 Ответить
наразі ( якщо ще не залякали республіканців магашисти) - вже більшість є 80 голосів за санкції , а от про 2/3 - ???
20.05.2025 02:54 Ответить
Приклад із реального життя:

У 2017 році Конгрес примусив Трампа підписати закон про нові санкції проти Росії, Ірану та Північної Кореї (CAATSA), бо мав майже одноголосну підтримку, і Трамп не зміг накласти ефективне вето.
20.05.2025 02:55 Ответить
Ви тоді в нього биту морду не наблюдали?))
20.05.2025 03:41 Ответить
Майк Джонсон ( ***** трампона) нізащо не виставить це питання на голосування. Нажаль.
20.05.2025 03:13 Ответить
Я думала, що дебільніше за нашого нелоха обрати неможна..а ні..амери змогли на граблі двічі наступити..
20.05.2025 03:39 Ответить
Ніякий він не дебіляра.
Він просто відробляє гонорар.І гонорар чималий.
Ще два місяці тому митні тарифи кому не підняли?
Раші і кращому другу раші кинидири.
20.05.2025 05:07 Ответить
Бо )(уйло обіцяв давати кожного разу в рота Трампу ...
показать весь комментарий
"Тому, що я думаю, що є шанс щось зробити, і якщо ви це зробите, ви також можете зробити набагато гірше. Але може настати час, коли це станеться"

це до психіатра.
20.05.2025 01:32 Ответить
Мы не знаем что это такое. Если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое (с)
20.05.2025 01:54 Ответить
"Родился на улице Герцена, в гастрономе номер двадцать два...."©
20.05.2025 10:46 Ответить
а виборцям подобається.
20.05.2025 10:59 Ответить
я НЕ підтримую трампона, я щиро підтримую Президента США Авраама Лінкольна, який говорив:

"Можна дурити невелику кількість людей весь час, можна дурити всіх людей деякий час, але не можна дурити всіх людей весь час".

.
20.05.2025 01:38 Ответить
Ну з огляду того , що зараз відбувається в інфопросторі США , то схоже це дійсно працює
Вони освідомили свою помилку 2024 , а от багато Українців , ще й досі не освідомили ,яку зробили помилку у 2019 і це - сумно
20.05.2025 01:39 Ответить
та не було ніякої помилки у них, бо у них і вибору не було по суті. вони не могли проголосувати за Камалу, бо ще ніколи жінка не була президентом США. виставили би демократи кандидатом молодшого чоловіка, то він виграв би вибори у Чуба з легкістю.
20.05.2025 01:49 Ответить
"Про ще ніколи" - це взагалі не аргумент
Бо якщо не буде першого разу то це ніколи і не відбудеться
А обирати поміж агентом кремля , 6 разовим банкрутом і 34 convicted felon
VS
Досвідченої жінки
Як на мене , то вибор без вибору. Бо він занадто очевидний
Але повелися на брехню , як українці у 2019
Повірили , що як проголосують за рудого , то все вирішиться саме собою
Але так , працює лише у казках і у фейк ньюз від Кремля
20.05.2025 01:55 Ответить
аргумент. перевірений часом та історією.
20.05.2025 02:23 Ответить
Лол, так колись можна було і сказати про чорношкірого президента
20.05.2025 10:45 Ответить
і що значить повелися? він же ж був у них президентом. вони ж не обирали кота у мішку, як це було у нас у 19-му. вони вибрали його вдруге. він 3 рази балотувався. два рази переміг у жінок і один раз програв кволому Сонному Джо. Джо вже виглядав сонно уже під час виборів 20-го року. але навіть у такому стані він зміг виграти у Чуба. і якби демократи не виставляли проти Чуба жінок 2 рази, то Чуб взагалі ні разу не зміг би виграти вибори.
20.05.2025 02:28 Ответить
Схоже на правду.
А ще якби демократи трохи пригальмували зі всією цією воук-шизою і транс-істерією, то не довелося б пристойним американцям затискати носа голосуючи за Рижого Клована.
20.05.2025 03:11 Ответить
саме так. бо ця вся двіжуха із середнім родом (і не він, і не вона, а якесь воно), то вже дичина повна.
20.05.2025 03:51 Ответить
Продовжуйте перекладати тупість американських реднеків на демократів
Це дуже схоже на те , як ті з Українців хто освідомив свою "помилку 2019" кажуть , що це Порох недопрацював
Бо визнати , що ти повівся на дебільну рашко-пропаганду , це визнати , що ти був йолупом у той час
20.05.2025 10:48 Ответить
ти взагалі не рівняй американські вибори з нашими. це непорівняльні речі. у США немає війни, вони обирали президента у звичайних своїх життєвих умовах. до речі, обирали із кандидатів, один з яких уже був нещодавно президентом США і під час його президентства у США не відбулось катастрофи ніякої. з одного боку екс-президент, а з іншого боку жінка. звісно вони вибрали собі знову президентом того, хто вже був президентом. тим паче, що склалось вже так історично, що за всю історію США жінка ще ні разу не була президентом. Тому вибір в американців був у цей раз дуже логічний. навіть попри те, що той екс-президент уже юридично визнаний злочинцем-мошенніком. та це у них дозволяє їхня Конституція.

а з другого боку ми. ми обирали президента не у звичайних своїх життєвих умовах, а в умовах неоголошеної гібридної війни з московською ордою. і тут адекватні люди не повинні були обрати те, що обрали, бо під час переправи коней не міняють. і ми вже не стільки за президента голосували як за Верховного Головнокомандувача. проголосували. після такого голосування ми взагалі не маємо морального права критикувати чиїсь інші вибори в інших країнах.
20.05.2025 16:27 Ответить
Твій пост знов доводить наскільки ти далекий від геополітики , друже
Порівняй риторику кандидатів - вона однакова
Порівняй сили , що стояли за кандидатами - вони ті самі
Порівняй патерни пропаганди , що впливала на охлос - і тут збіг
Тому так помилка США 2024 = Україна 2019
Інша справа чому не зробили висновок з нашого провалу. Мали 5 років.
Але нажаль ми цього ніколи не дізнаємось
21.05.2025 00:59 Ответить
не накручуй себе занадто. все одно не поясниш всього своїми теоріями. )
21.05.2025 01:25 Ответить
Ні саме повелися , бо він їм обіцяв зниження цін і перемоги
А не підвищення і обсерони
20.05.2025 10:46 Ответить
та пофіг що він там обіцяв. вони за нього все одно проголосували би, бо у США якось неприйнято обирати президентом жінку.
20.05.2025 16:30 Ответить
От доки ти плутатимеш причину і наслідок - доти не зрозумієш причини помилки США 2024
Але це нормально, не всім розумітись у геополітиці, комусь і двори мести треба
Без образ
21.05.2025 00:56 Ответить
та я не й не ображаюсь. ти адекватний, за зелень не голосував, а це у мене вже викликає повагу. є така говірка, що переучений буває набагато гірше недоученого. не варто тут видумувати високих матерій, бо все на поверхні. так само і з виборами у США. ну це ж факт, що ніколи ще у США жінка не була президентом. і цей історичний факт ніяк не можна виправдати тим, що все колись буває вперше. уже більше 200 років там проходять вибори і за цей час подібного не сталося. тож не варто було сподіватися на те, що це мало статися вперше на виборах, коли Хілларі балотувалась, а зараз знову на ті самі граблі наступили і висунули Камалу проти уже офіційного преступніка. і що? і Камала прогнозовано програла. і тут не вина американських реднеків, що вони там якісь всі тупі. були би вони там тупі, то не досягла би їх країна тих висот, яких вона досягла. значить там не тупі. Усі чомусь саме у США рвуться, а не в Китай, в Індію чи в Бразилію. ладно. то все лірика. нема тут чого далі воду товкти у ступі.
21.05.2025 01:23 Ответить
Це нормально що наші погляди де у чому розходяться головне , щоб в головному сходились
А щоб зроміти через що голосували за трампа, достатньо посидіти і подивитись декілька підкастів з мага-йолупами , які зараз істерять і кажуть чому зробили свій факап.
Як їх тролять нормальні американці
"I voted for trump cause want to be a rich rasist but not to be poor american"
Подивись Daily Show або американських дебатерів (їх там цілий список, тому загальна ознака)
Вони наводять конкретні відео від колишніх мага-чортів , що освідомили як їх наїбали
І там проти Гаріс через те , що вона черношкіра жінка , дай бог, 1-2%
Всі інші вірили , що стануть багаті, (ціни - вниз, доходи - вгору) , що він депортує "злочинців" (правда у них і агента орандж, цей термін мав на увазі трохи різне)
Але їх використали і викинули
Так само як зе-лохторат
21.05.2025 18:07 Ответить
та Трамп такий, який він є. і є реальність. реальність полягає в тому, що той Трамп виграв вибори у Хілларі, виграв вибори у Камали і програв вибори уже старому і сонному Джо. був би хтось інший з республіканців замість Трампа, то він би напевно точно виграв би вибори у сонного Джо. помилка демократів у тому, що вони замість Камали повинні були виставляти когось із губернаторів чи сенаторів і вони би гарантовано виграли би вибори у Чуба. і зайняли би Палату представників. Камала - це помилка демократів.
21.05.2025 18:20 Ответить
Питання до тих дебілів по типу "дефіцита потужності" , що ще й досі топлять за це одоробло
Вам не соромно ?
Як спиться , ********, що прикидалися справжніми українцями і розповідали про те , який поганий був Байден, яка погана ЄС/Канада і т.д. і який гарний трамп
20.05.2025 01:38 Ответить
Ще хтось над промовами Байдена, сміється?
20.05.2025 01:44 Ответить
ридаєм..
20.05.2025 01:57 Ответить
Нажаль Байден в ключовий момент виявився недооціненим власним ,американським охлосом.
Це мені нагадує ситуацію з Порох
Розплата прийшла миттєво
Причому як для України так і для США
20.05.2025 02:21 Ответить
для сща поки все норм
21.05.2025 01:34 Ответить
Одразу видно людину яка не в курсі внутрішньої кухні США
21.05.2025 18:01 Ответить
Моя мрія щоб кожному п@дору якій обирал та рекламовал це руде одоробло на його @бале зробіть тавро с ціх чотірох букв..
20.05.2025 01:45 Ответить
К У Р В А - п'ять літер виходить

.
20.05.2025 01:51 Ответить
maga
20.05.2025 03:04 Ответить
От тепер ви чітко розумієте , що відчували патріоти коли у нас охлос робив помилку 2019
Бо у помилки США 2024 і помилці України 2019 - одна риторика , один підхід до справ і , відверто кажучі, одні куратори
20.05.2025 01:52 Ответить
От доки таки дебіли як ти будуть так думати , доти Україна буде у такій дупі як зараз
20.05.2025 02:19 Ответить
Щиро сподіваюсь що ти вже або на нулі або скоро там будеш - бо помилку 19/22 ніякими галочками в бюлетенях не виправити, тілько вашою скотською кров'ю
20.05.2025 03:15 Ответить
Рудий ************ - ганьба для Америки !
20.05.2025 01:57 Ответить
ДЛЯ ЧОГО ВІН НАС І ШТОВХАВ В СТАМБУЛ....це ж настільки просто що далі нікуди "я не буду шкодити РФ щоб не заважати миру" - це Орбан 2.0 його купили
20.05.2025 01:59 Ответить
Просто перестати стреляти
Треба побачити мир в очах пуйла
США 2024=Україна 2019
20.05.2025 02:22 Ответить
Да хто ж сумнівався виродок облізлий що ти дзвонило ***** тільки заради врятувати його від санкцій. Що і требувалось доказати.
20.05.2025 02:03 Ответить
Мерзота патлата.
20.05.2025 03:29 Ответить
Він лисий то перука приклеєна))) є фото коли злітає перука
20.05.2025 08:12 Ответить
чому відразу падонок? А міг ми би і проти України санкції ввести, як агресора із одночасним ленд-лізом для раші, як жертві агресії.
20.05.2025 04:03 Ответить
він би можливо і хотів чогось подібного, але він і так вертиться як вуж на пательні, - питаннь до нього менше не ставатиме то він може перейде на аргументацію типу "я в доміке"
20.05.2025 04:12 Ответить
Санкції проти України? Найбільша санкція це самі українці. Зєля = януковіч. Обрали? Тримайте
20.05.2025 04:58 Ответить
Тампон перетворив штати на ганчірку і тупу блогершу...
20.05.2025 04:34 Ответить
А чого ше чекати від агента маскви😆
20.05.2025 04:48 Ответить
Така тактика примирення дуже добре працює, якщо ти бажаєш примиритися, наприклад с жінкою. Вмовляння, обіцянки щасливого майбутнього, лестощі, заїгрування... Але з путлером - старим гебешником такі фокуси марні. Трамп - дурень, який нічого не вартує у міжнародних перемовинах або він збочинець, який закоханий у плешивого фюрера.
20.05.2025 04:59 Ответить
When a dick is plunging deeper into your ass or throat, it's progressing too 😂
20.05.2025 05:35 Ответить
Хуже Байдена
20.05.2025 06:15 Ответить
Особисто я бачу прогрес у Трупа. У Додіка прогресує психичне захворювання.
20.05.2025 06:16 Ответить
Але все ж надія є - він же не назначив одразу після відмови Путіна санції для України! Тому як кажуть лікарі "ще не зовсім кончений, бо паталогоанатом у запої і прогулах"...
20.05.2025 07:18 Ответить
Мудак.
20.05.2025 07:34 Ответить
Хоч не послаблює - наразі й цьому варто радіти.
20.05.2025 07:38 Ответить
Маленький Вова крепко держит старика Дональда за рыжие яйца.
20.05.2025 07:51 Ответить
У одного мене таке відчуття, що ***** має такий компромат на цього клоуна, шо він боїться навіть дихнути в напрямку *****?
20.05.2025 07:54 Ответить
Навпаки, посилення санкцій це і є шанс на прогрес.
20.05.2025 08:00 Ответить
Зараз це виглядає так - давайте звільнимо серійного вбивцю прямо в залі суду і, можливо, він перестане вбивати...
20.05.2025 08:42 Ответить
Президент США лох и боягуз, он боиться пукина, Украина не боиться, Европа не боиться а он очкует, можно уже сказать точно.
20.05.2025 08:11 Ответить
не буде трам зі своєю шоблою у Білому домі ,робити шось не на користь ху* ла , він хоче жити довго і багато ,як і такі як венс , хто носив майки з серпом та болтом на всю голову ...трампоніада зруйнує світове право порядку ...тому ЄС треба думати як захищатися ,та діяти , геополітична гегемонія на трьох , трамп ,сі ,ху* ло, не відміняється ...
20.05.2025 08:36 Ответить
шанс он не получка не аванс (ц)
20.05.2025 08:46 Ответить
Жодного трампоизда на гілці.... Я тут в темі Переговори щодо війни в Україні зайшли в певний глухий кут, - Венс зарубався з одним таким новим прихильником "Краснова" Tolek #606323 - так і його зараз не видно...
20.05.2025 09:22 Ответить
Зашибісь. Рижий мудак починає третю світову.
20.05.2025 09:55 Ответить
Вот она "много ходов очка" х...ла. И ему это даже ничего не стоило. Ну разве что 2 часа потратил на болтовню по телефону.
20.05.2025 10:50 Ответить
Це наслідок, так званої, червоної лінії в голові старого базікуна, а фактично власної неспроможності у розумінні та вирішенні складних питань, що виникають у міжнародних відносинах.
20.05.2025 11:43 Ответить
 
 