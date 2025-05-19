РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9573 посетителя онлайн
Новости Санкции против России Санкции ЕС
6 506 35

Европа усилит санкции против РФ, как мы и договаривались с Трампом, - Мерц

канцлер Германии Мерц

Европа введет больше санкций против России. Об этом европейские лидеры договорились с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом в соцсети Х написал канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Цензор.НЕТ.

"Европа и Америка очень едины в этом вопросе: мы будем тесно поддерживать Украину на ее пути к прекращению огня. Европа усилит давление на Москву с помощью санкций. Мы договорились об этом с президентом США после его разговора с Путиным", - заявил Мерц.

Напомним, 19 мая состоялся разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Читайте: ЕС уже готовит 18-й пакет санкций против РФ в координации с США, - представитель правительства ФРГ Корнелиус

Автор: 

россия (96953) санкции (11771) Трамп Дональд (6465) Фридрих Мерц (216)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Цей активний військового персонал існує тільки для заробляння грошей і більше ні для чого.
Ви зараз живете у Франції? Спитайте на вулиці перехожих, вони дуже хочуть воювати в Україні?
показать весь комментарий
19.05.2025 22:39 Ответить
+4
Бо таких гарантій не існує. Та й США вже скільки раз казали що нічого гарантувати не будуть ?
показать весь комментарий
19.05.2025 22:06 Ответить
+4
Це все ваші нездійсненні фантазії. Про який повторний напад може йтися, якщо ще сьогоднішня війна не закінчилася і в найближчі роки, а то й десятиліття не закінчиться.
показать весь комментарий
19.05.2025 22:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де Тауруси???
показать весь комментарий
19.05.2025 22:03 Ответить
В Карагандє!
показать весь комментарий
19.05.2025 22:13 Ответить
вони ще навіть не розробили гарантії, якими можна замінити членство україни в нато.
3 місяці говорили і ні до чого не договорились.
треба щоб зустрілись україна , росія, сша і європа і розробили для україни гарантії. гарантії, які утримували б росію від подальшого нападу.
якщо росія буде проти будь-яких гарантій для україни, значить вона боїться не розширення нато, а вона боїться не мати можливості в майбутньому нападати на україну.
росія має показати , що вона не має бажання в майбутньому нападати на україну, значить вона має погодитись на гарантії безпеки для україни. інакше - накладати санкції.
показать весь комментарий
19.05.2025 22:04 Ответить
Бо таких гарантій не існує. Та й США вже скільки раз казали що нічого гарантувати не будуть ?
показать весь комментарий
19.05.2025 22:06 Ответить
значить їх треба розробити.

+ ввід європейського миротворчого контингенту в Україну.

+ миротворчий контингент ООН по лінії розмежування, щоб гарантувати відсутність бойових дій.

+ у випадку повторного нападу росії:
автоматично запускається лендліз від сша для україни і лендліз від європи;
росію автоматично признають країною спонсором тероризму - ніяка країна не зможе з нею торгувати;
на росію автоматично накладають таке ж ембарго, як лежить на ірані і венесуелі (захід сам не купує у них нафти і іншим країнам не дозволяє);

+ Україні дають ракети великої дальності і вона сама вправі буде розпоряджатися куди ними бити.

+ Захід надає Україні 400 літаків, Україна наймає частних пілотів по всьому с віту

+ 30 країн заходу підписують з Україною загальний договір, що вони зобов'язуються, в випадку повторного нападу росії, надати Україні збройну і фінансову підтримку.

росія має це підписати. вона ж не збирається знову нападати на україну, то чого їй цього боятися?
показать весь комментарий
19.05.2025 22:19 Ответить
Це все ваші нездійсненні фантазії. Про який повторний напад може йтися, якщо ще сьогоднішня війна не закінчилася і в найближчі роки, а то й десятиліття не закінчиться.
показать весь комментарий
19.05.2025 22:30 Ответить
я кажу повторний напад після підписання мирної угоди
показать весь комментарий
19.05.2025 22:32 Ответить
Не підкажете скільки років рашка підписує мирну угоду з Японією?
показать весь комментарий
19.05.2025 22:36 Ответить
я кажу про варіант мирної угоди. а те, буде вона підписана чи не буде - це вже зовсім інше питання.
показать весь комментарий
19.05.2025 22:44 Ответить
У кацапів є лише один варіант мирної угоди - капітуляція України.
показать весь комментарий
19.05.2025 22:46 Ответить
Його не існує такого контингенту. В природі. Найбільша армія Європи - французька - 30 тисяч наземних військ...
показать весь комментарий
19.05.2025 22:31 Ответить
Станом на 2024 рік, загальна чисельність активного військового персоналу в Європі, включаючи Великобританію, становить приблизно 1,5 мільйона осіб.
показать весь комментарий
19.05.2025 22:35 Ответить
Цей активний військового персонал існує тільки для заробляння грошей і більше ні для чого.
Ви зараз живете у Франції? Спитайте на вулиці перехожих, вони дуже хочуть воювати в Україні?
показать весь комментарий
19.05.2025 22:39 Ответить
а перехожі і не мають воювати. воює іноземний легіон. а куди його направити - вирішує макрон.
показать весь комментарий
19.05.2025 22:53 Ответить
Це авіація, флот. Ми говоримо про наземні війська - хлопців з калашматами. Їх у Европи реально сльози. В Угорщини, наприклад, 6 тисяч...
показать весь комментарий
19.05.2025 22:44 Ответить
chatgpt

Регулярні сухопутні війська країн-членів ЄС (активна армія):
Орієнтовно: 850 000 - 950 000 військовослужбовців

З урахуванням резервістів, тероборони, жандармерії (наприклад, у Франції, Італії):
Загалом: 1,8 - 2,2 мільйона осіб

Оцінка по основних країнах ЄС (активна армія, наземні війська):

КраїнаНаземні війська (приблизно)Франція~120 000Німеччина~65 000Італія~60 000Польща~85 000Іспанія~50 000Румунія~45 000Греція~90 000Нідерланди~20 000Швеція~15 000Фінляндія~20 000 (але ~280 000 резерву!)Угорщина~15 000Чехія~18 000Хорватія~12 000Литва~12 000Латвія~7 000Естонія~7 000Болгарія~18 000Словаччина~10 000Португалія~15 000Бельгія~10 000Австрія~14 000Ірландія~7 000Данія~9 000Словенія~7 000Люксембург~1 000Мальта, Кіпр~3 000 - 5 000
показать весь комментарий
19.05.2025 22:49 Ответить
І скільки з них реально БОЙОВИХ частин?
показать весь комментарий
20.05.2025 00:36 Ответить
Ни одной. Иностранный легион, и то условно.
показать весь комментарий
20.05.2025 08:04 Ответить
Включаючи Туреччину, Австрією Швейцарію?
показать весь комментарий
20.05.2025 02:33 Ответить
кремлєботікі на любі починання - сіють зневіру. пишуть, що це все фігня, нічого не вийде, ні в чому немає смисла, треба просто скласти ручки і здатися росії.
показать весь комментарий
19.05.2025 22:56 Ответить
Здаватися не треба, але як ви це собі уявляєте на практиці? Угорці , болгари та словаки відправляють свої 20000 солдатів воювати за Литву чи Польщу? І як вони закінчаться, що? Мобілізують ще і відправлять?
Чим краще живуть люди, тим меньш вони хочуть лізти жити в окопі під дрони та снаряди.
Скільки з того мільйону військових в Європі прийшли туди за грошима та пенсіями, похизуватися формою і постріляти з великого кулемету?
Запропонуйте своїм знайомим французам просто викопати яму у лісі і пожити в неї декілька тижнів чи місяців. Ось і побачите скільки з них буде воювати.
показать весь комментарий
20.05.2025 02:46 Ответить
Їм санкції пох - Захід 1 млд людей а в рашки є вихід на 7 млд - тільки зброя може їх зупинити
показать весь комментарий
19.05.2025 22:06 Ответить
Замість Taurus - вічна війна.
Перетворили державу на Ізраїль, це буде продовжуватися ще багато-багато років...
показать весь комментарий
19.05.2025 22:11 Ответить
Фрідріх,, пора б вже зрозуміти, що доня повний кретин, Це якщо ви з ним не в долі,
показать весь комментарий
19.05.2025 22:11 Ответить
Та пошли вы нах#й со своими санкциями. 11 лет санкции и шо, и где? Слизняки европейские. Как ни верти, а Вова Путин, действительно, вашу сущность просёк.
показать весь комментарий
19.05.2025 22:15 Ответить
Давить надо на нефтянку, идея с пошлинами в 500% для тех кто покупает их нефть вполне имеют право быть, и пусть гдето заплачет индус!
показать весь комментарий
19.05.2025 22:21 Ответить
Вже 145% для Китаю рижий вводив і що?
Тепер для товарища Сі введе 500%?
Ви смієтеся чи приколюєтеся?
показать весь комментарий
19.05.2025 22:34 Ответить
Не индус а британец, основная часть индийских НПЗ принадлежит Британии которая вроде бы как и наш союзник и бабло на дешевой росийской нефти зарабатывает
показать весь комментарий
19.05.2025 23:58 Ответить
ЄС не чекали чуда від сексу по телефону.
показать весь комментарий
19.05.2025 22:30 Ответить
та дійте вже
показать весь комментарий
19.05.2025 22:35 Ответить
Переговори-переговорами, а удари по нафто-газовій галузі пітьми та по її повітряній логістиці потрібно відновити.
Щоби там не патякав ************ Тромб.
показать весь комментарий
19.05.2025 22:41 Ответить
Європа введе, а Срамп схоже злиняв.
показать весь комментарий
19.05.2025 23:53 Ответить
 
 