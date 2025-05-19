Европа усилит санкции против РФ, как мы и договаривались с Трампом, - Мерц

Европа введет больше санкций против России. Об этом европейские лидеры договорились с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом в соцсети Х написал канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Цензор.НЕТ.

"Европа и Америка очень едины в этом вопросе: мы будем тесно поддерживать Украину на ее пути к прекращению огня. Европа усилит давление на Москву с помощью санкций. Мы договорились об этом с президентом США после его разговора с Путиным", - заявил Мерц.

Напомним, 19 мая состоялся разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Читайте: ЕС уже готовит 18-й пакет санкций против РФ в координации с США, - представитель правительства ФРГ Корнелиус