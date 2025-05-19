РУС
ЕС уже готовит 18-й пакет санкций против РФ в координации с США, - спикер правительства ФРГ Корнелиус

США ввели санкции против трех российских компаний и ряда кораблей РФ

Евросоюз намерен ввести 18-й пакет санкций против РФ в координации с американскими партнерами.

Это подтвердил представитель федерального правительства Германии Штефан Корнелиус на брифинге в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Готовится 18-й пакет. Это является результатом заявления в Киеве (во время визита лидеров четырех европейских государств 10 мая. - Ред.). И для этого пакета санкций рассматриваются все варианты, ... это координируется и должно быть согласовано с американцами... Совместные санкции более эффективны, поскольку имеют большую силу", - сказал Корнелиус.

По его словам, канцлер Фридрих Мерц работает с европейскими и американскими партнерами над этим новым пакетом. Работа над ним началась после окончания в прошлый понедельник срока ультиматума по установлению 30-дневного перемирия.

Относительно содержания пакета представитель добавил, что немецкое правительство поддерживает пункты, касающиеся газопровода "Северный поток".

"Конечно, также важно, чтобы США поддержали потенциальный пакет санкций. Это будет очень зависеть от результата сегодняшнего разговора", - отметил Корнелиус, имея в виду запланированный телефонный разговор президента США Дональда Трампа позже в понедельник с президентом Украины, диктатором РФ и руководителями ряда европейских государств.

Во время телефонного разговора европейских лидеров с Трампом накануне детали санкций, в том числе по газопроводу, не обсуждались, уточнил Корнелиус.

Он напомнил, что основной месседж в том, что немецкое правительство вместе со своими европейскими партнерами и США неоднократно призывало Россию согласиться на безусловное прекращение огня, чтобы можно было начать мирный процесс. В этом контексте дополнительные санкции лишь имеют целью еще раз подчеркнуть основное требование, а именно то, что от руководителя России ожидают согласия на безусловное прекращение огня.

Правительственный представитель обратил внимание на усиление в последние дни дипломатических усилий, "единство, четкость и ясность в тоне европейских партнеров, а также Соединенных Штатов".

"Существует чрезвычайно тесная координация между США и европейскими партнерами", - сказал Корнелиус.

В целом относительно санкций, то в Берлине убеждены, что они "безусловно, имеют эффект", хотя общественность очень часто недооценивает их влияние на российскую экономику.

Представитель МИД Кристиан Вагнер в свою очередь проинформировал, что состоялся разговор министра иностранных дел ФРГ Иоганна Вадефуля с его китайским коллегой, во время которого одной из тем была война, которую Россия ведет в Украине.

Ранее Бессент сообщал, что США без колебаний усилят санкции против РФ, если Путин не будет вести переговоры в духе доброй воли.

Головне - не поспішати. Треба підійти до цієї справи відповідально. Ми для вас - просто статистика. Наші життя - статистика. Почекайте ще пару місяців.
19.05.2025 14:49 Ответить
Ви хоч сімнадцятий запровадите.
19.05.2025 14:53 Ответить
Если пес заболел бешенством, его пристреливают, а не лечат, иначе таких больных станет больше!
19.05.2025 15:27 Ответить
Як сміливо! Як потужно! Це бомба!
19.05.2025 15:25 Ответить
А хто пристрелить і як.
19.05.2025 15:29 Ответить
Пакети ще не скінчилися.
19.05.2025 15:28 Ответить
Ага. Попередні 17 пакетів працюють так, що росії гроші нікуди дівать. Зріджений газ Європа купує в росії що аж гай шумить. Електроніка всіх типів йде валом через Прибалтику. Казахстан, Грузію. Про Китай вже мовчу. Дайош 28 тий пакет!!
19.05.2025 15:32 Ответить
Це тей пакет санкцій ще готується який мали ввести ще 12 травня? Ти ба які швидкі. Замість цих всіх пакетів краще б дали хоч два десятки далекобійних ракет і санкції Україна сама накладе на Сосію. Прицьому ці санкцію Сосія не зможе обійти за допомогою своїх **************
19.05.2025 16:05 Ответить
Ну, якщо вже в "координації" то буде круто
19.05.2025 17:28 Ответить
Євросоюз вже готує чергове *****
19.05.2025 19:51 Ответить
Пусте місце усі ці санкції. Хійня.
20.05.2025 08:08 Ответить
 
 